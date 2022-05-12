国内首个3D词云生成器正式上线，会打字就能制作出3D效果！

3D词云是什么?

“词云”就是对网络文本中出现频率较高的“关键词”予以视觉上的突出，形成“关键词云层”或“关键词渲染”，从而过滤掉大量的文本信息，使浏览网页者只要一眼扫过文本就可以领略文本的主旨。词云”也是数据可视化的一种形式。

3D词云有哪些亮点?

1、无需下载，浏览器随开随用

本地储存空间不够?C盘内存爆满?别慌!图夫3D词云不需要你下载!电脑打开网页，随用随开，没烦恼。

2、多角度渲染，快速生成

图夫3D词云支持颜色、角度、形状、关键词文字大小的区分等多元化的设置。一张图里可以设置3种字体，这样能更好的区分你文字的主次，更有趣味性。

3、LOGO变3D

当老板让你在不改变原LOGO的情况下做出3D效果，怎样能够快速的完成?

如果你还在用PS去慢慢画那可就太慢了，上我们网站1分钟就能快速高效的完成你老板的要求。你只需要将LOGO导入到图夫3D词云，就能一键生成出3D效果。

4、文字变3D

3D文字怎么做?3D文字炫酷，好看，但是一般人都不会做。很多非专业人士在做图的时候都会在网上找一些可用的素材，要么是清晰度不够，要么是有版权不能用，找到一个合适的真的像大海捞针一样!

所以，我们为大家开发了文字变3D这项功能，它可以自动对你输入的文字进行渲染，生成3D文字，轻轻松松帮你设计出3D字!

5、图片变3D

图片要想做成3D的那可就太难了，角度、阴影、大小等等，还需要用专业的软件去做，不会设计的人很难做出好看的3D效果。

别慌!除了LOGO和文字可以变3D，我们还特别加入了图片也能变3D效果。你只需要找到一张你喜欢的图片然后导入到图夫3D词云就能生成出一张炫酷的3D图片。

6、3D词云图

3D词云图相比于常规的词云图，它更加的有趣、生动、他的展现力更强。能更有力的突出你想表达的意思，在视觉上也更有冲击力，可以迅速的吸引到浏览者的目光。

支持颜色、角度、形状、关键词文字大小的区分等多元化的设置。你可以利用你的创意去自由调整，快速的生成一张有趣的3D词云图。

图夫3D词云现已正式上线，欢迎各位使用和体验。无论是产品建议，还是使用中遇到bug都请不吝啬地像我们反馈，让我们一起共创最好用的3D词云生成器!

图夫3D词云

官网网址（点击可直达）

https://3d.tufu.cn/

长按扫描下方二维码

关注公众号了解更多~

（举报）