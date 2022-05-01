2022年5月1日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于安全带的，问题是“安全带的主要作用是什么?”这个问题很多人都知道，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。

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安全带的主要作用是什么 5月1日蚂蚁庄园小课堂最新答案

今天问题:安全带的主要作用是什么？

A、减轻驾乘人员伤害

B、显得造型很帅

正确答案:减轻驾乘人员伤害

安全带是运用在设备上的安全件，乘坐飞机等飞行器，或在高空作业与进行技艺表演时，为保障安全所用的带子。主要原料是涤纶、丙纶、尼龙。安全带不单指织带，除了织带，安全带还有其它零件组装而成。”安全带”已成为驾驶员和乘员首要考虑的问题，也是汽车等最重要的性能之一。传统的保证安全行车的部件，如后视镜和左右车门镜（传统的后视系统）、安全带、AIRBAG(安全气囊)和ABS(制动防抱死系统)等已被广大驾车人和乘车人所熟悉，并在进口豪华轿车上普遍应用。

安全带是一种车辆安全装置，旨在保护车辆乘员免受碰撞或突然停车时可能造成的有害移动。当汽车前部发生碰撞时，由于惯性，驾乘者的身体向前快速移动，安全带便会拉住驾乘者的身体，吸收部分冲击能量。

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