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抖音调整618好物节活动招商规则 满299减50平台补贴5元

2022-05-27 10:15 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:今天，抖音发布《2022年抖音618好物节活动招商规则》，该规则于2022年5月26日调整公示并生效。本次调整主要针对跨店满减（商家出资）这块。

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规则指出，本次大促满减门槛分为三档，满99减15、满199减30、满299减50。商家提报的商品绑定优惠券为满99减15、满199减30时，由商家承担全部让利/补贴，用户凑单达到不同门槛，可使用不同优惠券。

商家提报的商品绑定优惠券为满299减50时，由商家承担让利/补贴45元，平台承担让利/补贴5元，用户凑单达到门槛，即可使用优惠券。

单个商家承担的成本将根据商品金额在订单的总金额占比来定，举例如下:

单笔订单合计299元，共2个商品分别为199元和100元;

消费者付款为299-50=249元

商家承担让利/补贴为45元，商品对应订单分摊成本为:

199元商品对应订单分摊成本=199/299*45=29.9元:

100元商品对应订单分摊成本=100/299*45=15元。

平台承担让利/补贴为5元（仅适用满299减50门槛）

如参与跨店满减的商品，单笔订单超过299元，且订单中只有1个商品，则该商家商家承担让利/补贴为45元，平台承担让利为5元（仅适用满299减50门槛）。

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