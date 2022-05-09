京东APP 上线“京东新百货”频道

站长之家（ChinaZ.com）5月9日 消息:据36氪报道，近日，京东APP “新百货”频道正式上线。
据悉，“新百货”频道对京东服饰、居家、美妆、运动、奢品钟表等业务进行了整合。
据介绍，京东新百货专注服务于年轻态消费群体，将以全新的浏览体验、品质服务、互动玩法，打造新时尚生活的线上专属场景。
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原神在5月开启了最新的百货奇货的活动，很多玩家还不清楚百货奇货的活动到底是怎么回事，下面就来为大家详细的介绍一下。
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具体涉及未向用户明示申请的全部隐私权限、在征得用户同意前就开始收集个人信息、未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能，或注销用户账号设置不合理条件、未建立、公布个人信息安全投诉、举报渠道，或超过承诺处理回复时限等问题...据证券时报报道，针对上述情况，被通报APP违规券商方面回应称，此次检测存在提取检测的版本存在不是从机构官方正式发布的应用市场下载的情况...
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