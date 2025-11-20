英伟达Q3财报上热搜：净利润319.1亿美元 毛利润超73%

站长之家（ChinaZ.com）11月20日 消息:全球AI算力龙头英伟达今日发布2026财年第三财季财报，在AI算力需求持续井喷的背景下，公司交出了一份远超市场预期的成绩单。财报显示，本财季英伟达实现营收570.06亿美元，同比激增62%，环比增幅达22%;净利润更飙升至319.10亿美元，同比大涨65%，环比亦增长21%，单季盈利规模创下半导体行业历史新高。

最令市场沸腾的是公司给出的业绩指引:预计第四财季营收将达650亿美元（±2%），远超华尔街分析师610亿美元的平均预期。这一数字若顺利达成，英伟达将连续三个季度保持营收环比增长，全年营收规模有望突破2200亿美元。

分业务板块看，数据中心业务成为绝对支柱，本财季营收达512亿美元，同比猛增66%，环比提升25%，贡献了公司近九成营收增量。这一成绩主要得益于Hopper架构GPU的持续热销，以及Blackwell架构芯片的提前量产。尽管游戏和AI PC业务营收环比微降1%至43亿美元，但专业可视化业务（7.60亿美元）与机动车/机器人业务(5.92亿美元)均实现环比25%以上的增长，显示多元化布局初见成效。

值得关注的是，尽管消费级显卡价格持续走高，但该板块毛利率显著低于数据中心业务。英伟达CEO黄仁勋在财报电话会上直言:"AI基建的GPU才是真正的赚钱机器。"他透露，目前数据中心业务毛利率维持在75%以上，而游戏业务毛利率不足40%。

