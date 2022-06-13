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罗永浩将开启AR创业，AR领域市场潜力有多大？

2022-06-13 17:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月13日 消息:日前，罗永浩宣布退出所有社交平台并埋头创业一事引发了众多网友关注。而在创业方向上，罗永浩此前也明确表示未来将更多精力投入AR领域

很多人好奇罗永浩选择的AR领域未来又怎样的发展空间呢?

目前，AR（增强现实）在现实中的应用已经超过VR(虚拟现实)，企业尤其是医疗保健、教育、零售和游戏行业处于领先地位。

AR公司是指那些从事AR技术、产品和服务的公司。该技术让人们可以将图像、声音和文本作为数字内容覆盖或叠加在真实场景之中。

有数据显示，到2021年，AR 的发展速度超过了VR，企业采用率处于领先地位。根据国际数据公司IDC最近发布的2022 年V1 版IDC《全球增强与虚拟现实支出指南》数据显示， 2021 年全球AR/VR总投资规模接近146. 7 亿美元，并有望在 2026 年增至747. 3 亿美元，五年复合增长率（CAGR）将达38.5%。

根据经过验证的市场研究，2020年全球增强现实软件市场规模为85.9亿美元，预计到2028年将达到1371.4亿美元，从2021年到2028年的复合年增长率为57.21%。

另据国外测评网站softwaretestinghelp报道，有报告指出，AR在零售领域将以20%的复合增长率增长，在医疗保健领域将以27%的复合增长率增长，在汽车领域将以10%的复合增长率增长，在头戴显示器市场将以22%的复合增长率增长，在平板显示器市场将以17%的复合增长率增长，在混合现实领域将以68%的复合增长率增长。

许多财富500强企业已经开始尝试 AR 和 VR技术，这些技术在医疗保健、教育、远程会议、游戏和娱乐以及电子商务领域的应用推动了企业采用这些技术。智能手机和电脑的使用增加也在推动技术采用。

专家指出，大多数公司使用基于移动的 AR 体验进行营销、品牌推广和娱乐。尽管支持 AR 的设备仍然昂贵，但它对客户来说使用起来简单、快速且成本低廉。

每种情况下最好的AR公司取决于他们从事的工作类型——开发AR平台、制造AR设备、生产AR体验或销售AR产品和服务。

对于愿意在运营中使用 AR 的客户来说，通过开发定制 AR 应用程序和生产品牌AR 体验来打造品牌是一种非常常见的方法。例如，用于营销和品牌推广。

值得一提的是，国外测评网站softwaretestinghelp还发布了2022年全球最佳AR公司TOP14，大家不妨了解一下这些企业核心AR服务项目。

公司名称成立时间核心服务和项目地点雇员收入（年）
ScienceSoft1989AR/VR应用程序开发、AR/VR内容设计。开发基于位置和基于标记的AR应用程序。设计高度逼真的3D模型。计算机视觉算法开发。大型VR软件和XR解决方案实施。美国、欧盟、阿联酋700+3000 万美元
iTechArt2002 年定制AR开发、高级VR软件、混合现实体验、专业团队。美国、英国、欧盟3500+1 亿美元以上
Niantic2011游戏开发和 AR 工作室。加利福尼亚州旧金山7151.04 亿美元
Scanta2016 年增强现实和人工智能美国特拉华州刘易斯22400 万美元
Next/Now2011VR工作室：开发VR体验。虚拟现实品牌。美国芝加哥65-74930 万美元
4Experience2014游戏和应用程序开发。Bielsko-biala， Slaskie， 波兰31未披露
CitrusBits2006 年Android、iPhone 和 iPad 应用程序开发。增强现实开发。加利福尼亚州普莱森顿54 名员工280 万美元
苹果1976 年iOS AR 平台、软件和硬件。美国加利福尼亚州库比蒂诺1370002745 亿美元
微软1975 年VR头显制造和平台开发。VR PC和移动平台开发。美国华盛顿100，000-144，0001430 亿美元
VironIT2004 年开发移动应用程序、面向网络的应用程序、商业软件解决方案，以及软件应用程序的软件集成和更新、支持和维护。加利福尼亚州旧金山22 名员工1760 万美元
VR Vision Inc.2016 年AR/VR 体验、应用程序、移动和网络应用程序加拿大多伦多311200 万美元
Groove Jones2015虚拟现实工作室。达拉斯，芝加哥，美国35-411030 万美元
8ninths2008 年AR/VR/MXR 或混合现实体验和应用程序。华盛顿州西雅图未披露
Gravity Jack2009AR开发， 360 度/VR开发。华盛顿自由湖30未披露。
TechSee2011基于 AR 的远程协助和诊断。美国伊利诺伊州荷兹利亚811000 万美元

关于AR的常见问题解答

1） 什么是AR?

答:AR是一种技术，它允许用户选择虚拟数字图像并将其覆盖在用相机拍摄的真实或实际场景的图像上。

2） 手机上的 AR 是什么?

答:手机上的 AR 让用户可以使用 AR 应用程序和设备的摄像头将数字内容融入现实世界，而无需使用 AR 耳机、护目镜或其他设备。

3）AR是如何工作的?

答:通过相机成像技术。例如，在手机或 AR 耳机上，智能眼镜或护目镜可用于拍照或查看真实场景。

同步定位映射和地理定位技术帮助成像设备了解它们的环境，例如检测位置，并结合人工智能或机器学习技术一起处理来自相机和镜头的图像了解环境，以便系统可以显示与用户正在寻找相关的内容。

4）如何使用AR?

答:虽然我们在医院、市场营销、购物和专业培训中有先进的ar应用和案例，但大多数AR都是通过应用程序在手机上使用。很多应用程序都是AR游戏，这是一个很好的开始。

工程师、维护和维修技术人员已经开始使用AR设备远程维修和故障排除，从而更好地了解环境、设备和他们正在处理的工具。

5） AR的未来是什么?

答: 随着大公司在社交媒体、教育和培训、医疗和游戏等领域加大对AR技术的投资，AR将在我们的生活中扮演重要角色。普通手持设备支持AR功能也将促进AR的采用。

6） AR是否昂贵?

答:对于普通用户来说，很多AR游戏和AR应用，如AR购物的都是免费的。对于营销人员和其他公司而言，AR 品牌化只需几百美元即可制作品牌 AR 体验或 AR 广告，但制作高级的 AR应用程序则需要数千至数十万美元。

7）AR公司的主要类型

AR公司分为不同的类别，包括开发、工作室和设计、营销和推广、制造和供应商。

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    是的。麒麟9000芯片是华为公司于2020年10月22日20:00发布的基于5nm工艺制程的手机Soc，基于5nm工艺制程打造，集成多达153亿个晶体管，包括一个3.13GHz A77大核心、三个2.54GHz A77中核心、四个2.04GHz A55小核心。华为麒麟在3G芯片大战中，扮演了“黑马”的角色。华为麒麟芯片的历史已经不短了，2004年成立主要是做一些行业专用芯片，主要配套网络和视频应用，并没有进入智能手机市场。在2009年，华为推出了一款以K3处理器试水智能手机，这也是国内第一款智能手机处理器。

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    小米 12S

  • 麒麟9000是什么架构的？

    华为达芬奇架构2.0NPU。麒麟9000升级华为达芬奇架构2.0NPU，双大核彰显出众AI算力，探索更丰富的AI视频应用，NPU微核实现更优能效比，全天超低功耗运行，解锁更多体验。影像方面，麒麟9000升级Kirin ISP6.0，业界首次实现ISP+NPU融合架构，具备实时包围曝光HDR视频合成能力，手机拍摄暗光和逆光视频更清晰，细节展现淋漓尽致。达芬奇架构本质上是为了适应某个特定领域中的常见应用和算法，通常称为“特定域架构”（Domain Specific Architecture，DSA）芯片。昇腾AI处理器的计算核心主要由AI Core构成，负责执行向量和张量相关的计算密集型算子。

    麒麟9000

  • 麒麟9000是几纳米工艺？

    5纳米工艺。麒麟 9000 采用全球顶级5nm工艺制程，集成 153 亿晶体管，更小尺寸蕴藏更大能量。麒麟 9000 是业界最成熟的5G SA解决方案，带给用户疾速的5G现网体验。麒麟 9000 全新升级Cortex-A77 CPU，大核主频突破3.1GHz，爆发性能实力。业界首个 24 核Mali-G78 GPU与Kirin Gaming+ 3. 0 强强联手，打造更畅快更省电的高画质游戏体验。

    麒麟9000

  • 小米 12S可以刷鸿蒙吗？

    不可以小米12S是小米推出的旗舰智能手机，出厂预装了MIUI系统。鸿蒙系统则是华为推出的系统，主要是在华为手机、平板、智能手表、物联网设备、汽车等系统中使用，小米手机无法将系统刷成鸿蒙系统。目前鸿蒙系统仅针对华为产品或合作伙伴的产品才可以使用，如果一定要用鸿蒙的话，只能是购买华为的手机。

    小米 12S

  • 麒麟9000主频是多少？

    最高是3.13GHZ。麒麟9000芯片是华为公司于2020年10月22日20:00发布的基于5nm工艺制程的手机Soc，基于5nm工艺制程打造，集成多达153亿个晶体管，包括一个3.13GHz A77大核心、三个2.54GHz A77中核心、四个2.04GHz A55小核心。双大核彰显出众AI算力，探索更丰富的AI视频应用，NPU微核实现更优能效比，全天超低功耗运行，解锁更多体验。

    麒麟9000

  • 小米 12S可以听电台吗？

    可以小米12S可以在手机内打开应用听电台，操作方法是点击系统工具按钮，打开后就可以看到电台和收音机了。手机自带的有收音机，需要佩戴耳机才可以用。在连接耳机后，单击左右方向箭头可切换到不同的电台。如果想知道所有的电台，单击中心的按钮，就会看到电台列表。如果将一些喜欢的电台收藏，可以在右上角的三个点用它们的名称对其进行个性化设置，也可以将音频输出更改为手机扬声器

    小米 12S

  • 麒麟9000什么时候发布的？

    2020年10月22日20:00。麒麟9000芯片是华为公司于2020年10月22日20:00发布的基于5nm工艺制程的手机Soc，采用1*A77，3*2.54GHz A77，4*2.04GHz A55的八核心设计，最高主频可达3.13GHz。麒麟9000升级华为达芬奇架构2.0NPU，双大核彰显出众AI算力，探索更丰富的AI视频应用，NPU微核实现更优能效比，全天超低功耗运行，解锁更多体验。

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    属于大屏手机小米12S Pro的手机屏幕将会是一块6.73英寸 三星E5 发光材料 AMOLED 柔性双曲面屏，2K分辨率，支持120Hz刷新率和LTPO3.0 自适应高刷新率，在目前的智能手机中屏幕属于比较大的。同一个系列的小米12S屏幕大小为6.28英寸，在安卓手机中算是比较中小的屏幕，但和苹果的iPhone13（6.1英寸）差不多大，因此单手握持手感会比较好。如果是喜欢大屏手机的话，还是建议购买小米12S Pro，更大的屏幕会比较适合看视频和玩游戏

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