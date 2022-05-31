天猫618今晚开买 快来get天猫618红包省钱秘笈

今天晚上 8 点，天猫 618 正式开买。和往年不同的是，今年的 618 终于不用熬夜了。据悉，今年天猫 618 跨店满减力度提升至每满 300 减50，相当于 83 折，比去年双 11 折扣力度更大。

天猫超级红包点此领取

此外，淘宝还将上线购物车凑单功能：主动提示所选商品距离“满300-50”的差额，消费者点击提示按钮将自动推荐符合凑单金额的商品。

今晚的淘宝直播也非常值得蹲守。红包雨单个最高 100 元。从晚 8 点开始，每逢整点，开播的淘宝直播间还会发放专享大额券。在跨店每满 300 减 50 基础上可叠加使用。此外，还有超 400 位总裁、明星将在 618 期间空降直播间，为“宝宝们”送福利。

以下是完整活动攻略：

天猫618超级红包主会场 点此进入

天猫618预售主会场 点此进入

天猫618预售单单奖励 点此进入

天猫618预售超级争霸赛 点此进入

【活动玩法】

1、预售玩法

主要玩法依旧是付定金立减，与去年一样，提前4小时开启预售活动，部分商品有抢付定金、抢付尾款额外优惠。

活动时间:

5月26日20点 -5月31日18点付定金

5月31日20点 -6月3日付尾款

此外，5月24日20点-28日20点，天猫还开启了超级争霸赛，用户在活动期间进入“预售玩法会场”页面，加入战队、分享好友、积攒战力值;5月28日21点争霸赛开奖，战力值前20名的战队可以获得现金奖池。

2、跨店满减

618期间，天猫跨店满300减50，淘宝跨店满200减20，上不封顶，支持跨店铺、跨品类使用，跨店满减优惠还可以与天猫超市卡、支付宝红包等叠加使用。

活动时间:

第一波5月31日20点 -6月3日

第二波6月15日20点 -6月20日

3、超级红包

天猫将于5月29日20点发放超红，6月20日结束发放;5月31日、6月3日、6月14日和6月19日为超红加码时间，这些时间内红包中奖率高达90%以上。

需要注意，红包使用时间分为两个阶段:5月31日20:00—6月3日;6月15日20:00—6月20日。

每个用户每天可抽1次，完成任务最高可抽3次，超级红包最高中奖22888元!

另外，5月29日20点-6月20日，用户通过每天完成浏览/点击商品、浏览会场、邀请好友等任务，获得额外开红包机会，最高可领26元。

5月29日-6月15日，用户累计抽奖满12天，可以参加瓜分百万大奖池活动。

5月29日20点-6月3日，首发必中2个红包，锁定2个核销期（红包使用时间）。

4、限时优惠

本次大促限时优惠也照例不会缺席，大家可以重点关注5月31日/6月15日20点，以及6月1日 -6月3日、6月16日 -6月20日的每天0点，按照以往经验，限时优惠最高可低至活动商品的半价，而且还有超多丰厚礼赠，错过拍大腿!大家记得想要入手的商品提前加入购物车!0点秒下单!

【天猫88VIP专享】

活动期间88VIP 专享618积分限时抢兑520元消费券，本次消费券基本覆盖大部分天猫实物（金饰、奢侈品等除外），范围超广。

领取途径:

1、打开淘宝 App → 点击首页左侧“天猫618预售主会场”进入活动页面 → 点击中间活动横幅领取即可

2、打开淘宝 App → 我的淘宝 → 点击“天猫618主会场” 进入活动页面 → 点击中间活动横幅领取即可

3、打开淘宝 App → 我的淘宝 →88VIP会员中心 → 点击中间活动横幅领取即可

领取 & 使用时间:

第一轮5月26日21点 -6月3日22点领取，5月31日20点 -6月3日可用

消费券面额:

88VIP用户专享:满5000-400元、满1500-120元（后期可能还有新面额，敬请期待）

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