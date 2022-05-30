沃尔玛卖过期奥利奥和元气森林被罚

站长之家（ChinaZ.com）5月30日 消息:天眼查App显示，近日，沃尔玛华东百货有限公司上海五角场分店，因销售超过保质期的食品，被上海市杨浦区市场监督管理局罚款5万元。
处罚事由显示，当事人分别在2021年02月18日和2021年11月27日销售的“奥利奥缤纷口味装”夹心饼干和“元气森林乳茶浓香原味奶茶饮品”超过保质期，违反了食品安全法。
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戴尧分析，2020年是元气森林线下终端变化最大的一年，其销售情况已有明显好转，而且在整个瓶装饮料市场里，碳酸饮料的份额最高，气泡水在国内又属于空白市场...而这几个品类属于比较新兴的品类，其中的气泡水、轻乳茶虽然是元气森林的声量较高，0糖0脂这一口号也是由元气森林最先带火，但现在已有多家饮料企业入局，已是充分竞争的品类...今年4月，元气森林第一次向外界披露业绩，“2021年的营收是前年的2.6倍”，估算下来，2021年销售业绩为70亿元;线下终端数量突破100万个......
享誉全球的支付服务商PingPong与沃尔玛达成合作：PingPong正式接入沃尔玛美国站和墨西哥站...近些年来，沃尔玛在线上持续发力...PingPong作为全球性的跨境贸易数字化服务商之一，已与数十家跨境电商平台达成合作，业务覆盖超 200 个国家和地区，服务了数十万全球合作商户...此次合作，既响应了国家扶持外贸新业态发展的宏观政策要求，又契合PingPong与沃尔玛共拓全球化布局的发展需求......
元气森林在安徽合肥举办了“元气森林加油站”开业仪式及“元气森林 GO”新品发布会，并在现场展示零售终端领域的创新成果“M1 智能柜”...“元气森林 GO”作为元气森林旗下的一站式智能零售服务品牌，具备成熟的供应链、仓储、物流和精细化运营服务体系...
沃尔玛宣布，计划增加提供无人机送货包裹的门店数量...住在有无人机功能的商店附近的顾客可以在上午 8 点到晚上 8 点之间订购总重量不超过 10 磅（约4.5kg）的商品，费用为3. 99 美元（约合人民币26. 5 元）...
据TechCrunch报道，仓库机器人技术资金大量涌入的背后，主要由亚马逊实体的推动...2021年底，位于马萨诸塞州的Symbotic公司宣布打算通过SPAC上市，这在很大程度上是基于该公司与沃尔玛正在进行的一项交易的势头，该交易将其仓库机器人技术带到了沃尔玛的25个配送中心...与此沃尔玛一直在与一些不同的机器人公司建立合作关系，包括GreyOrange，它正在为该公司的加拿大子公司提供装备...
一、积加ERP-X版（沃尔玛平台）是一款什么产品?...积加此次充分发挥服务于亚马逊精品卖家的经验和深厚的产品打造能力，为沃尔玛卖家研发出此款产品...积加ERP-X版（沃尔玛平台）将会分批上线，一期上线三个板块功能，包括运营、数据统计以及自发货管理等...二、积加ERP-X版（沃尔玛平台）能帮助您做什么?...三、积加ERP-X版（精品全渠道）还有哪些惊喜?...积加ERP-X版（沃尔玛平台）一期功能上线之后，更多实用、高效的分析功能马上也能和卖家见面了......
近期北京奈雪餐饮管理有限公司天津和平区第一分公司，因经营超过保质期的食品，被天津市和平区市场监督管理局罚款5000元，并没收已过期的1瓶已开封牛奶...对于这次奈雪的茶因牛奶过期被罚，就有网友表示处罚力度还是有点轻...奈雪的茶2021年6月底登陆港股市场，成为新式茶饮第一股，2020年客单价43元更是位居行业第一，公司招股价19.8港元...
据4月27日，恭城县恭城镇蜜雪冰城奶茶店因原料过期，被恭城瑶族自治县市场监督管理局罚款2000元...处罚事由显示，执法人员于2022年4月8日对该店进行现场检查，发现在当事人货架摆放有半袋产品名称“焙炒咖啡粉”用于制作加工奶茶，发现仓库内堆放有26袋上述批次产品...
沃尔玛对外发布2023财年第一季度业绩，数据显示，沃尔玛一季度总营收1416亿美元，同比增长2.4%，超出市场预期的1389.4亿美元；营业利润为53亿美元...沃尔玛中国一季度净销售额增长7.2%，可比销售额增长4.4%；一季度电商净销售额增长89%，两年叠加增长率为149%...沃尔玛旗下山姆超市会员店的销售额达到196亿美元，同比增长10.2%；来自会员的收入增长10.5%...
报告显示，沃尔玛一季度总营收达1416亿美元，同比增长2.4%，超出市场预期的1389.4亿美元，净利润为20.5亿美元，同比降低25%...在美国的销售额第一季度同比增长3.0%，较两年前同期增长9.0%;其电商业务增长率为1%，两年累计增长38%...沃尔玛旗下山姆超市会员店的销售额达到196亿美元，较去年同期的167亿美元增长了10.2%，两年同比增长17.4%;来自会员的收入增长10.5%...来自电商的收入同比增长89%，两年增长达149%......
价格不是很贵，适合婚礼制片人、记者、活动电影制作人以及纪录片制片人。EOS R6 采用了小型化的全画幅焦平面快门，通过组合使用碳素叶片与超硬铝叶片实现了轻量化，减轻了释放快门的负荷，从而实现了机械快门下最高约 12 张/秒的高速连拍。不仅如此，相机还经过了约 30 万次快门测试，高耐久快门单元让用户能够安心进行拍摄。EOS R6 采用了容量为 2130 毫安时的新锂电池 LP-E6NH，能够带来更持久的电力供应。使用电子取景器可拍摄约 250 张，实时显示下约 360 张，4K短片拍摄约 1 小时 20 分的电池续航。此外，相机还兼容锂电池 LP-E6N与LP-E6，为老用户提供了良好的通用性。
音频在 H.265IPB 中记录为线性 PCM。在 IPB H.264中，它是 AAC。R5有一个3.5毫米耳机和一个3.5毫米麦克风插孔。前置放大器有多好还有待观察。大约1分钟内未录制声音。动画录制质量的压缩方法为 IPB 或 IPB-Light（音频:AAC）或 [C.Fn4-2音频压缩] 设置为 [启用] 时的最后两帧。此外，在 Windows 中播放电影时，视频和声音可能会稍微不同步。
是的。EOS R6相机专为在各种天气条件下使用而设计。密封材料用于按键、端子盖、电池仓和卡槽盖等关键区域。精确的设计和构造有助于最大限度地减少灰尘和湿气意外渗入相机机身的其余部分。相机采用了坚固且具有散热性的镁合金框架，前、后以及顶部外壳使用了轻量化的PC（聚碳酸酯）树脂。相机重仅约680克，在性能大幅提升的前提下，重量基本维持在了EOS R的水平上。轻量化的机身降低了长时间拍摄时手部的负担，也更加易于携带。另外，机身的电池仓、存储卡插槽盖开合处等部位进行了密封处理(红色部分)，转盘转轴处等无法进行密封处理的地方使用了高精度零件(绿色部分)，尽量缩小部件间的缝隙。从而抑制水滴或灰尘等侵入相机内部。
大约 0.4 秒。佳能EOS R6融合了EOS 5D系列与EOS R系列优势的操作系统、双SD卡槽设计与新款大容量电池，让拍摄更加顺畅，激发创作欲望。EOS R6 强劲的性能与丰富功能具有广泛的适用性，助力不同需求的用户记录属于自己的精彩。EOS R6 采用了基于佳能单反旗舰EOS-1D X Mark III的CMOS图像感应器，支持高速读取。配合高性能DIGIC X数字影像处理器的高速信号处理，实现了人工智能伺服自动对焦时，电子快门下最高约 20 张/秒、机械快门/电子前帘快门下最高约 12 张/秒的高速连拍。不错失激烈运动的精彩一瞬。
GPS、续航等小米手环7 Pro预计2022年夏天推出，对比小米手环7主要升级：一是内置独立GPS，二是电池容量更大，续航时间更长。目前已经发布的小米手环7使用1. 62 英寸AMOLED显示屏，可视面积提升25%。搭载Dialog14706 处理器，性能更强，30种运动模式。
1.62 英寸，AMOLED屏，有光学心率及血氧传感器主体尺寸 46.5*20.7*12.25mm屏幕尺寸及类型 1. 62 英寸，AMOLED屏屏幕分辨率 192*490屏幕亮度 最高500nit，支持手动调节盖板材质 2.5D强化玻璃盖板外壳材料 PC传感器 光学心率及血氧传感器，六轴运动传感器防水等级 5ATM无线连接 蓝牙BLE 5.2振动马达 转子马达电池容量 180mAh电池类型 锂离子聚合物电池充电时间 约 2 小时腕带可调长度 160-224mm腕带材料 TPU腕扣材料 铝合金
支持的。佳能 EOS R6具有 IBIS，因此您可以使用具有 IS 的镜头，也可以使用没有 IS 的镜头！EOS R6 相机采用佳能新的 5 轴 IBIS（体内图像稳定器）。这不仅有助于增强以较慢快门速度手持静止图像的能力，而且还有助于减少录制动画时的相机抖动。此外，EOS R6 相机的机身内图像稳定器将与许多佳能 RF 和 EF 镜头中的基于镜头的光学图像稳定器结合使用。
最多可以录制大约29分59秒。对于4K60fps 或更高，相机最多可录制约25分钟。这是由于相机过热造成的限制，如果相机达到温度限值，建议关闭相机以使其冷却。相机的待机时间取决于多种因素，例如周围温度、相机正在进行的操作、分辨率设置等。建议用户使用空气冷却方法，例如使用风扇吹冷空气以便从背面冷却相机。请避免在相机上直接使用冰块等，因为此类冷却方法将会导致冷凝，并因此可能导致相机故障。
可以荣耀70系列都支持主卡/副卡：移动5G（NR）/联通5G（NR）/电信5G（NR)网络频段：主卡/副卡：5G NR：n1/n5/n8/n28A/n41/n77/n78;LTE FDD：B1/B3/B4/B5/B8/B19/B28A;TD-LTE：B34/B38/B39/B40/B41;WCDMA：B1/B4/B5/B8/B19;CDMA（主副卡二选一）：BC0（仅限中国电信（中国大陆+澳门））;GSM：B3/B5/B8
以下是 Canon Log 或 HDR PQ 的数据速率。1.解析度4K23.976p 至29.97p，编解码器H.265IPB的数据速率170Mbps。2.解析度4k50p 和59.94p，编解码器H.265IPB的数据速率340Mbps。3.解析度1080p119.88p，编解码器H.265ALL-I的数据速率180Mbps。
处理器、屏幕、电池、摄像头均不同1、处理器:荣耀70是高通骁龙778G Plus，GPU是Adreno642L，荣耀70Pro是天玑8000，GPU是Mali-G6102、屏幕:荣耀70屏幕是6.67英寸OLED屏幕，FHD+2400*1080像素，荣耀70Pro屏幕是6.78英寸，FHD+2652*1200像素3、电池充电:荣耀70电池容量4800mAh（典型值），66W快充;荣耀70Pro是4500mAh(典型值)，100W快充4、摄像头:荣耀70后置摄像头5400万像素IMX800视频主摄像头（f/1.9光圈）+5000万像素超广角微距主摄像头(f/2.2光圈)+200万像素景深摄像头(f/2.4光圈)，前置摄像头3200万像素AI超感知主摄像头(f/2.4光圈)荣耀70Pro后置摄像头5400万像素IMX800视频主摄像头（f/1.9光圈）+5000万像素超广角微距主摄像头(f/2.2光圈)+800万像素3倍光学变焦摄像头(f/2.4光圈，OIS防抖)，前置摄像头5000万像素AI超感知摄像头(f/2.4光圈)
是的。EOS R6 采用了小型化的全画幅焦平面快门，通过组合使用碳素叶片与超硬铝叶片实现了轻量化，减轻了释放快门的负荷，从而实现了机械快门下最高约 12 张/秒的高速连拍。不仅如此，相机还经过了约 30 万次快门测试，高耐久快门单元让用户能够安心进行拍摄。基于单反旗舰开发的约 2010 万有效像素全画幅CMOS图像感应器具有良好的低噪点表现，EOS R6 采用了整体性能大幅提升的第二代全像素双核CMOS AF。在面部+追踪模式下安装部分兼容镜头时，对焦区域可覆盖至图像感应器约100%×100%（水平×垂直）的面积，实现画面可见范围的全覆盖。
2020年8月。EOS R6采用了整体性能大幅提升的第二代全像素双核CMOS AF。在面部+追踪模式下安装部分兼容镜头时，对焦区域可覆盖至图像感应器约100%×100%（水平×垂直）的面积，实现画面可见范围的全覆盖。在未检测到面部时，相机还可根据被摄体位置从1053个对焦框中自动选择，从而实现顺畅的被摄体追踪效果。此外，第二代全像素双核CMOS AF还具有很好的反应性，特别是在搭配套机镜头RF24-105mm F4L IS USM时，自动对焦速度最快仅约0.05秒，可更好地应对、捕捉突发瞬间。
主要是处理器不同荣耀70Pro+是天玑 9000，CPU主频1×Cortex-X2 3.05GHz + 3×Cortex-A710 2.85GHz + 4×Cortex-A510 1.8GHz，GPU是Mali-G710荣耀70Pro是天玑 8000，CPU主频4×Cortex-A78 2.75GHz + 4×Cortex-A55 2.0GHz，GPU是Mali-G610两个型号的主要区别是CPU和GPU方面，这会让手机在游戏、视频剪辑等主要娱乐的处理速度会有比较大的不同，在其他方面，如摄像头、屏幕、电池等几个核心配置上，荣耀70Po+和荣耀70Pro参数差不多、
官方建议零售价15999元。EOS R6作为EOS R系统的第二代机型继续制造惊喜。基于单反旗舰开发的约2010万有效像素全画幅CMOS图像感应器具有良好的低噪点表现，常用感光度高达ISO102400，配合低至EV-6.5的自动对焦亮度界限，应对暗光场景更加自如。支持流畅的59.94P/50P4K UHD短片，配合Canon Log伽马及接近人眼视觉效果的HDR PQ曲线等，让专业级视频制作成为可能。融合了EOS5D系列与EOS R系列优势的操作系统、双SD卡槽设计与新款大容量电池，让拍摄更加顺畅，激发创作欲望。EOS R6强劲的性能与丰富功能具有广泛的适用性，助力不同需求的用户记录属于自己的精彩。
没有。佳能 EOS R3只有 HDMI A 型输出。它没有SDI端口。SDI接口是一种“数字分量串行接口”，而HD-SDI接口是一种广播级的高清数字输入和输出端口，其中HD表示高清信号。由于SDI接口不能直接传送压缩数字信号，数字录像机、硬盘等设备记录的压缩信号重放后，必须经解压并经SDI接口输出才能进入SDI系统。
162万像素可变角度液晶显示屏富士X-H2s使用了一块162万像素可变角度液晶显示屏，同时还添加了一个独立的视频录制按钮。与之前的型号相比，新相机的按钮和拨盘提供了更好的可操作性（如改进了按钮材料、对“自动对焦开启”按钮进行了负载调整）
4K DCI足够了。R3提供的最佳比特率是2600Mbps，可以用大约4分钟的6K DCI RAW 素材填充64GB 卡。如果您打算以6K 格式拍摄故事片，那将是您必须管理的一大堆数据。6K DCI RAW 将为您提供最大的后期制作灵活性和自由度。如果文件大小太大，您无法处理，那么 Canon Log3中10位4:2:2的4K DCI 就足够了，您可以在外部录制的最高录制格式是4K59.94p、10位4:2:2。
6K/30P、4K/120P、Apple ProRes等格式富士X-H2s可以6K/30P的速度在内部保存4:2: 2 的10bit视频，还支持拍摄高速4K/120P视频；支持三款Apple ProRes编码模式；ProRes 422 HQ、ProRes422 和ProRes 422 LT；能够录制 240 分钟的4K/60P视频，连接选购的散热风扇“FAN-001”，即使在高温条件下也能进行长时间视频录制
野生动物电影制片人、需要连续运行时间的高端婚礼电影制作人、体育电影人、活动摄像师、纪录片制片人、记者。佳能 EOS R3是佳能混合无反光镜相机系列的最新成员，具有全画幅36毫米 x24毫米 CMOS 传感器，有双像素自动对焦系统，但改进了面部和斑点检测，EOS R3能够录制高达60p 的6K DCI RAW 视频，6K DCI （6000x3164），内部2600Mbps 的12位 RAW，帧速率为23.97fps、25fps、29.97fps、50fps 和59.94fps，最高帧速率是像素合并的4K UHD (3840x2160)，帧率为119.98fps。