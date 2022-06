天猫618今晚开买 快来get天猫618红包省钱秘笈

Capture One for FUJIFILM、FUJIFILM X Acquire、Tether Shooting Plug-in Pro等。此外富士GFX50S II还支持FUJIFILM X RAW STUDIO、Capture One Express for FUJIFILM、Pixel Shift Combiner。1.Capture One for FUJIFILM专为搭配GFX50SII和其他GFX系统及X系列相机而设计*。 它可用于对图像分类,创建更快、更高效的工作流程,并且您也可以使用精确的控件,从令人惊艳的中画幅传感器中获得出众效果。2.利用GFX50SII中X-Processor4的强大性能,消除计算机的压力,优化图像输出。 通过USB数据线连接相机,然后使用X RAW STUDIO在应用胶片模拟以及颜色和色调增强的同时批量处理RAW文件。3.Capture One Express for FUJIFILM免费提供针对GFX50SII和其他GFX系统和X系列相机的RAW文件支持*。 对图像进行分类、应用胶片模拟,并做好共享图像的准备 – 这要归功于一系列可让您的摄影呈现出众效果的控件。4.为了获得惊天细节的图像质量,像素位移合成软件会使用通过GFX50SII的像素位移多重拍摄功能拍摄的16张RAW图像,创建一个2亿像素的DNG RAW文件。 该软件还提供联机图像拍摄和自动合并图像,以便在Capture One或其他兼容软件中编辑。