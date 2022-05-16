搜狐2022一季度财报：营收1.93亿美元 同比下降13%

财报显示，搜狐第一季度营收1.93亿美元，同比下滑13%，环比持平；归属于搜狐的非美国通用会计标准净利润为900万美元，上年同期净利润为3700万美元，上季度净利润为20万美元...在线游戏业务是第一大营收来源...体现在财报上，2020年Q3，搜狐在线游戏业务占总营收的比重从上个季度的25%直接飙升至64%...财报显示，一季度归于搜狐公司的非美国通用会计准则净利润为900万美元，营业利润为1300万美元，2021年同期为5100万美元，上一季度营业亏损为300万美元...游戏之外，品牌广告是搜狐的第二大营收来源......