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杨洋方否认和杨幂顾漫买下KPL火豹战队：假消息

2022-05-17 14:19 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月17日 消息:今日，针对“买下KPL火豹战队”的传闻，杨洋方回应称，杨洋先生并无参与游戏战队投资。而杨幂方表示，是假消息。

此前，有媒体报道称，杨幂+杨洋+《微微一笑很倾城》《你是我的荣耀》小说原著作者顾漫合伙买下了火豹战队，顾漫成为火豹新老板。

QQ截图20220517141215.jpg

资料显示，王者荣耀火豹战队在2020年10月2日正式宣布成立，是国内女子电竞的代表。后因实力差距，将所有的女性选手替换为男性选手。

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