杨洋方否认和杨幂顾漫买下KPL火豹战队：假消息

站长之家（ChinaZ.com）5月17日 消息:今日，针对“买下KPL火豹战队”的传闻，杨洋方回应称，杨洋先生并无参与游戏战队投资。而杨幂方表示，是假消息。
此前，有媒体报道称，杨幂+杨洋+《微微一笑很倾城》《你是我的荣耀》小说原著作者顾漫合伙买下了火豹战队，顾漫成为火豹新老板。
资料显示，王者荣耀火豹战队在2020年10月2日正式宣布成立，是国内女子电竞的代表。后因实力差距，将所有的女性选手替换为男性选手。
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《特战荣耀》《且试天下》上线至今，B站上大量关于“杨洋”的二创内容涌入，有人高呼“内娱古装承重墙”恣意夸赞杨洋的古装神颜扮相，也有人直言不讳将“端王”的帽子直接扣在杨洋的演技总结之上，还有不少人持续吐槽这两部剧集品质如何不及格，关于《且试天下》的视频已经被不少网友称作“影视区吐槽UP主的团建”......
今天，iQOO召开了新品发布会，发布iQOO Neo6家族的新成员：iQOO Neo6 SE。根据官方介绍，iQOO Neo6 SE成功通过了《王者荣耀》KPL职业联赛比赛用机测试认证，在耗电量、温升、平均帧率等多个维度取得了出色的成绩。能够取得这项认证，Neo6 SE采用的一代神U”骁龙870功不可没。据悉，iQOO对骁龙870处理器进行了全方位长时间的调校，有着长达11轮的参数调整，24个月的优化调整，进一步提升了这颗处理器的性能表现。此外，iQOO Neo6 SE在游戏相关的功能与软件适配上，也有不错的表现。在《王者荣耀》、《原神》等受支持的游戏中，Neo6 SE能够?
据深圳云豹智能有限公司发生工商变更，新增广西腾讯创业投资有限公司为股东，同时公司注册资本增至约1272.5万人民币...据官网介绍，云豹智能是一家专注于云计算和数据中心数据处理器芯片（DPU）及解决方案的半导体公司...
日前，辛巴和旗下主播蛋蛋”4月18日在网络直播间带货了一款名为YPL防晒凉感裤”的产品，当天实时下单10.2万单，一晚销售额超过600万元。辛选官方微博 今天上午发布了一份声明强调，此次直播售卖的YPL防晒凉感裤”不属于假货，只是YPL商标存在争议，但愿意为消费者全额退款。对此，@YPL运动潮品 通过官微再度发声明表示：我司从未与哈尔滨澳生源贸易有限公司有任何业务合作，不存在任何商标授权行为。辛选拿出我司盖章的授权书，属于伪造公章，我司将追究伪造者相应的法律责任。”据悉，此前辛选公布的初步调查结果显示，YPL商标的原持有人
5月8日晚，在2022KPL春季赛总决赛上，武汉eStar Pro 4:0战胜重庆狼队 夺得2022KPL春季赛总决赛冠军。武汉eStar Pro拿下队史第六冠，也实现了自己的三连冠！eStar Pro上单选手坦然拿下2022KPL春季赛总决赛MVP，在四场比赛中，他拿到前三场的MVP。第一局开局，重庆狼队尝试直接入侵野区，但武汉ES成功防守。随后，武汉ES在对抗路拿下一血，反进野区，接连造成击杀，拿到前期优势。中期，武汉ES持续控制野区资源和远古生物，扩大经济差，始终占据场面优势。十分钟的节点，武汉ES拿下暗影主宰直冲高地，一波团灭直接将暗影先锋运入水晶，拿下?
在低调成为推特最大个人股东之后，前几天马斯克再进一步，斥资440亿美元收购了推特公司，然而市场并不好看马斯克的这一举动，特斯拉股价两天跌了20%，市值损失1260多亿美元，约合8260亿元...原因也跟特斯拉股价暴跌有关，因为投资者担心马斯克为了收购推特的巨额资金而抛售特斯拉股票，如果马斯克放弃收购推特，那么特斯拉投资者也会恢复信心，推动股价上涨...当然，马斯克要是放弃收购推特也会支付高额成本，因为收购推特的协议中包含了违约金，他和推特一方要是反悔，那么就要支付10亿美元的补偿...
辛巴再陷假货风波！ 4 月 18 日，辛巴和旗下主播蛋蛋在网络直播间现身带货了一款名为“YPL防晒凉感裤”的产品，被质疑是假货，辛选直播间推广的YPL裤子未经官方授权...哈尔滨市澳生源贸易有限公司于 2021 年 1 月 1 日获得澳大利亚健康产业有限公司的授权，有权生产、销售、使用和宣传YPL 商标，授权期限为 2021 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，并可转让授权...YPL称，因此事涉及的商标授权争议已妥善解决，对给相关公司、广大网友以及辛有志先生带来的影响表示歉意......
作为图传领域首款搭载毫米波技术的设备，相比目前主流的WiFi图传技术，在延时上可以达到微秒级，速度响应是WIFI的20-30倍，同时在画质上达到直播类无刷无压缩无线图传，带宽达到前所未有的4K级别，实现了无线图传从1080P时代向4K时代的跨越式进步...不管是入门级、还是专业级都可以轻松上手......
比如针对传统伞具由于按钮导致开合困难，存在体积大不便于携带存放的痛点，蕉下提出了胶囊系列伞的概念，在具备强大防晒功能的基础上，蕉下做了三个方面的改进:五折伞柄，缩小伞具尺寸;全向推拉蜂巢技术，无需按任何按钮即可开合伞具;采用材质更轻的EVA软质伞袋，实现便携功能与美观统一...除了双层小黑伞、胶囊系列防晒伞，蕉下还有果趣系列防晒伞、随身系列扁伞、乐玩系列防晒伞、口袋系列花苞五折伞等......
4月28日，一则关于马斯克消息在网络上得到迅速传播，起因源自他发布的一条推文：接下来我要收购可口可乐公司，再把可卡因重新加进去...由于马斯克近日刚刚以每股54.20美元、总额440亿美元收购了推特，并将其私有化，所以马斯克要收购可口可乐的消息传出后，引起了世界范围内网友的热议...（Listen， I cant do miracles ok）...何况从市值来看，马斯克要收购可口可乐也说不过去，目前可口可乐市值为2842亿美元，马斯克虽然全球首富，但身价为2600亿美元左右...
字节对音乐业务的重视一直持续到现在，今年2月份，字节将主打音乐人服务的抖音音乐开放平台进行品牌升级，正式命名为“炙热星河”，并且完成了汽水..
所以，在“好涤”的创始人们看来，以自身的互联网属性与规范统一的洗涤流程和质量标准，赋能行业供应链，优化行业生态，才是洗衣行业后O2O时代的新..
有数据显示，截止 2018 年，中国羊奶粉销售额已经增长至 100 亿元，预计到 2026 年，我国羊奶粉市场规模将增长到近 200 亿元...更优质的羊奶奶源稀..
该产品作为全球首款 14 英寸75Wh超大电池轻薄本，以及全球首款 14 英寸70W高性能轻薄本，和标配100W 氮化镓充电器等硬核配置，受到了行业以及用户..
近期，海信真空冰箱 415 在青岛李村苏宁门店海信冰箱品鉴会上首秀登场，吸引无数用户慕名前来，通过零距离接触海信真空冰箱415，沉浸式体验“真空..
近日有人表示将钱借给国家，就能躺着赚钱了？这是真的吗？...目前银行中的活期利率为0.4%，定期存款利率为2.75%，大额存单利率为3.25%，国内的一些..
京豆可直接用于支付京东网站订单（部分线下商家门店发货商品、投资性金银、收藏品和部分虚拟产品如机票、酒店、火车票、加油卡、卡券等生活旅行产..
就有人好奇， 60 岁老人有多少钱才能靠利息生活？内行表示：如果你选择在银行存款，需要 60 万，若你“这样做”，只需 20 万即可...对于多数老人来..
这块轻薄本配备的是一块 14 英寸屏幕，支持2160*1440 分辨率、100% sRGB 高色域、185 PPI和370~ 400 的nit，综合素质水平不错，能够提供一个色彩真..
知名品牌Maxfel极感制定规划并开启降碳活动，以切实举措积极投身助力碳中和...强化源头管控，倡导绿色生产，从雾化器到雾化弹，再到外包装，极感严..
二十世纪八十年代欧洲知名电池集团在韩国投资建蓄电池公司， 2005 年中韩合资正式成立金潮宇科蓄电池有限公司...金潮宇科蓄电池广泛应用于叉车、电..
工信部公示了 2022 年新增跨行业跨领域工业互联网平台清单，今年又有 14 家企业在全国 600 多家工业互联网平台中脱颖而出，其中既有百度、京东等消..
最近知乎新奇实验室就联合方太成功做了一次超乎想象的实验，方太集成烹饪中心担纲“主唱歌手”，在厨房里演奏了一曲《欢乐颂》...与此在智能巡航增..
@PlayStation中国 官微宣布，星光蓝、银河紫、新星粉三款特别配色PS5主机盖，将于六月在中国大陆地区正式发售，售价399元...消息一出引发网友热议..
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苏宁易购举办了2022年大家电618商家大会，苏宁易购大家电运营中心总裁陈风波在会上表示，今年的618大促，苏宁易购将将聚焦家电套购和服务体验，从..
随着服务用户数量的增多，京东家医正以精细化、个性化的服务，为用户带来更全面、更有效、更适宜的健康管理，致力于帮助用户不生病、少生病、不让..
为确保演练顺利进行，国家广电总局印发了“应急使命•2022”演习-应急广播演练实施方案，果断采用高新技术手段提高效能，推进管理和流程模式创新...