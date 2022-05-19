首页 > 业界 > 关键词  > 苹果最新资讯  > 正文

苹果为iPhone、iPad、Mac推出新的培训和认证计划

2022-05-19 08:52 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月19日 消息:苹果推出新的针对IT专业人员的培训课程，该课程帮助那些希望在工作场所部署、管理和支持Mac、iPhone和所有苹果设备方面获得认证的IT专业人员。

苹果5

苹果此前曾推广其培训教育工作者如何使用iPhone、Mac 和iPad的计划，但现在它宣布了一项针对 IT 专业人员的更深入参与计划。完成新课程后，人们将获得苹果技术各个方面的认证，该公司表示，随着其设备的使用越来越广泛，这将是必要的。

苹果企业和教育营销副总裁Susan Prescott在一份声明中表示:“使用 Mac、iPad和iPhone来完成最佳工作的人比以往任何时候都多，对苹果认证IT专业人员的需求从未如此强烈。”。“苹果专业培训可以帮助任何对技术感兴趣的人——无论他们是改变职业还是提高技能组合——通过对潜在雇主来说脱颖而出的认证来追求高薪的 IT 工作。”

苹果已推出两门新课程，涵盖苹果设备支持，然后是苹果部署和管理。在苹果的培训网站上可以获取，每人收费149美元。

苹果设备支持课程包括涵盖工具、服务和最佳实践的在线练习。苹果估计包含大约14小时的内容，必须在参加考试前完成。

完成该课程后，人们就可以注册苹果部署和管理课程，其中包括配置和保护苹果产品。苹果估计本课程包括13小时的练习和其他材料。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】爆款2核2G云服务器首年40元 企业首购最高获赠300元京东卡

    腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 40元/1年
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 74元/1年
    2核2G学生服务器

    2核2G学生服务器

    去看看
    2核2G学生服务器 3.33元/月起
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 消息称苹果在谋划多屏幕iPhone 有望与可折叠屏iPhone同年推出

    据国外媒体报道，业界的消息称，在研发可折叠屏iPhone的苹果，也在谋划多屏幕iPhone，在机身北部增加两款屏幕，成为多屏幕的iPhone...具体而言是在iPhone机身背面，搭载两块元太科技供应的电子纸次屏幕，与正面的主屏幕，组成多块屏幕...此前曾有苹果的可折叠屏iPhone，有望在2023年推出...如果苹果最终推出机身背面搭载元太科技电子纸屏幕的iPhone，就将大幅推升元太科技的业绩...

    ​iPhone ​苹果 ​元太科技

  • 苹果计划推出多屏版iPhone：水墨屏迎来阅读以外新用途

    苹果计划与水墨屏巨头元太合作，推出一款多屏版的iPhone，为水墨屏带来阅读以外的新用途...这款多屏版iPhone将在现有产品的基础上，于背面加入两块水墨屏作为副屏；两块副屏中的一块用于显示电量、网络状态、音量等状态信息，另一块则显示短信、通知等文字信息...在这些不需要高刷新率与丰富色彩的信息显示上，水墨屏相比传统的LCD或OLED屏幕，拥有更低的耗电量，并且更加护眼...水墨屏本身无法发光，这意味着如何在后壳额外塞下一套发光单元，还不导致iPhone厚度激增，将是苹果在设计时需要考虑的问题......

    ​iPhone ​水墨屏 ​苹果

  • 苹果现正在巴西组装iPhone 13，但没有iPhone 13 mini

    虽然绝大多数苹果产品都是在中国组装，但苹果也会利用富士康在巴西和印度等国的工厂组装iPhone...令他惊讶的是，盒子上写着产品是“在巴西组装”的字样...MacMagazine发现，苹果于2022年1月24日更新了ANATEL（巴西电信监管机构）的iPhone 13文档，其将富士康巴西纳入该产品的制造工厂...也许苹果知道，无论如何努力让它更便宜，mini版的需求都很低，或者这只是一个迹象--表明iPhone 13 mini将在今年晚些时候正式停产......

    ​iPhone13mini ​iPhoneSE ​iPhone11

  • 郭明錤：苹果正测试彩色E-Ink屏幕技术 将用于未来可折叠iPad/iPhone

    天风证券分析师郭明錤老师在最新推文中表示，苹果正在测试彩色 E-Ink 屏幕技术，以便于在未来的 iPhone、iPad 可折叠设备中使用...郭台铭认为，苹果的可折叠路线图最初将集中在中型设备上，然后是具有更大显示屏的设备，最后再扩展到iPhone这样的小型设备...

    ​iPhone ​iPad ​苹果

  • 苹果推出多屏版iPhone上热搜！网友：致敬魅族、小米

    2017年发布的魅族PRO 7在背部双摄下方配备了一块1.9英寸彩色显示的AMOLED副屏，能实现多种实用功能，如双摄自拍、双指截屏、徽章、天气、计步、通知/状态提醒、休眠MP3等...而在去年3月发布的小米11 Ultra也同样引入了背部副屏设计，这块小屏大小为1.1英寸，可用来息屏显示，支持自定义时间、天气、动图、主题；查看通知，支持消息提醒、健康提醒、音乐控制、自拍实时预览画面等......

    ​魅族PRO7 ​小米11Ultra ​AppleiPhone13mini

  • 自己 iPhone 自己修！ 苹果正式推出自助维修服务

    苹果公司正式面向美国用户推出了 iPhone 自助维修计划，并将在今年晚些时候扩展到其他国家...苹果同步推出了一套用于指导拆解和维修设备的手册，该手册揽括了 Apple 的所有产品，但仅有 iPhone 12、iPhone 13 系列的所有机型和最新发布的 iPhone SE 3 拥有完整的拆解和维修教程，按照苹果的声明，后续会持续更新其他产品的手册和维修工具...

    ​iPhone12 ​iPhone13 ​iPhoneSE3

  • iPhone 14不香了！苹果打造新iPhone曝光：外形完美 真全面屏

    知名分析师郭明錤（Mig Chi Kuo）之前说，苹果可能在2024年推出其第一款真全屏智能手机，也就是彻底去掉刘海，前置镜头合面部识别等装置放在屏幕下方...按照供应链的说法，苹果在2024年采用显示屏下的Face ID的路线图，而当前的硬件和软件限制也可能是苹果致力于完善屏下技术的一个因素...但苹果在发布会前不会透露任何信息，目前这些还都是只是猜测...有供应链消息人士表示，在2024年，高端 iPhone 将采用一个屏下显示前置摄像头和面部识别装置...

    ​iPhone14Pro ​智能手机 ​苹果

  • Pro机型价格将随iPhone 14的推出而上涨

    预计苹果将在9月的某个时候发布下一代iPhone，如预期一样，该设备将会有大规模的升级，尤其是Pro机型。但据LeaksApplePro爆料称，所有这些升级也将产生一个令人惊讶的价格上涨。 如基础款iPhone 14 Pro的价格将要1099美元，而iPhone 14 Pro Max将从1199美元开始。毫无疑问，这对打算升级的苹果用户来说不一定是好消息，但另一方面，考虑到通货膨胀的飙升和材料成本的增加，涨价也是意料之中的事情。与此同时，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max也将迎来大规模的升级，或多或少会证明价格的合理性。而其中最显著的变化是引入了穿孔(punch-h

    ​iPhone14ProMax ​苹果 ​iphone

  • 苹果或拟推出加入电子纸墨水屏的多屏幕 iPhone

    据中国台湾经济日报报道，业界人士称苹果携手电子纸（ePaper）龙头企业元太开发新款iPhone，在iPhone背面搭载两块以电子纸打造的次屏幕，搭配原本的正面主屏幕，成为多屏幕iPhone，借由电子纸护眼、低耗电优势，增添iPhone购买理由...而元太董事长李政昊强调，元太的电子纸应用越来越广泛，不再只限于方方正正的电子书阅读器、电子标签等，而且在手机盖子、耳机上等位置都可以有电子纸显示器，但具体内容碍于尚未落实及公开上市，无法透露......

    ​AppleiPhone12A240 ​iPhone ​手机

  • 《堡垒之夜》可以通过Xbox云游戏登陆iPhoneiPad

    微软今天宣布《堡垒之夜》（Fortnite）可通过其 Xbox云游戏服务获得，这意味着iPhone和iPad用户只需一个微软帐户即可免费玩《堡垒之夜》...《堡垒之夜》是第一款添加到 Xbox Cloud Gaming的免费游戏，该游戏仍以测试版提供...基于云的游戏服务GeForce NOW也一直在测试iPhone 和 iPad 上的《堡垒之夜》支持，但 GeForce NOW 上的《堡垒之夜》仅在封闭测试版中可用...

    ​堡垒之夜 ​Xbox云游戏 ​iPhone

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM