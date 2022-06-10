首页 > 业界 > 关键词  > 快手最新资讯  > 正文

快手：2021年母婴行业GMV提升 品牌自播GMV提升1000%

2022-06-10 16:25 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月10日 消息:日前，快手电商联合壁虎看看发布《快手电商2022母婴行业年度白皮书》（以下简称“白皮书”）。白皮书显示，2022年第一季度，快手应用平均日活跃用户达3.46亿，交易总额同比增长47.7%。

这一消费力同样体现在母婴电商行业，2021年母婴行业GMV和动销卖家数均提升100%，品牌自播GMV提升1000%。

数据显示，2021年下半年，快手电商母婴行业发展势能迅猛，商品量、销售额保持稳定上涨，第四季度GMV环比增长149.7%;童装童鞋、母婴食品、尿裤湿巾、婴幼洗护、儿童玩具母婴五大类目增速明显，商品件数最大环比上升584.8%。

图片

2021年，快手平台以母婴为关键词的话题作品达1439.3万，累计播放量达327.5亿;母婴类视频数量增长112%，播放时长增长110%。

另外，快手电商推出母婴“快品牌”扶持政策，全维度扶持快手源头好货等具备产业带属性的母婴商家快速升级。

接下来，在“快品牌”扶持方面，5-6月新商家可享受商家技术服务费减免至1%扶持，月销200W以下新老商家返还商家商业化投入的40%，200W以上老商家返还商家商业化增量投入的10%。

同时，2022年快手电商平台推出母婴电商活动新政策。新商家将获得减免，快速度过冷启动期;普通商家前30天前100万结算GMV技术服务将减免至1%;重点商家则可获得高达1:1对投的加码政策。而在6月大场对投方面，平台将按“单场”最终实际GMV与商业化达成档位场次对应奖励进行奖励金额结算，力求用最高红利助力商家快速成长。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】618年中专享优惠抢先看，价值1206元礼券一键领取

    腾讯云618采购采购季,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 18元起
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 10元/每月
    2核2G学生服务器

    免费体验云服务器

    去看看
    免费体验云服务器 0元试用
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 快手2021年母婴行业GMV和动销卖家数均提升100%

    数据显示， 2021 年下半年，快手电商母婴行业发展势能迅猛，商品量、销售额保持稳定上涨，第四季度GMV环比增长149.7%；童装童鞋、母婴食品、尿裤湿巾、婴幼洗护、儿童玩具母婴五大类目增速明显，商品件数最大环比上升584.8%； 2021 年，快手平台以母婴为关键词的话题作品达1439. 3 万，累计播放量达327. 5 亿；母婴类视频数量增长112%，播放时长增长110%...

    ​快手 ​母婴电商

  • 快手电商520彩妆节圆满收官 73家品牌GMV100

    520 彩妆节是在 616 实在购物节背景下，美妆行业彩妆/香水/美妆工具类目针对 520 时间节点推出的营销活动，期间，美妆行业商家只需发布至少 1 条带# 520 只宠你#活动话题标签的种草视频，即可报名参与活动...此次 520 彩妆节，快手电商美妆行业实现销售爆发，也在 5 月 20 日当天创下 2021 年以来的GMV峰值......

    ​爱敬钻石气垫

  • 2022年快手农技人计划：将投30亿流量扶持1000个农技人

    快手联合农民日报新媒体发布“快手农技人报告”，通过平台数据展示农人一年中的播种与收获...2022年春天，超过1000万人在快手发布了春耕相关视频...快手三农垂类推出2022“快手农技人计划”，从5月30日-12月31日， 对农业相关科普知识教学类优质内容进行流量扶持，将投入30亿流量资源，打造1000个快手农技人...

    ​快手 ​快手视频 ​快手政策

  • 快手品牌自播，降价不是唯一的选择

    2022年Q1，大服饰、大快消、数码家电等一些品类实现5-25倍的同比增长;2021年，有61个品牌GMV破亿，133个品牌年GMV过5000万，平台内品牌GMV整体交易规模近1000亿...2022年，品牌在快手电商自播到底怎么做?快手电商推出了“STEPS品牌经营方法论”、“品牌生意增长飞轮”，以及各类营销IP大场活动，帮助品牌快速上手...张一鹏指出，接下来，快手电商还会继续大搞品牌，实现千亿级的品牌生意规模，并打造330个生意额破亿的品牌......

    ​快手 ​品牌自播 ​快手电商

  • 宝马官宣涨价：最少1000

    近日，快科技从相关渠道获悉，从6月1日开始，宝马旗下的4系、5系、6系GT、X3、X4部分车型或许将会涨价，其中包括部分国产及进口车型，涨价幅度在0.1-1.01万之间。具体涨价的型号和价格详见下表：（制图：宝马客）从表中可知，在国产宝马车型里，华晨宝马5系和X3部分车型上涨，涨价幅度在在2100-5000元之间；而进口宝马里，宝马5系标轴、4系双门、宝马4系敞篷、4系四门、X4和6系GT，价格上浮从1000元至10100元不等。至于此次涨价的原因，宝马在给经销商的致信中提到，此次价格调整是受当前全球疫情形势仍旧严峻，大宗商品价格高位波动，以?

    ​6系GT ​华晨宝马5系 ​宝马4系

  • 开播30天GMV200万，乔丹在快手“冷启”的3个关键

    在各类品牌纷纷布局直播电商的当下，诞生于2000年的体育运动品牌乔丹，也正通过快手直播，将品牌故事传达给更多年轻消费者...乔丹的自播布局集中在天猫等传统电商平台，在2021年末与快手平台洽谈后，双方都收获了意外之喜:快手的用户画像与乔丹的目标人群十分匹配，彼此的需求与默契达到高度一致...在价格方面，观察乔丹官方直播间货品，客单价平均在180-220左右，在主打性价比的也涵盖售价699元的高端款...2022年1月，品牌买家规模同比增长了170%，18-30岁品牌买家用户量级高于非品牌买家5%......

    ​乔丹 ​快手直播 ​直播带货

  • 一个月入账 1000 万，为什么张琦火了？

    如今，张琦下面的矩阵号在全网拥有超过1000万的粉丝，单条视频播放量6500万，全网播放量超过20亿...她通过课程销售实现了单月入账1000万的成绩...抖音、视频号、小红书、快手，这些都是她的内容发布渠道，其中以抖音为主战场...光是在抖音上，她就有二十多个不同的账号，名字更是各种变体，什么张琦说商业、张琦讲商业、张琦商业讲...所以，同样的内容以不同的方式剪辑然后发布在不同的账号，会提高内容分发的效率和命中率，同时还可以用不同的账号做数据测试...一个月卖1000万，和3000万潜在人群相比还有很大提升空间......

    ​短视频 ​抖音 ​张琦

  • 新设备净化海水速度比标准工设备1000倍以上

    一种旨在帮助生产更多淡水的技术是海水淡化厂...2022年5月12日发表在《科学》上的一项新研究发现了一种新的净水方法，其速度甚至比基于碳纳米管的实验性海水淡化装置还要快2400倍...这些含氟纳米通道比传统的海水淡化技术更有效，因为它们操作更快，使用的压力更小，是一种更有效的过滤器，而且使用的能源更少...样品比典型的工业设备快几千倍，比基于碳纳米管的实验性脱盐设备快2400倍左右...

    ​煎锅 ​海水淡化 ​碳纳米管

  • 1000万粉丝的抖音号如何变现？

    比如名郑言顺（1480万粉）、比尔盖南、万能实习生)他们会带你体验各种赚钱项目，甚至还会直接承包一天便利店、摆摊卖烧烤等等...如果你在抖音的粉丝超过10万，且粘性比较高的话，那么就可以在抖音接广告了...以前在没有自媒体的时候，许多小餐饮品牌是怎么收徒、招募代理的?...所以，这些分享和体验各种赚钱项目的KOL，本质也就是传统商机网的抖音化...最后再和大家说一下，为什么这类分享赚钱项目的抖音号，包括村长自己在写公众号依然还会有人看呢?...因此，各位就要明白，再过五年、十年，这样的内容还会有人看，这个生意是持续的.....

    ​抖音 ​抖音涨粉 ​抖音运营

  • 快手2021年封禁违规主播、商家21万人次

    快手高级副总裁、快手电商业务负责人笑古表示，2022年将用超过230亿的流量扶持500个以上的快品牌标杆...2021年，快手拦截疑似假冒伪劣商品发布超过6244万次，封禁违规主播、商家21万人次...

    ​互联网电商 ​假冒伪劣商品 ​快手直播

  • 高通骁龙8 Gen2什么时候发布？

    2022年年底高通骁龙8Gen2发布时间在2022年年底。骁龙8Gen2使用台积电的4nm工艺，八核心处理器，1个X3大核、2个A720中核、2个A710中核以及3个A510小核，GPU的规格为Adreno740。明年的安卓大多数旗舰手机也会使用这款处理器，比如小米13系列，一加11、OPPO Find X6等手机都会使用这款处理器。据 Digital Chat Station 称，Snapdragon 8 Gen 2即将推出。从 SM8475（骁龙8Gen1Plus）开始，高通今年似乎正在加快其芯片组的生产。虽然高通的“Plus”型号芯片组通常在第三季度首次亮相，但由于Snapdragon8Gen1的反响不佳，Snapdragon8Gen1Plus 将提前几个月推出。据称，Snapdragon8Gen2（SM8550）将比人们预期的要快一些。之前的高通旗舰芯片组通常在年底推出，但骁龙8Gen2可能会有所不同。也许，十月发布?泄密者含糊不清。无论哪种方式，较早的版本都可能会看到像小米13系列这样的旗舰产品也会提前推出。Digital Chat Station 似乎也暗示 Snapdragon8Gen2将建立在 TSMC 的4nm 节点上。这是意料之中的，因为据说这家台湾公司的3纳米晶圆厂直到22年底或23年初才准备好进行大规模生产。目前的骁龙8Gen1单核跑分1215分，多核3159分，骁龙8Gen2的跑分成绩将会有进一步的提升。

    高通骁龙8 Gen2

  • 尼康Z7 II照片中出现噪点失真怎么办？

    如果照片中出现图像噪点、失真或色彩不均匀，请尝试以下方法。1. 照片出现随机的明亮像素、雾或线条形式出现的“噪点”在长时间曝光，高ISO感光度或照相机温度升高的情况下，“噪点”可能会更加明显。长时间连续使用相机时，相机可能会变热，从而导致随机分布明亮像素，雾或线条形式的“噪点”。降低ISO感光度或提高快门速度，或等待相机冷却后再继续拍摄。要减少长时间曝光拍摄的照片中随机分布的“噪点”，请启用长时间曝光降噪功能。按菜单按钮，然后在照片拍摄菜单中为长时间曝光降噪选择开。要减少以高ISO感光度拍摄的照片中随机分布的“噪点”，请启用高ISO降噪功能。按菜单按钮，然后在照片拍摄菜单中为高ISO降噪选择高、正常或低。2. 闪烁您可能会注意到在荧光灯或水银蒸汽灯等闪烁光源下拍摄的照片中出现条纹、曝光过度或曝光不足的区域或色彩不均匀的情况。要减少闪烁的影响，请按MENU按钮，然后在照片拍摄菜单中为闪烁消减拍摄选择开启。您还可以减少在荧光灯或汞蒸气灯下拍摄的动画中的闪烁和条纹。按菜单按钮，然后在短片拍摄菜单中闪烁消减选择自动以减少闪烁。3. 摩尔纹摩尔纹是由照相机图像传感器网格与被摄对象产生的图像之间的相互作用引起的现象。如果您发现照片中出现摩尔纹，请尝试更改与被摄对象的角度或距离，或者使用手动对焦对焦点进行微调。

    尼康Z7 II

  • 高通骁龙8 Gen2参数性能怎么样？

    台积电4nm工艺，八核CPU，GPU为Adreno740高通骁龙8Gen2将会继续采用台积电4nm工艺，CPU为八核心设计，分别为1个X3大核、2个A720中核、2个A710中核以及3个A510小核，GPU为Adreno740，相比骁龙8Gen1来说在CPU架构设计上有了较大变化，从1+3+4三簇架构变成了1+2+2+3四簇架构。高通骁龙8Gen2发布时间将会在2022年年底，搭载这款处理器的手机会在2022年年底或2023年初开始发布和上市。

    高通骁龙8 Gen2

  • 小米12 Ultra有OTG功能吗？

    有小米12Ultra是有OTG功能的，在OTG功能中用户可以来和其他设备进行各种数据传输。手机使用OTG功能连接U盘后，有两个路径选择使用:路径一:在手机文件管理“SD卡”标签页中下拉，选择udisk路径二:在文件管理中点击右上角三个点选择USB设备，然后就可以使用、管理U盘中的文件

    小米12 Ultra

  • 尼康Z7 II照片出现黑点怎么办？

    如果照片上出现黑点，请尝试以下方法。1. 进行图像传感器清洁*如果照片上出现黑点，则需要使用[清洁图像传感器]去除图像传感器表面的灰尘。按菜单按钮，在设置菜单中选择清洁图像传感器，选择立即清洁，然后按确定。相机将清洁图像传感器。*仅适用于有图像传感器清洁功能的机型。2. 使用吹气球清洁图像传感器无法通过清洁图像传感器*从图像传感器上清除的灰尘可用吹吹气球清除。使用不带刷子的吹气球吹去传感器上的灰尘和绒毛。*仅适用于有图像传感器清洁功能的机型。使用吹气球时，请选择无刷子的吹气球。刷子的硬毛可能会损坏传感器。吹气球无法清除的灰尘，建议交由尼康授权的维修人员清除，在任何情况下都不要触摸或擦拭传感器。3. 清洁镜头.使用吹气球清除前后镜片上的细绒和灰尘后，请用清洁布*轻轻擦拭它们。注意:没有先清除灰尘或绒毛就擦拭镜头可能会划伤镜头表面。*镜头清洁布:用于清除相机和镜头上的灰尘或绒毛的布。

    尼康Z7 II

  • 小米12 Ultra是直屏吗？

    不是小米12 Ultra使用的是曲面屏幕，屏幕是2K 120Hz的三星E5屏幕。这款屏幕还支持LTPO 3.0 自适应高刷新率，也就是让屏幕在静态的时候刷新率更低，如看图片，文字的时候，如果屏幕没有滑动，则刷新率比较低，可以更加省电。去年的小米11 Ultra的屏幕是一块6. 81 英寸的四曲面全面，预计今年小米12 Ultra在屏幕方面也会差不多，但屏幕技术会有进一步提升。

    小米12 Ultra

  • 尼康Z7 II曝光过度怎么办？

    如果照片曝光过度，请尝试以下方法。1. 检查快门速度在“快门优先自动”或“手动”模式下选择较慢的快门速度可能会导致曝光过度。通过选择更快的快门速度来调整曝光。可以通过旋转主指令拨盘来调节快门速度。2. 检查曝光补偿设置为正值进行曝光补偿可会导致曝光过度，请避免设置为正值。可以通过按住曝光补偿按钮并旋转主指令拨盘来调节曝光补偿。可以在控制面板*，显示屏和取景器中查看相机设置。*仅适用于装有控制面板的相机。3. 启用自动ISO感光度控制当光线较强时，高ISO感光度会导致曝光过度。如果无法在所选值下获得最佳曝光，则在模式P，S，A和M中启用自动ISO感光度控制时，照相机自动调整感光度。可以通过按住ISO按钮并旋转副指令拨盘来启用自动ISO感光度控制。可以在控制面板*，显示屏和取景器中查看相机设置。*仅适用于装有控制面板的相机。4. 检查测光矩阵测光对整个画面进行测光，这可能导致高对比度的主体曝光过度。例如，如果背景比主要拍摄对象暗，矩阵测光可能会导致曝光过度。根据拍摄环境选择适合的测光选项。可以通过按“ i”按钮显示“ i”菜单，使用多重选择器的测光，然后按OK来改变测光选项。

    尼康Z7 II

  • 尼康Z7 II兼容哪些镜头配件？

    尼康Z7 II可与所有Z卡口镜头一起使用。1.确认镜头名称中包含“NIKKOR Z”。2.你可使用FTZ卡口适配器将F卡口镜头安装到Z卡口照相机上。根据所使用镜头的不同，某些功能可能不可用。3.Z 7II的Z卡口规格——55mm大直径卡口和16mm短法兰距，是发挥Z卡口镜头的光学性能的保障，能令您满怀信心地迎接未来的影像发展。这种规格支持尼克尔Z卡口镜头为大量的光线传输到高像素传感器而优化。因此实现了从边缘到边缘的高清晰度。景深自然、虚化效果柔和美丽，点光源锐利清晰。所有这些不仅将影像水平提升到一个新的高度，而且还会持续下去。从广角到f/2. 8 长焦变焦，以及清晰、美丽的f/0.95、f/1. 2 和f/1.8 定焦镜头，尼克尔Z卡口镜头以新的高度给您和他人留下深刻的印象。

    尼康Z7 II

  • 小米12 Ultra换屏幕多少钱？

    1500元左右小米12 Ultra如果是保外的换屏价格在1500元左右。这里参考去年的小米11 Ultra，官方屏幕和摄像头保外指导价分别是 1650 元、 1370 元，电池保外指导价为 179 元，电池盖为 420 元，前置摄像头为 85 元，副板为 55 元，人工费均为 40 元。如果是购买了MiCare保障服务， 679元可以享受 2 年两次碎屏服务其他品牌的换屏价格也都不菲，比如苹果的iPhone13系列换屏价格，分别是1699 元、 2149 元、 2149 元、 2559 元，iPhone13Pro Max换屏价格最高，达到了2559元。

    小米12 Ultra

  • 小米12 Ultra拍照专业模式在哪里？

    相机APP内小米12 Ultra专业模式的拍照在相机APP可以选择。打开手机内的【相机】-左下角【专业】，即可看到各种不同的专业参数，用户可针对自己需要使用到的专业参数进行调整。专业模式可以设置的参数包括iso、快门时间和对焦距离，合理使用这些参数功能，可以拍摄出各种比较高质量的照片和视频。

    小米12 Ultra

  • 尼康Z7 II自动上传没用了怎么办？

    请按照方法检查自己的相机。照片无法通过自动上传以上传至智能设备：使用自动上传时确保智能设备显示SnapBridge应用程序。确认照相机已与智能设备配对。确认照相机和智能设备已通过蓝牙连接。根据所使用操作系统和/或SnapBridge应用程序版本的不同，照相机可能无法从智能设备下载位置数据或显示来自智能设备的位置数据。

    尼康Z7 II

  • 小米12 Ultra重量是多少？

    234克小米12 Ultra机身是陶瓷后盖和铝制中框，尺寸约为161.9 x 74.3 x 9.5毫米，加上后置摄像头厚度13.1毫米，重量 234 克。小米12 Ultra较重的机身一个原因是配备的摄像头模组，摄像头模组上还有比较厚的保护模块，所以整体上小米12 Ultra重量会比较重。但小米12 Ultra的屏幕也比较大，达到6.7英寸，内置了5000mAh的电池，所以相对很多安卓手机会比较重一点。

    小米12 Ultra

  • 尼康Z7 II图像不自然怎么办？

    请按照以下方法进行调试。若要减少噪点，请调整ISO感光度、快门速度或动态D‑Lighting等设定。长时间曝光或照相机温度升高时在高ISO感光度下所拍的照片中，噪点可能会更明显。不规则间距明亮像素、雾像或亮点可能会因为照相机内部电路温度的升高而增加。不使用时请关闭照相机。拍摄过程中，若您按下X按钮放大镜头视野，屏幕中可能会出现不规则间距明亮像素、雾像、条纹或意外的色彩。请注意，屏幕中噪点的分布可能与最终照片中的不同。

    尼康Z7 II

  • 小米12 Ultra能拍多远距离？

    数十米远的距离小米12 Ultra的后置摄像头分别是主摄5000万像素(IMX989，OIS)+4800 万像素超广角(OIS)+4800万像素潜望长焦( 120 倍变焦)，在长焦方面可以比较清楚的拍摄距离在几十米外的景物。不过在拍摄较远的景物时，镜头可能会比较晃。如果参考去年小米11 Ultra的拍摄水平，应该拍摄10米范围内的景物效果会比较好。另外在近距离对焦方面，小米12Ultra最近可使用超广角对焦约5cm内的景物。

    小米12 Ultra

  • 尼康Z7 II无法连接到HDMI设备怎么办？

    请按照以下方法进行检查。1.确认已正确连接HDMI连接线。2.是否在设定菜单的[HDMI]>[高级]>[外部录像控制]中选择了[开启]？3.若使用设定菜单中的[重设所有设定]项目恢复默认设定，照片可能会正确显示。

    尼康Z7 II

  • 小米12 Ultra能拍月亮吗？

    能小米12 Ultra的后置摄像头有一颗4800万像素潜望长焦，支持120倍变焦，可以拍摄比较高清晰的月亮照片。另外在去年的小米11 Ultra上，已经支持了月亮模式。打开手机上的MIUI相机和AI场景相机，普通拍照模式下对准月亮，放大到 4 倍变焦以上，手机即可AI智能判断并提供月亮模式的选项。月亮模式实际上是利用了手机相机以及AI对月亮的智能判断让手机拍到的月亮更加清晰，更容易看到月球上的环形山等地形。

    小米12 Ultra

  • 小米12 Ultra续航能力怎么样？

    不错小米12 Ultra的电池容量是5000mAh，使用67W的快充，并且使用的是骁龙8Gen 1Plus处理器，对比上一代的骁龙888，在能耗方面有了进一步的提升，屏幕方面也采用了更先进的三星E5屏幕，因此小米12 Ultra的续航表现有望比小米11 Ultra更好，如果是普通用户正常使用一天应该是没有问题。加上充电功率是67W，可以很快就给手机充到比较高的电量。

    小米12 Ultra

  • 尼康Z7II照相机显示TCP/IP错误怎么办？

    连接设定需要调整，按照以下步骤进行。请检查主计算机或无线路由器的设定并适当调整照相机设定，选择[创建配置文件]可创建一个新的网络配置文件。选项说明[常规][配置文件名称]：重新命名配置文件。默认配置文件名称和网络SSID相同。[密码保护]：选择[开启]时需要输入密码后才可更改配置文件。若要更改密码，请加亮显示[开启]并按下2。[无线]基础结构模式：调整设定以通过路由器连接至网络。[SSID]：输入网络SSID。[通道]：自动选择。[验证/加密]：选择[开放]或[WPA2-PSK-AES]。[密码]：输入网络密码。访问点模式：调整设定以直接无线连接至照相机。[SSID]：选择照相机SSID。[通道]：选择[自动]或[手动]。[验证/加密]：选择[开放]或[WPA2-PSK-AES]。[密码]：若[验证/加密]选为[WPA2-PSK-AES]，您可选择照相机密码。[TCP/IP]调整TCP/IP设定以进行基础结构模式连接。需要IP地址。若[自动获得]选为[启用]，用于基础结构模式连接的IP地址和子网掩码将通过DHCP服务器或自动IP寻址获取。选择[禁用]时，请手动输入IP地址（[地址]）和子网掩码（[掩码]）。

    尼康Z7 II

  • 小米12 Ultra的ppi是多少？

    515ppi小米12 Ultra屏幕的ppi是515，这块屏幕是三星2K E5 OLED屏幕，支持120Hz高刷新率和LTPO2.0智能刷新率，当屏幕处于静态情况下屏幕的刷新率会更低，比如在看图片情况下刷新率较低，当系统检测到屏幕在滑动时等会提高刷新率，如果是在观看视频的时候，将以一个固定的刷新率工作，这样可以大大减少消耗。小米12 Ultra屏幕还支持屏下指纹识别，但没有屏下摄像头功能，它的前置摄像头位于屏幕的中间顶部，为一个挖孔屏设计，摄像头的像素为3200万像素

    小米12 Ultra

  • 尼康Z7II电池续航是多久？

    可拍摄约440张照片。尼康Z7II配备了功能强大的EN-EL15c锂离子电池组。一次充电 可拍摄约440张*1照片。除此之外，新推出的MB-N11电池匣 （另购）与仅使用相机拍摄时相比，一次充电可拍摄的照片数 量和视频记录的时间均增加到约1.9倍*2，而且电池可热插 拔，帮助您持续发挥创造力。 1.在设置菜单中将[节能（照片模式）]选择为[启用]，将显示器模式选择为[仅 显示器] 时。当显示屏模式选择为[仅取景器]时，视频时长约105分钟。2.当使用插入2块充满电的EN-EL15c 电池的MB-N11电池匣时。

    尼康Z7 II

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM