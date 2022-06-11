中国充电联盟：1-5月充电基础设施增量96.3万台 其中公共充电桩增量同比上涨253.8%

有裁剪模式在视频方面，90D 可以拍摄 4K 30p 和 Full HD 120p 无裁剪，但如果您需要，还有裁剪模式。在视频质量方面，佳能使用传感器整个宽度的 4K 素材看起来有些柔和，尤其是与索尼 a6400 的过采样 4K 相比。90D 的 4K 素材看起来也比尼康 D7500 和富士 X-T30 的细节少很多。 90D 有一个 4K 裁剪模式，它以更紧凑的视野为代价提供了一些细微的细节改进。这些改进不是惊天动地的，但它们是引人注目的。尽管如此，90D 的 4K 裁剪模式仍无法触及a6400 的 4K 裁剪模式捕捉到的细节。 另一方面，1080p 画面看起来比 a6400 的 1080p（相当平淡）更详细，比80D有所改进，与X-T30 相似。最后，90D 的1080/120p 高帧率模式看起来也比 a6400 的要好，与X-T30 的高速视频类似。90D 可以从其传感器的整个宽度拍摄 4K/30p 或 1080/60p，或者增加裁剪以提供两个级别的数字图像稳定。裁剪后的 4K/30p 素材和相机的 1080/120p 输出稍微更详细，来自 1.2 倍裁剪。同样，还有两个额外的裁剪级别可以为 4K 模式提供 IS。