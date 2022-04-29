抖音电商删除本地教育培训类目资质 禁售记忆棒数码产品

在抖音做电商，产品>形式>内容...很多视频爆掉，不是因为内容做的有多好，而是因为“产品即内容”，让产品自己说话，产品的形态优势、使用特点、品类创新都是内容表达的加分项，...多数时候我们解决问题的短路思考通常是治标不治本，内容优势当然可以弥补产品的缺陷和空白，但是内容的长板优势发挥也一定会被产品的短板束缚...“今天的流量一定比明天贵一点点......