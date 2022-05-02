上海开展黑骑手专项整治行动 查获违规从事配送寄递业务591人

站长之家(ChinaZ.com) 5月2日 消息:据警民直通车上海消息，近日上海公安机关持续加大对快递外卖骑手的检查力度，重点对“黑骑手”进行专项整治，截至目前，共查处没有“电子通行证”、违规从事配送寄递业务的案件 579 起，查获 591 人。

近日，上海公安机关集中组织警力，在全市各居民小区、餐饮商铺周边和各条道路，布点设卡，持续加大对快递外卖骑手的检查力度，重点对“黑骑手”进行专项整治，对相关违法行为“发现一起、严惩一起”。截至目前，共查处没有“电子通行证”、违规从事配送寄递业务的案件 579 起，查获 591 人、查扣车辆 591 辆，对其中 330 人作出了行政拘留等处罚，其他案件待进一步查明后，将依法追究行政或刑事责任。

下一步，警方将进一步加大查处力度，重拳打击此类违法犯罪行为。对没有“电子通行证”从事配送寄递业务的，将依据《治安管理处罚法》第 50 条的规定，作出拘留 10 日并处罚款 500 元等处罚。对明知自己是“密接”人员，仍然逃避隔离观察，从事配送寄递业务的，将依据《刑法》第 330 条的规定，以“妨害传染病防治罪”追究刑事责任。对明知自己已经确诊或者疑似感染，仍然逃避隔离治疗，从事配送寄递业务的，将依据《刑法》第 114 条等规定，以“以危险方法危害公共安全罪”追究刑事责任。

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