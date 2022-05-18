变现经验 | 他搞了个社交媒体文案AI工具：6个月用户涨10倍 收入超130万元

这是站长之家分享产品变现、开发者故事最新一期内容。

PredisAI [1]是一款基于 AI 的工具，可帮助用户撰写的社交媒体文案质量并带来更多参与度。该 AI 工具主要通过预测社交媒体帖子的表现并提供改进建议实现这一目的。

PredisAI创建了包含创意、标题和主题标签的内容，然后将其发布到 Instagram、Facebook、Linkedin、Pinterest等各大社交媒体平台。

以往市面上社交媒体服务产品基本上是提供帖子发布后数据分析服务，而PredisAI则尝试通过预测帖子的表现（参与度），并在帖子发布之前提出改进建议以改进它，这也是PredisAI的特色之处。

该产品主要客户为需要改进社交媒体内容并提高用户参与度的人群体，比如社交媒体代理商、公司内部社交媒体账号运营以及和一些大V。经过一年多的发展，Predis.ai收入已经超过20万美元（约合人民币135万元），每月经常性收入也达到了1000美元。该项目创始人Tanmay也分享了自己一年多以来的创业经验，希望能让你有所启发。

想法的提出 [2]

大家好，我是 Predis.ai的联合创始人Tanmay。我们已经全职构建 Predis.ai 一年多了，这是一个由3位联合创始人组成的团队，另外两位联合创始人是著名的印度理工学院-Roorkee的校友

自从6个月前推出了新版本的产品以来，Predis.ai收入已经超过20万美元，每月经常性收入也达到了1000美元。

我们一开始构建Predis.ai 项目的想法是训练人工智能在社交媒体帖子发布之前就给出客观改进建议。2021年4月，Predis.ai 正式推出。

在和用户沟通后让我们意识到，虽然这个项目想法本身不错，但是需求方还有一个更大的问题，比如需要花很多时间思考要写什么内容。

而这对我们来说似乎是一个更大的机会，于是，我们将产品进行升级，转变成一个AI社交媒体内容生成器。

产品设计、原型制作过程

我们一直遵循 MVP（最小可行产品方法）。最初是专注于我们在第一阶段可以提供给用户的结果。接着就是基于线框图设计流程。

基于当时团队情况，我们决定了技术堆栈——第一套技术工具/框架使我们能够将 MVP 推向市场。我们还研究了每个平台提供的API——Twitter、脸书、Linkedin等，看看所有类型的产品都有哪些可能。

我们的第一个产品目标是在 Twitter 上，因为 API 很简单。

在创建了第一个 MVP 之后，我们先通过朋友关系联系了潜在客户，还投放了一些 Facebook/Instagram 广告活动，用来了解有多少人会感兴趣。

Facebook/Instagram的广告活动很简单——只是对问题/解决方案的简短描述，以及一个链接，如果人们感兴趣，可以提交他们的电子邮件id。这次活动很成功，吸引了很多对的产品感兴趣的用户，他们准备尝试我们的产品。

在这个的过程中，我们与越来越多的客户交谈时，意识到大家对 Instagram 比 Twitter 更感兴趣。

这让我们改变了关注点，重点关注Instagram 而不是 Twitter。

因此，一开始我们仅支持 Instagram平台，计划在完善针对Instagram平台服务后，再将其它平台服务纳入范围。

开展业务的过程

我们花了很多时间研究网站的内容和创意。在最初的两个月，我们团队一直处于持续的 MVP/Feedback 状态。这包括启动一项功能，与潜在客户讨论它，并听取他们的反馈。

在财务方面，则处于非常节俭状态，尽可能的降低个人开支。

节俭策略使得我们几乎试用的是所有服务供应商的免费计划，比如优化云服务器以降低云服务支出（这是我们最大的支出），更多地关注多样化营销策略，而不是只在广告上花钱。

我们也开始建立社交形象——想要销售社交媒体营销工具意味着需要一个强大的社交媒体游戏。

我们还在网站上建立了一个知识库，帮助客户了解产品并解决任何疑问。

业务增长情况:半年月活用户涨10倍 [3]

过去的6个月，我们整体业务的表现相当不错，其中每月活跃用户在过去6个月中增长了10倍，我们的销售额达到了20万美元。过去3个月的月收入已达到1000美元。

我们获得销售和新用户的主要形式是在AppSumo启动App。（站长之家注:AppSumo是一家提供网络工具和服务的公司，该公司通过提供商业邮件模板服务和流量监测服务等工具，帮助中小公司获得更多流量和业务。）在推出新产品版本后的5天内，我们冒着在 AppSumo上线的风险，结果发布非常顺利，我们从用户那里得到了一些很好的反馈。

APP也刚刚在 Shopify App Store 上线，并且已经获取了付费用户。

另一个对我们很有效的增长策略是向用户提供免费的社交媒体帖子创意。这些电子邮件的打开率 >30%，表明了这些电子邮件对用户的价值，这确保了用户留存率。

同时，我们的 SEO 博客已经开始显示一些结果，在过去6个月中浏览次数超过了194K。

我们的公共路线图引起了很多关注，不断收到很多功能请求。

经验教训

我们在 AI 研究上花费了大量时间来微调产品。现在回首看看，其实更应该走出去与用户交谈。

一旦开始接触用户并接受他们的反馈，事情就发展会变得更快。

在 Appsumo 上发布是一个不错的决定。没有它，就不会获得如此多的知名度。我们很幸运能在黑色星期五前一个月推出。在那一个月里，我们试图引起很多轰动，并获得了巨大的回报，在3天里实现了价值3万美元的销售额。

我们还开始在 Facebook 群组、LinkedIn 和 Twitter 上积极分享进展，这也有很大帮助。

我们打算与许多社交媒体顾问合作，因为这个产品可以帮助他们更快地与客户合作。

未来5年的计划

鉴于过去6个月的增长，我们为自己设定了许多严格的目标。我们的目标是在未来6个月内将每月活跃用户增加10倍。

我们已经完成了一个小型天使轮融资，并计划聘请2位成长型营销人员来帮助我们推广业务，目标是在5年内成为社交媒体内容创作领域的领导者。

短期目标是增加新用户。长期目标是建立一个不依赖现金消耗来增长的稳固业务。

文章内容参考自:

[1] https://predis.ai/

[2] https://www.starterstory.com/ai-powered-social-media-content-recommendation-tool

[3] https://www.starterstory.com/stories/predis

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