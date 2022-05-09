京东APP 上线“京东新百货”频道

对于“长期未更新App”的判断标准，开发者们不约而同的发出了疑问:到底多久未更新才算“长期不更新”，才会被判定为“废弃App”并被苹果下架?...苹果官方正式发布了“App Store改善流程的标准和新的延长期限”通知，对“废弃App”判定标准进行了明确说明，并延长了“废弃App”的整改（更新）期限...此前苹果给相关开发者发布的“整改”邮件称其必须在30天内进行更新，最新的通知则将这一期限延长至90天，包括收到邮件的开发者在内，所有开发者有了更多的时间去更新自己的App......