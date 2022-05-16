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搜狐2022一季度财报：营收1.93亿美元 同比下降13%

2022-05-16 13:35 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月16日 消息:今日，搜狐发布了2022年第一季度财报，财报显示，该季度搜狐营收1.93亿美元，同比下降13%，市场预期1.69亿美元。归属于搜狐公司的净利润为300万美元。

搜狐

其中，品牌广告收入为2400万美元，同比下降23%，在线游戏收入为1.58亿美元，同比下降11%。

用户数方面，搜狐PC 客户端游戏平均月度活跃用户数为200万。移动游戏平均月度活跃用户数为240万。

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