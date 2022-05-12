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暴风集团被强制执行130余万

2022-05-12 10:55 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月12日 消息:企查查APP显示，近日，暴风集团股份有限公司被北京市海淀区人民法院强制执行，执行标的约130.18万元人民币。 企查查信息显示，所属司法案件为北京华夏雅库网络科技股份有限公司与暴风集团股份有限公司，暴风集团股份有限公司海淀分公司服务合同纠纷。

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