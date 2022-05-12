暴风集团被强制执行130余万

据媒体报道，山东省汽车流通协会发布“观致汽车宝能总部失联”消费警示，虽然宝能深圳总部相关人士称是因搬迁导致，但记者调查发现，#观致汽车在京4S店全部关闭#，其400客服电话已停机，不少消费者维修无门...观致汽车有限公司成立于2007年12月，注册资本约169亿人民币，法定代表人为何华，公司经营范围包括观致品牌机动车辆的生产、销售;车辆的研发和测试，技术服务及技术贸易等...