苹果为iPhone、iPad、Mac推出新的培训和认证计划

站长之家（ChinaZ.com）5月19日 消息:苹果推出新的针对IT专业人员的培训课程，该课程帮助那些希望在工作场所部署、管理和支持Mac、iPhone和所有苹果设备方面获得认证的IT专业人员。

苹果此前曾推广其培训教育工作者如何使用iPhone、Mac 和iPad的计划，但现在它宣布了一项针对 IT 专业人员的更深入参与计划。完成新课程后，人们将获得苹果技术各个方面的认证，该公司表示，随着其设备的使用越来越广泛，这将是必要的。

苹果企业和教育营销副总裁Susan Prescott在一份声明中表示:“使用 Mac、iPad和iPhone来完成最佳工作的人比以往任何时候都多，对苹果认证IT专业人员的需求从未如此强烈。”。“苹果专业培训可以帮助任何对技术感兴趣的人——无论他们是改变职业还是提高技能组合——通过对潜在雇主来说脱颖而出的认证来追求高薪的 IT 工作。”

苹果已推出两门新课程，涵盖苹果设备支持，然后是苹果部署和管理。在苹果的培训网站上可以获取，每人收费149美元。

苹果设备支持课程包括涵盖工具、服务和最佳实践的在线练习。苹果估计包含大约14小时的内容，必须在参加考试前完成。

完成该课程后，人们就可以注册苹果部署和管理课程，其中包括配置和保护苹果产品。苹果估计本课程包括13小时的练习和其他材料。

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