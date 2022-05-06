赛力斯华为智选SF5今日涨价 全系上调2万元

4月13日消息，蔚来发布公告称，受全球原材料价格上涨影响，2022年5月10日起，蔚来将对旗下产品价格进行适当调整。其中ES8、ES6及ES6各版本车型起售价上调10000元，ET7、ET5起售价不变。 在电池租用价格方面，长续航电池包电池租用服务费由1480元/月调整为1680元/月，涨价200元。电池包按年灵活升级至长续航电池包的价格调整为9800元/年。 2022年5月9日(含)前支付ES8、ES6、EC6、ET7定金或ET5预订金的用户，购车及电池租用价格不受此次调整影响。