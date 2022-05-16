搜狐2022一季度财报：营收1.93亿美元 同比下降13%

站长之家（ChinaZ.com）5月16日 消息:今日，搜狐发布了2022年第一季度财报，财报显示，该季度搜狐营收1.93亿美元，同比下降13%，市场预期1.69亿美元。归属于搜狐公司的净利润为300万美元。
其中，品牌广告收入为2400万美元，同比下降23%，在线游戏收入为1.58亿美元，同比下降11%。
用户数方面，搜狐PC 客户端游戏平均月度活跃用户数为200万。移动游戏平均月度活跃用户数为240万。
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财报显示，搜狐公司第一季度总收入为1.93亿美元，净利润为900万美元超此前预期...财报显示，2022年第一季度，搜狐总收入为1.93亿美元，品牌广告收入为2400万美元，在线游戏收入为1.58亿美元...畅游方面，在线游戏表现良好，本季度收入超过此前预期上限...
财报显示，搜狐公司第一季度总收入为1.93亿美元（约13.1亿人民币），净利润为900万美元（约6111万元人民币）...分业务来看，第一季度，搜狐品牌广告收入为2400万美元（约1.62亿人民币），在线游戏收入为1.58亿美元（约10.72亿人民币），占Q1营收超81%...
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财报显示，搜狐第一季度营收1.93亿美元，同比下滑13%，环比持平；归属于搜狐的非美国通用会计标准净利润为900万美元，上年同期净利润为3700万美元，上季度净利润为20万美元...在线游戏业务是第一大营收来源...体现在财报上，2020年Q3，搜狐在线游戏业务占总营收的比重从上个季度的25%直接飙升至64%...财报显示，一季度归于搜狐公司的非美国通用会计准则净利润为900万美元，营业利润为1300万美元，2021年同期为5100万美元，上一季度营业亏损为300万美元...游戏之外，品牌广告是搜狐的第二大营收来源......
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