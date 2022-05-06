赛力斯华为智选SF5今日涨价 全系上调2万元

站长之家（ChinaZ.com）5月6日 消息:今日，赛力斯汽车发布赛力斯SF5产品价格调整的说明称，受汽车上游原材料成本涨价影响赛力斯华为智选SF5价格调整如下:
华为智选SF5两驱版上涨20000元，调整后，综合补贴后起售价为236，800元。
华为智选SF5四驱版上涨20000元，调整后，综合补贴后起售价为266800元。
赛力斯汽车表示，此次调整将于2022年5月6日零时起生效，在5月6日零时前下定的用户不受此次调整影响。
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赛力斯汽车官方发布产品价格调整说明称，受汽车上游原材料成本涨价影响，赛力斯华为智选SF5自今日起调价，全系上调幅度为2万元...说明指出，华为智选SF5两驱版调价后由21.68万涨到23.68万，四驱版由24.68万涨到26.68万...该系统可满足2C快充体验，充电10分钟续航200km...官方公布的0-100km/h加速时间仅为4.68s，满油满电的情况下可提供1000km的NEDC续航里程（纯电180km）...
4月13日消息，蔚来发布公告称，受全球原材料价格上涨影响，2022年5月10日起，蔚来将对旗下产品价格进行适当调整。其中ES8、ES6及ES6各版本车型起售价上调10000元，ET7、ET5起售价不变。 在电池租用价格方面，长续航电池包电池租用服务费由1480元/月调整为1680元/月，涨价200元。电池包按年灵活升级至长续航电池包的价格调整为9800元/年。 2022年5月9日(含)前支付ES8、ES6、EC6、ET7定金或ET5预订金的用户，购车及电池租用价格不受此次调整影响。
今天晚上7点，华为除了发布华为折叠屏旗舰Mate Xs 2之外，还带来了智慧屏新品华为智慧屏V Pro...对比万元级音响YSP-5600，华为智慧屏V Pro的音响在高频延伸、低频下潜、最大声压级、整机底噪等多个方面都有领先优势，极具竞争力...华为智慧屏V Pro采用华为自研鸿鹄SuperMiniLED精密背光技术，呈现逼真靓丽细节，真实还原自然色彩...
4月20日，AITO问界M5后驱标准车型正式上市，售价为25.98万元，同时AITO汽车官方就发布公告称，受汽车上游原材料成本涨价影响，问界M5四驱版本将于2022年5月5日 24:00进行价格调整...具体来看，四驱性能版上涨15000元，调整后综合补贴后起售价为294800元；四驱旗舰版上涨12000元，调整后起售价为 331800元；四驱至臻版价格暂时不调整......
后驱标准版起售价调整为25. 98 万元，将于 2022 年 4 月 20 日16: 08 正式开售。资料显示，问界M5 是赛力斯与华为合力打造的高端品牌AITO的首款车，问界M5 共推出两款车型，包括后驱标准版、四驱性能版。AITO问界M5 也是首款搭载华为鸿蒙座舱的车型，核心动力来自于华为Drive ONE纯电驱增
4 月 14 日，抖音电商发布关于《行业管理规范》修订的意见征集通知（2022.4.14）...“时尚饰品>精选品牌”保证金标准也由原2000/ 4000 统一调整为 20000 元...
电影需单独付费购买限时观看权”，普通用户需3B币（3元），大会员半价需1.5B币（1.5元），购买后可在48小时内观看...《生化危机》系列电影改编自卡普空人气游戏《生化危机》，第一部《生化危机》于2002年上映，先后推出了《生化危机2：启示录》（2004年）、《生化危机3：灭绝》（2007）、《生化危机4：战神再生》（2010年）、《生化危机5：惩罚》（2012年），《生化危机：终章》（2017年）共6部影片......
AITO汽车宣布对问界M5四驱版车型进行售价调整...问界M5四驱性能版车型售价上涨1.5万元，调整后起售价为29.48万元；四驱旗舰版车型售价上涨1.2万元，调整后售价为33.18万元；四驱至臻版车型售价暂不做调整，依旧为28.88万元...
今天上午，中邮通信@Hi nova 官微正式宣布，Hi nova 9 SE发布会倒计时三天，也就是说新机将在4月19日登场...其他方面两款机型则基本保持一致，配备一块6.78英寸LCD 屏，分辨率为2388*1080，边框仅有1.05mm，几乎是同档位天花板级别的超窄边框，屏占比高达94.85%...此前数码博主@厂长是关同学 曾透露，Hi nova9 SE的系统是安卓定制版类鸿蒙系统，也就是与海外版本的EMUI 12系统类似，售价会在2000元左右......
5月5日，AITO汽车发布问界M5四驱版价格调整公告称，问界M5四驱性能版车型售价上涨1.5万元，调整后起售价为29.48万元、四驱旗舰版车型售价上涨1.2万元，调整后售价为33.18万元...AITO汽车称，此次价格调整将从5月6日零时起生效，在5月6日零时前下定的用户不受此次调整的影响...今年4月，AITO 汽车已将后驱标准版起售价调整为25.98万元...
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5月8日上午，丁真工作室发布维权声明，并配文：勿以恶小而为之！互联网虽为虚拟，但我国法律已有完善机制追责具体实名主体。希望广大网络用户响应..
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梅赛德斯-奔驰宣布，自5月17日起，德国市场销售的奔驰S级和奔驰EQS车型将可选装Drive Pilot系统（L3级自动驾驶系统），选装费用分别为5000欧元（约..
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