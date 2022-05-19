腾讯汤道生：数字技术正在成为助力医疗创新的“先锋队”

站长之家(ChinaZ.com) 5月19日 消息:5月19日，2022腾讯医学ME大会正式线上揭幕。大会邀请国内顶尖医学科学家共聚，围绕肿瘤防治、风湿免疫病缓解、心梗急救等热门领域，揭秘最新医学进展，以科普助力全民健康。

会上，腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生分享了对于医疗健康发展的思考:第一，以生物医学工程为代表的创新研究，将成为推动医学发展、提升健康水平的核心力量。第二，群体健康推动公共卫生的创新发展，医学、卫生、健康三者融合将成为最有效的“处方”。第三，数字技术助力提升医疗质量和效率，成为医学发展中，除了人才、药物器械之外，不可或缺的生产力。

他表示，数字技术不仅被广泛应用在疫情防控中，让信息的速度“跑赢”病毒的速度;也正在通过连通服务场景创新与健康档案管理，帮助居民管理自身健康。此外，数字技术也正成为医疗创新的加速器，如利用人工智能技术驱动药物研发等。

“三年前，腾讯将‘科技向善’，写进使命愿景;一年前，又将‘推动可持续社会价值创新’，写入核心战略。而医疗健康成为腾讯践行使命、创造价值的大舞台。”汤道生表示，期待数字技术与互联网成为推动医疗创新、助力健康中国的“先锋队”。

以下为汤道生致辞全文:

尊敬的各位嘉宾、朋友:

大家好!欢迎来到腾讯医学ME大会，一起了解医学的创新发展。

人类从诞生开始，就在进行一场又一场与疾病的抗争。科学家们解决了水源净化问题，抑制了霍乱的流行;消毒与隔离措施的推广，阻止了鼠疫的大规模爆发;接种疫苗，消灭了折磨人类3000多年的天花。

在与疾病的漫长对抗中，知识与技术，都在不断进步。物理、化学、生物、信息工程……，多种学科被综合应用于医学。通过解剖学，能够从人体结构上，了解器官变化与病灶所在;通过显微镜，能够从微观层面，研究细菌与病毒，发现部分疾病的源头;通过解码DNA，能够发现编写生命的代码……新的药物、新的器械、新的检查手段，不断改写着生命与疾病抗争的结果。人类健康的三大趋势，已出现在眼前。

第一，以生物医学工程为代表的创新研究，将成为推动医学发展、提升健康水平的核心力量。

超过30亿对碱基对的发现，完整的人类基因组测序结果，让我们对生命的认知，从器官到细胞再到基因，有了根本性的转变。有了基因学的帮助，科学家可以更好地解答人类的多样性、部分疾病发生的机制与概率等复杂的问题。

针对传染病，医学家们将切断病毒传播链和接种疫苗，作为防控传染病的重要手段。但现代社会，人与人的接触越来越紧密，病毒变异越来越快，如何与病毒赛跑，如何更快速推出有效的药物与疫苗，就成了传染病研究的重要方向。比如在这次全球蔓延的新冠肺炎疫情中，mRNA疫苗成为生物科技创新价值的最好佐证。这种疫苗能让人体产生与新冠病毒相应的抗原蛋白，诱导人体产生特异性免疫反应，达到预防疾病的目的。对比传统疫苗，mRNA疫苗可以针对病原体变异更快速响应，制备生产工艺相对简单，容易规模化，在疫情防控中展露头角。现在，我们看到，在实验室里，基于环状RNA的新冠疫苗正在出现，它比直链mRNA疫苗更稳定，可以产生更加持久的抗原。

创新技术的迭代，让我们不断看到战胜疾病的希望。过去，人们谈癌色变，癌症严重威胁生命，又缺少有效的对抗手段，一度等同于“绝症”。刚刚提到的mRNA技术，除了能制造疫苗，预防传染病之外，也能利用免疫系统来治疗癌症，是一个跨疾病的技术平台。此外，随着基因编辑技术与分子生物学的发展，被称作“基因剪刀”的CRISPR-Cas9，在治疗白血病等疾病中，也展现出良好的应用前景。治疗地中海贫血的基因编辑疗法，也在国内进入了临床试验。为肿瘤患者带来新希望的还有CAR-T细胞疗法，通过基因改造，使病人的免疫细胞，具备识别和杀死肿瘤细胞的能力。在急性白血病等疾病上已经被证实有效。未来，不断改进的CAR-T细胞治疗，也有望用于治疗实体肿瘤、HIV感染等疾病。

在基因技术、疫苗工艺、精准疗法创新发展的背后，是现代计算机技术、高分子化学、近代物理学、精密机械等技术与医学的高度融合。从医学影像的应用，生物材料的制作，到神经网络的研究，心电、脑电等信号的分析，都体现着多学科融合创新的魅力。

第二个趋势，是群体健康推动公共卫生的创新发展，医学、卫生、健康三者融合将成为最有效的“处方”。

北京协和医学院校长王辰院士说，医学防治是一个整体，“防、诊、控、治、康”五个方面都很重要。临床医学是个体卫生的医学基础，指导维护个体健康行动。而群医学是公共卫生的医学基础，指导维护群体健康的行动。医学既守护个体健康，也守护群体健康。

在疾病预防领域，“消除宫颈癌”是“医防结合”很好的案例。接种HPV疫苗，是预防宫颈癌的第一道关口，当病毒入侵个体时，抗体即可发起反击。定期的筛查，则是预防宫颈癌的第二道关口，以早诊断、早治疗，达到根治的目的。通过“疫苗+筛查”的预防方式，我们甚至可能彻底消除宫颈癌这一疾病。

除了肿瘤，致死率排行靠前的疾病，还有心脏病。每天有超过5000人死于心肌梗死，面对这个杀手，我们怎么办?过去十年，全国建成了覆盖广泛的胸痛中心。截至2021年底，全国304个地级市，至少有一家胸痛中心，用标准化、体系化、网络化的方式，治疗和预防急性心肌梗死。在这方面，腾讯也提供技术和网络平台，与深圳、上海、南京等城市合作，提供一键可查的“AED 自动体外除颤器地图”，为急性心肌梗死的抢救，争取宝贵的黄金时间。

第三个趋势，是数字技术助力提升医疗质量和效率，成为医学发展中，除了人才、药物器械之外，不可或缺的生产力。

面对新冠疫情，防控速度决定成败，越来越多的数字技术被广泛应用在疫情防控中。在深圳，我们利用互联网智能电话、自然语言处理等技术，助力疾控中心的流调员们，将访谈内容自动生成核心信息，填写流调表单，并协同现场处置、紧密接触者管理等，让信息的速度“跑赢”病毒的速度。

让每一位居民主动掌握自身健康状况，是个人对自身健康负责的第一步。在湖南长沙市的社康中心，依靠手机里面的居民电子健康卡，患者可以随时查看自己的健康档案，社康医生也可以一次性管理5000个居民的健康状况，实现了从社区到三甲医院就诊的“一卡一档管健康”。

同时，数字技术也成为医疗创新的加速器。例如可以利用人工智能技术，驱动药物研发。腾讯推出了云深智药平台，以AI优化药物研发中的蛋白质结构预测、分子设计优化等，同时，我们也开源自己的研究框架，帮助行业更好地利用AI，缩短新药研发周期。

三年前，腾讯将“科技向善”，写进自己的使命愿景;一年前，我们又将“推动可持续社会价值创新”，写入核心战略。而医疗健康，正是腾讯践行使命、创造价值的大舞台。我们期待，数字技术与互联网，成为推动医疗创新、助力“健康中国”的“先锋队”。谢谢大家!

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