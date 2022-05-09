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京东APP 上线“京东新百货”频道

2022-05-09 16:46 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月9日 消息:据36氪报道，近日，京东APP “新百货”频道正式上线。

据悉，“新百货”频道对京东服饰、居家、美妆、运动、奢品钟表等业务进行了整合。

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据介绍，京东新百货专注服务于年轻态消费群体，将以全新的浏览体验、品质服务、互动玩法，打造新时尚生活的线上专属场景。

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