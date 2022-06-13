罗永浩将开启AR创业，AR领域市场潜力有多大？

站长之家（ChinaZ.com）6月13日 消息:日前，罗永浩宣布退出所有社交平台并埋头创业一事引发了众多网友关注。而在创业方向上，罗永浩此前也明确表示未来将更多精力投入AR领域。

很多人好奇罗永浩选择的AR领域未来又怎样的发展空间呢?

目前，AR（增强现实）在现实中的应用已经超过VR(虚拟现实)，企业尤其是医疗保健、教育、零售和游戏行业处于领先地位。

AR公司是指那些从事AR技术、产品和服务的公司。该技术让人们可以将图像、声音和文本作为数字内容覆盖或叠加在真实场景之中。

有数据显示，到2021年，AR 的发展速度超过了VR，企业采用率处于领先地位。根据国际数据公司IDC最近发布的2022 年V1 版IDC《全球增强与虚拟现实支出指南》数据显示， 2021 年全球AR/VR总投资规模接近146. 7 亿美元，并有望在 2026 年增至747. 3 亿美元，五年复合增长率（CAGR）将达38.5%。

根据经过验证的市场研究，2020年全球增强现实软件市场规模为85.9亿美元，预计到2028年将达到1371.4亿美元，从2021年到2028年的复合年增长率为57.21%。

另据国外测评网站softwaretestinghelp报道，有报告指出，AR在零售领域将以20%的复合增长率增长，在医疗保健领域将以27%的复合增长率增长，在汽车领域将以10%的复合增长率增长，在头戴显示器市场将以22%的复合增长率增长，在平板显示器市场将以17%的复合增长率增长，在混合现实领域将以68%的复合增长率增长。

许多财富500强企业已经开始尝试 AR 和 VR技术，这些技术在医疗保健、教育、远程会议、游戏和娱乐以及电子商务领域的应用推动了企业采用这些技术。智能手机和电脑的使用增加也在推动技术采用。

专家指出，大多数公司使用基于移动的 AR 体验进行营销、品牌推广和娱乐。尽管支持 AR 的设备仍然昂贵，但它对客户来说使用起来简单、快速且成本低廉。

每种情况下最好的AR公司取决于他们从事的工作类型——开发AR平台、制造AR设备、生产AR体验或销售AR产品和服务。

对于愿意在运营中使用 AR 的客户来说，通过开发定制 AR 应用程序和生产品牌AR 体验来打造品牌是一种非常常见的方法。例如，用于营销和品牌推广。

值得一提的是，国外测评网站softwaretestinghelp还发布了2022年全球最佳AR公司TOP14，大家不妨了解一下这些企业核心AR服务项目。

公司名称 成立时间 核心服务和项目 地点 雇员 收入（年） ScienceSoft 1989 AR/VR应用程序开发、AR/VR内容设计。开发基于位置和基于标记的AR应用程序。设计高度逼真的3D模型。计算机视觉算法开发。大型VR软件和XR解决方案实施。 美国、欧盟、阿联酋 700+ 3000 万美元 iTechArt 2002 年 定制AR开发、高级VR软件、混合现实体验、专业团队。 美国、英国、欧盟 3500+ 1 亿美元以上 Niantic 2011 游戏开发和 AR 工作室。 加利福尼亚州旧金山 715 1.04 亿美元 Scanta 2016 年 增强现实和人工智能 美国特拉华州刘易斯 22 400 万美元 Next/Now 2011 VR工作室：开发VR体验。虚拟现实品牌。 美国芝加哥 65-74 930 万美元 4Experience 2014 游戏和应用程序开发。 Bielsko-biala， Slaskie， 波兰 31 未披露 CitrusBits 2006 年 Android、iPhone 和 iPad 应用程序开发。增强现实开发。 加利福尼亚州普莱森顿 54 名员工 280 万美元 苹果 1976 年 iOS AR 平台、软件和硬件。 美国加利福尼亚州库比蒂诺 137000 2745 亿美元 微软 1975 年 VR头显制造和平台开发。VR PC和移动平台开发。 美国华盛顿 100，000-144，000 1430 亿美元 VironIT 2004 年 开发移动应用程序、面向网络的应用程序、商业软件解决方案，以及软件应用程序的软件集成和更新、支持和维护。 加利福尼亚州旧金山 22 名员工 1760 万美元 VR Vision Inc. 2016 年 AR/VR 体验、应用程序、移动和网络应用程序 加拿大多伦多 31 1200 万美元 Groove Jones 2015 虚拟现实工作室。 达拉斯，芝加哥，美国 35-41 1030 万美元 8ninths 2008 年 AR/VR/MXR 或混合现实体验和应用程序。 华盛顿州西雅图 未披露 Gravity Jack 2009 AR开发， 360 度/VR开发。 华盛顿自由湖 30 未披露。 TechSee 2011 基于 AR 的远程协助和诊断。 美国伊利诺伊州荷兹利亚 81 1000 万美元

关于AR的常见问题解答

1） 什么是AR?

答:AR是一种技术，它允许用户选择虚拟数字图像并将其覆盖在用相机拍摄的真实或实际场景的图像上。

2） 手机上的 AR 是什么?

答:手机上的 AR 让用户可以使用 AR 应用程序和设备的摄像头将数字内容融入现实世界，而无需使用 AR 耳机、护目镜或其他设备。

3）AR是如何工作的?

答:通过相机成像技术。例如，在手机或 AR 耳机上，智能眼镜或护目镜可用于拍照或查看真实场景。

同步定位映射和地理定位技术帮助成像设备了解它们的环境，例如检测位置，并结合人工智能或机器学习技术一起处理来自相机和镜头的图像了解环境，以便系统可以显示与用户正在寻找相关的内容。

4）如何使用AR?

答:虽然我们在医院、市场营销、购物和专业培训中有先进的ar应用和案例，但大多数AR都是通过应用程序在手机上使用。很多应用程序都是AR游戏，这是一个很好的开始。

工程师、维护和维修技术人员已经开始使用AR设备远程维修和故障排除，从而更好地了解环境、设备和他们正在处理的工具。

5） AR的未来是什么?

答: 随着大公司在社交媒体、教育和培训、医疗和游戏等领域加大对AR技术的投资，AR将在我们的生活中扮演重要角色。普通手持设备支持AR功能也将促进AR的采用。

6） AR是否昂贵?

答:对于普通用户来说，很多AR游戏和AR应用，如AR购物的都是免费的。对于营销人员和其他公司而言，AR 品牌化只需几百美元即可制作品牌 AR 体验或 AR 广告，但制作高级的 AR应用程序则需要数千至数十万美元。

7）AR公司的主要类型

AR公司分为不同的类别，包括开发、工作室和设计、营销和推广、制造和供应商。

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