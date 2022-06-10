快手：2021年母婴行业GMV提升 品牌自播GMV提升1000%

站长之家(ChinaZ.com) 6月10日 消息:日前，快手电商联合壁虎看看发布《快手电商2022母婴行业年度白皮书》（以下简称“白皮书”）。白皮书显示，2022年第一季度，快手应用平均日活跃用户达3.46亿，交易总额同比增长47.7%。
这一消费力同样体现在母婴电商行业，2021年母婴行业GMV和动销卖家数均提升100%，品牌自播GMV提升1000%。
数据显示，2021年下半年，快手电商母婴行业发展势能迅猛，商品量、销售额保持稳定上涨，第四季度GMV环比增长149.7%;童装童鞋、母婴食品、尿裤湿巾、婴幼洗护、儿童玩具母婴五大类目增速明显，商品件数最大环比上升584.8%。
2021年，快手平台以母婴为关键词的话题作品达1439.3万，累计播放量达327.5亿;母婴类视频数量增长112%，播放时长增长110%。
另外，快手电商推出母婴“快品牌”扶持政策，全维度扶持快手源头好货等具备产业带属性的母婴商家快速升级。
接下来，在“快品牌”扶持方面，5-6月新商家可享受商家技术服务费减免至1%扶持，月销200W以下新老商家返还商家商业化投入的40%，200W以上老商家返还商家商业化增量投入的10%。
同时，2022年快手电商平台推出母婴电商活动新政策。新商家将获得减免，快速度过冷启动期;普通商家前30天前100万结算GMV技术服务将减免至1%;重点商家则可获得高达1:1对投的加码政策。而在6月大场对投方面，平台将按“单场”最终实际GMV与商业化达成档位场次对应奖励进行奖励金额结算，力求用最高红利助力商家快速成长。
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