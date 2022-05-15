抖音电商推出商家复产护航计划 25亿流量、超2亿元消费券补贴

站长之家（ChinaZ.com）5月15日 消息:今日，抖音电商宣布推出“商家复产护航计划”，计划投入25亿流量补贴、超2亿元消费券补贴，对受到疫情影响的商家，在政策扶持、平台活动、物流扶持、客服专线四个方面推出九项帮扶举措，保障消费者权益和体验，帮助商家恢复生产和经营热度，为百余城市商家复工复产“护航”。

据悉，“商家复产护航计划”是抖音电商在特殊时期持续推行的扶持计划，将覆盖上海、北京、武汉、长春、沈阳等全国百余县市区，并根据疫情变化及时调整。

政策扶持:多重补贴缓解商家资金压力

对于经营地或发货地位于疫情影响地区，抖音电商将为符合相关条件的商家提供运费险补贴和极速收款权益支持，对开通巨量千川账户的相关商家提供补贴，帮助受困商家缩短账期、缓解资金压力。

针对发货地或收货地在疫情影响地区的订单，抖音电商将主动延长相关订单发货时效，豁免揽收、发运的超时判罚，相关店铺的物流体验分将自动更新，无需商家报备。同时，商家因疫情原因无法发货也可通过主动报备获得豁免，具体调整后的分值以体验分页面展示为准。

针对经营地或发货地位于疫情影响地区的新商家，抖音电商将提供减免企业认证费用、零粉丝挂购物车的福利。

平台活动:开启“百城品质购”，投入25亿流量补贴和2亿元消费券

5月15日起，抖音电商在平台内开启“百城品质购”活动，投入25亿流量补贴，推出“好物直播间”等兴趣电商玩法，邀请平台达人、抖音电商官方直播间与商家合作近百场直播，为商家免费带货，降低其经营成本。

抖音电商将在活动中发放超2亿元消费券补贴，提升消费者购物体验，助力商家商品销售。活动推出“任务赛”玩法鼓励商家自主直播带货，每日开播并完成相关任务的商家，将获得抖音电商提供的流量扶持和千川券补贴。

物流扶持:邀请多家公司保障商家物流服务

在物流扶持方面，抖音电商将为相关城市的商家提供供应链云仓服务，保障商家仓配一体物流运营，同时提供物流费用补贴，提升商家经营效率。

客服专线:“7*24小时”在线和热线服务

抖音电商已为商家开通客服专线“010-86392084”，提供在线和热线双侧服务。5月15日至6月底，该专线团队将“7*24小时”响应关于商品调度、物流协调、平台活动等多方面的咨询服务。

“商家复产护航计划”详情如下:

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