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中国充电联盟：1-5月充电基础设施增量96.3万台 其中公共充电桩增量同比上涨253.8%

2022-06-11 10:33 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月11日消息:据中国充电联盟消息，2022年1-5月，充电基础设施增量为96.3万台，其中公共充电桩增量同比上涨253.8%，随车配建私人充电桩增量持续上升，同比上升516.5%。截至2022年5月，全国充电基础设施累计数量为358.1万台，同比增加91.5%。

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截止到2022年5月，全国充电运营企业所运营充电桩数量TOP15，分别为:星星充电运营27.8万台、特来电运营27.7万台、国家电网运营19.6万台、云快充运营17.8万台、小桔充电运营7.1万台、蔚景云运营5.1万台、深圳车电网运营4.6万台、南方电网运营4.1万台、依威能源运营3.7万台、汇充电运营3.3万台、上汽安悦运营2.4万台、万马爱充运营2.3万台、万城万充运营2.2万台、中国普天运营2.1万台、蔚蓝快充运营1.3万台。这15家运营商占总量的92.4%，其余的运营商占总量的7.6%。

2022年1～5月，充电基础设施增量为96.3万台，新能源汽车销量200.3万辆，充电基础设施与新能源汽车继续快速增长。桩车增量比为1:2.1，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。

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