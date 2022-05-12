暴风集团被强制执行130余万

站长之家(ChinaZ.com) 5月12日 消息:企查查APP显示，近日，暴风集团股份有限公司被北京市海淀区人民法院强制执行，执行标的约130.18万元人民币。 企查查信息显示，所属司法案件为北京华夏雅库网络科技股份有限公司与暴风集团股份有限公司，暴风集团股份有限公司海淀分公司服务合同纠纷。
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企查查APP显示，5月6日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司新增一则恢复被执行人信息，执行标的约19.81亿元，关联案件涉及与融创房地产集团有限公司的仲裁案件，执行法院为北京市第三中级人民法院...信息显示，目前该公司共有7条被执行人信息，被执行总金额约32.77亿元...
5月9日，北京寺库商贸有限公司新增被执行人信息，执行标的1742万余元，执行法院为北京市朝阳区人民法院...据凤凰网科技此前报道，北京寺库天下投资有限公司新增股权冻结信息，股权数额100万人民币，被执行人为北京寺库商贸有限公司，冻结期限自2022年4月28日至2025年4月27日，执行法院为北京市朝阳区人民法院...
据媒体报道，山东省汽车流通协会发布“观致汽车宝能总部失联”消费警示，虽然宝能深圳总部相关人士称是因搬迁导致，但记者调查发现，#观致汽车在京4S店全部关闭#，其400客服电话已停机，不少消费者维修无门...观致汽车有限公司成立于2007年12月，注册资本约169亿人民币，法定代表人为何华，公司经营范围包括观致品牌机动车辆的生产、销售;车辆的研发和测试，技术服务及技术贸易等...
据央视报道，因为在3月19日期限之前拒绝自愿支付罚款，俄罗斯联邦法警宣布，将对谷歌立案，并强制执行72亿卢布(约合人民币6.6亿元)的营业额罚款。2021年12月24日，莫斯科一家法院宣布，对美国谷歌处以72亿卢布的罚款，理由是谷歌多次拒绝删除俄罗斯官方禁止的内容。就在当天，Facebook也因为同样的问题，被处以近20亿卢布(约合人民币1.8亿元)罚款。而在今年4月7日，俄罗斯通信监管机构俄联邦电信、信息技术和大众传媒监管局宣布，由于谷歌YouTube多次违反俄罗斯法律”，大量传播违禁视频，决定对其采取相关强制措施，而且一直有效，直到其
因谷歌多次拒绝删除俄罗斯禁止内容，俄联邦法警宣布将对谷歌立案并强制执行72亿卢布（约6.59亿人民币）的营业额罚款...莫斯科一家法院在2021年12月24日表示，将对Alphabet的谷歌处以72亿卢布的罚款，原因是该公司多次未能删除俄罗斯认为非法的内容，这是俄罗斯首次以科技公司在俄的收入为基础进行的罚款...
目前openEuler累计装机量达130万多套，预计2022年装机量将达200万套...2021年，openEuler系产品整体装机量超过102万套，其中物理机装机量达到52.7万套，商业发行版装机量达到34.5万套...
大众汽车当地时间周四表示，该公司计划今年在全球生产80万辆纯电动汽车，到2023年将能够生产130万辆，正在努力实现到2030年电动汽车占其汽车总销量的一半的目标...大众汽车此前预计，在两到三年内，电动汽车将与内燃机车型的利润率持平，虽然目前的经济环境充满挑战，但大众的财务状况良好，可以更快实现这一目标...Diess还表示，旗下保时捷计划在今年第四季度进行IPO...
今日小米上架了一款智能门锁室外摄像安防套装，售价1568元，套装内含小米智能门锁1S、小米室外摄像机（电池版）...两款产品单独售价分别为1299元、399元，购买套装比单买这两款产品优惠130元...小米智能门锁1S采用直插式锁芯设计，锁芯贯穿锁体，即使前面板被破坏，仍然是一把安全的机械锁，采用业界最高安全水平的C级锁芯，安全等级更高...至于小米室外摄像机电池版，这是小米旗下首款室外无线摄像机，采用独立机身设计，无需连接网线、电源线即可安装，拥有130广视角、1080p分辨率，支持WDR宽动态技术等......
5月1日消息，上市游戏公司中青宝董事长李瑞杰被曝强制员工五一加班一事引发关注。没去找，中青宝发布致歉声明称：对于此次情急之下做出的不当举动，董事长本人已经深刻意识到事情的严重性并作了自我反省。有网友曝光的聊天记录中显示，中青宝董事长强制员工五一加班，并称“不服的，马上炒掉。”此事引发广泛关注。中青宝就近期公司高管内部群发表不当言论发布致歉声明。声明称，面对疫情等不利影响，在一季度没有完成既定业绩目标的情况下，公司董事长情急之下在公司内部群里发表了不恰当的言论，引发了负面舆论，对公司形象造成了不利影
全国多地的民营企业、爱心人士也纷纷慷慨解囊，帮助泉州抗击疫情，在众多支援队伍中，头部直播电商企业辛选集团及其创始人辛巴辛有志再次受到了关注...据了解泉州疫情情况后，辛选集团创始人辛巴辛有志了解情况后，第一时间决定捐赠300万元物资，包括泉州急需的一次性医用口罩、免洗凝胶、防护服、隔离面罩等疫情防控物资...犹记得2020年疫情初期，辛巴辛有志以辛选集团名义，向武汉市慈善总会捐赠1亿元现金，另出资5000万元成立抗疫物资救助基金，采购、募集、生产前线最紧缺的口罩等急需物资...
5月13日，国家市场监管总局网站发布通知称，近日，市场监管总局根据前期核查，依法对知网涉嫌实施垄断行为立案调查。随后知网发布公告回应被调查，..
2021年，61个品牌年GMV超过1亿，133个品牌年GMV超过5000万...在“大搞服务商”战略驱动下，快手电商已有16%的服务商五项能力（流量营销、主播孵化..
日前，《英雄联盟》MSI比赛宣布了RNG重赛的消息，引发了国内网友的强烈质疑。众多国内的职业选手、解说等从业者发文表示不解，质疑比赛公平性，但..
5月14日，荣耀发布了千元5G大内存长续航手机荣耀畅玩30，售价1099元起。现在，这款新机已经来到了我们评测室，下面为大家带来图赏。荣耀畅玩30提供..
据国家市场监督管理总局消息，市场监管总局根据前期核查，依法对知网涉嫌实施垄断行为立案调查...对此，知网母公司同方股份发布公告回应称，全资子..
马斯克在其昨天宣布搁置收购推特的推文下方补充称：为了找到答案，将随机抽取100名推特粉丝...消息发布后，推特盘前股价瞬间大跌，一度重挫25%，马..
热门中概股周五收盘多数走高，拼多多涨10.20%，报37.72美元，总市值476.93亿美元;唯品会涨超11.29%，报8.18美元，总市值53.67亿美元;蘑菇街涨10.4..
阿里巴巴宣布，将于美国东部时间2022年5月26日美国股市开盘前（北京时间5月26日晚）发布截至2022年3月31日的2022财年第四季度及全年财报...报告期..
乘联会发布了2022年4月零售销量排名，4月份国内狭义乘用车市场销量达104.3万辆，同比下降35.5%，环比下降34.0%；1-4月份累计销量595.8万辆，同比下..
尽管表情符号（Emoji）已经存在了数十年，但直到 2010 年代被 Android / iOS 移动操作系统给引入，其发展才走上了一条快车道。得益于允许人们用一..
腾讯智慧零售将推出新的营销中心场，包括腾讯惠聚、企鹅吉盒、企鹅吉市等在内的各个流量产品，正在被归拢到一个统一的固化入口——升级后的腾讯惠..
首先介绍支持高阻抗发烧耳机、拥有 15 Vrms 功率输出的 Kann Max 数字音频播放器，其性能强于 2020 年推出的 Alpha、但具有更加紧凑轻巧的外形（保..
本文要为大家介绍的，就是超颖（Silicon Power）刚刚推出的 Blaze B07 闪存驱动器...● 接口：USB Type-A（兼容 USB 3.2 Gen 1、USB 3.1、USB 3.0..
今天上午，荣耀官方正式公布了新一代千元5G手机荣耀畅玩30”的价格信息，宣布新机将于5月20日上午10:08分开售，到手价1099元起。荣耀畅玩30作为千..
最近，我在抖音上刷到了一批用家族姓氏命名的账号，视频里的人不是在祭祀就是在跪拜，很多网友留言“为家人感到自豪”。例如下面这个老人给小孩磕..
根据最新一期NPD月度数据可知，《艾尔登法环》面市以来，仅用2个月时间便在为期12个月的累计销量上战胜问世半年之久的年货CoD（使命召唤先锋）：...
5月14日消息，日前，法拉第未来公布了截至2021年12月31日的第四季度和全年财报。财报显示，法拉第未来2021年全年运营费用为3.54亿美元，而上年为6..
据The Verge报道，婴儿猝死综合症（SIDS）是一种毁灭性的疾病，人们对它的了解还很有限，所以当新的研究结果出来时，人们会觉得这是一件大事--尤其..
经常外出住酒店的朋友都知道，一般高级一些的酒店都会同不同材质、软硬的枕头给客人挑选，但不管多高级的酒店，都鲜有提供可选被子的...只是为了图..
公告称，近期，抖音直播开启「不良直播PK内容」的全面治理，严格禁止“未成年人消费、人气造假、叫嚣引战、恶意炒作、拉帮结派、煽动粉丝、哗众取..