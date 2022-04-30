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抖音直播「整治网络直播乱象」中4487名主播遭处罚

2022-04-30 09:44 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月30日 消息:日前，抖音直播公布了「整治网络直播乱象」治理第一期成果，共有4487名主播遭处罚。

据悉，抖音直播平台将以“色、丑、怪、假、俗、赌”等违法违规内容为切入点，从严整治违法行为、蹭热点乱象、打赏失度、恶意营销等突出问题。数据显示，4月1日至28日期间，平台违反了整治网络直播乱象治理规则的主播共计4487个。

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抖音直播表示，平台根据主播实际行为严重程度、主观恶意程度以及造成的影响，平台将依法依约给予违规情节严重的内容、主播以及相关公会以下处罚:

首次违规平台将予以警告停播处罚并加以教育和管控;

第二次违规将开始回收直播权限7天并要求其通过线上考试和培训，考试通过后恢复开播;

第三次违规将回收直播权限30天并要求接受线下培训和教育，考试通过恢复开播，并要求其公开发布自律宣告视频;

四次以上反复违反规范并造成不良社会影响的将无限期回收直播权限并公示通报，相关公会将被警告公示、冻结权限直至清退，同时视具体情形上报上级有关部门。

情节特别严重的，一经发现平台将立即无限期回收直播权限并公示通报，同时上报行业黑名单并将相关情况报送公安等有关部门。

抖音直播官方宣布开展“整治网络直播乱象”专项行动，明确严禁直播中出现以下十三种行为。站长之家此前已做相关报道，具体可点击这里查看原文《抖音直播严禁十三种直播乱象 严重违规无限期回收直播权限》

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