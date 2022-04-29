抖音电商删除本地教育培训类目资质 禁售记忆棒数码产品

站长之家(ChinaZ.com) 4月29日 消息:日前，抖音电商发布了关于《【本地生活及虚拟】行业管理规范》、《【3c数码家电】行业管理规范》修订的意见征集，意见征集期为 2022 年 04 月 28 日— 05 月 05 日。
《【本地生活及虚拟】行业管理规范》本次规范修订核心变化包括以下几点：
1、增加【学习卡】【留学/游学】类目定准，删除【教学服务】定准
2、删除【本地教育培训】类目资质
3、新增【移动/联通/电信充值中心 】【手机号码/套餐/增值业务】【生活娱乐充值】类目的商品详情要求及宣传规范要求
4、调整【度假线路/签证送关/旅游服务】、【景点门票/周边游】、【特价酒店/特色客栈/公寓旅馆】类目保证金标准与结算账期；
5、新增【度假线路/签证送关/旅游服务】、【景点门票/周边游】、【特价酒店/特色客栈/公寓旅馆】有效期宣传限制；
《【3c数码家电】行业管理规范》本次修订核心变化包括
1、原定向准入二级类目：普通U盘、手机U盘、移动硬盘、移动固态硬盘、私有云存储设备调整为“品牌定准”，需是指定品牌才可销售。
2、原定向准入二级类目“记忆棒”由定准转为禁售；
3、原定向准入三级类目“飞行器整件”调整为“品牌定准”，需是指定品牌才可销售。
4、增加“随身WiFi”二级类目结算周期规则。
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