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赛力斯华为智选SF5今日涨价 全系上调2万元

2022-05-06 15:01 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月6日 消息:今日，赛力斯汽车发布赛力斯SF5产品价格调整的说明称，受汽车上游原材料成本涨价影响赛力斯华为智选SF5价格调整如下:

华为智选SF5两驱版上涨20000元，调整后，综合补贴后起售价为236，800元。

华为智选SF5四驱版上涨20000元，调整后，综合补贴后起售价为266800元。

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赛力斯汽车表示，此次调整将于2022年5月6日零时起生效，在5月6日零时前下定的用户不受此次调整影响。

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