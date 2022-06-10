数据不可见也能做好反电诈，ZOLOZ引入蚂蚁隐私计算技术

站长之家(ChinaZ.com) 6月10日 消息:蚂蚁集团的隐私计算已成为国内通过隐私计算权威评测最多的产品之一。6月10日，记者获悉，这一技术现已用于蚂蚁旗下安全科技品牌ZOLOZ的商业化产品，能让银行等金融机构合作伙伴既用到蚂蚁的风控服务，也不用担心用户的数据安全和隐私保护等问题。

互联网大平台往往有着领先的风控技术，但这些技术如果要商业化用于其他行业，比如金融、医疗、政务领域等，需要首先解决数据安全问题。能让数据“可用不可见”、“可算不可识”的隐私计算成为解题关键。

没有风控技术的保驾护航，黑灰产会严重威胁相关行业的发展。根据最高法2021年的数据，此前一年，全国电信网络诈骗案件涉及财产损失达353.7亿元。而根据中国信息通信研究院的《数据价值释放与隐私保护计算应用研究报告（2021年）》，隐私保护计算平台为银行提供了外部大数据安全融合能力，提升了银行的大数据风控应用能力。

ZOLOZ的反诈产品基于蚂蚁多年反欺诈攻防实战沉淀，运用了机器学习、图计算等技术，能进行实时涉电信诈骗风险评级服务，可以帮助金融机构在线上渠道的开户、转账等交易环节，快速判断涉诈风险，有效防控欺诈交易。同时，ZOLOZ的产品也运用了蚂蚁的隐私计算技术，让对数据安全有着严格要求的金融机构能放心使用。

目前，蚂蚁隐私计算已经分别通过了中国信通院、国家信息技术安全研究中心、国家金融科技测评中心、中国金融认证中心、中国人工智能学会等多项技术测评和认证，是国内通过隐私计算权威评测最多的产品之一。

此前，中国信通院联合百余名业内专家，从算法安全、密码安全和产品安全维度制定了一套安全性标准，推出了“多方安全计算安全专项评测”和“联邦学习安全专项评测”两项测评标准。这两项测评蚂蚁隐私计算全部通过。

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