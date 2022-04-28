马斯克称要收购可口可乐公司 ;苹果推出自助维修服务客户;知网在库作品赔付金额或超1200亿

今年一季度中国智能手机销量同比下降 14%根据 Counterpoint 最新的报告，2022 年第一季度中国的智能手机销量同比下降 14%，为 7420 万部。具体厂商排名方面，vivo、OPPO、苹果、荣耀、小米、华为、realme 分列前七名。

华为第一季度营收同比下降13.9% 华为公布第一季度营收数据，华为第一季度营收同比下降13.9%，至 1310 亿元。第一季度净利润率同比下降6.8%，至4.3%。

中消协点名超长预售期中消协报告指出有些网络经营者利用不公平格式条款减免自身义务和责任、加重消费者责任。如一些网络商家对预售商品设置超长预售期，同时设置预售商品不退换、预付金不退等不公平格式条款。

雷蛇5月13日从港交所退市游戏设备品牌雷蛇宣布，私有化建议获得了计划股东批准，预计将在5月13日正式从港交所退市，以每股2.82港元私有化。

微博全量开放IP属地功能 具体如下:全量开放评论展示发评IP属地小尾巴功能;上线“个人主页一级页面展示IP属地”功能。

火狐浏览器承诺不卖给亿万富翁 日前，火狐发推文称，无论如何都不会将其火狐浏览器出售给亿万富翁。对此，有很多网友说火狐软件本来就不赚钱，而其多年来最大的支持者竟然是谷歌，贡献了其80%的营收。

美团在沪增设“全城找药”功能将药品的搜索范围从过去周边3-5公里扩大到全上海16区，帮用户“全城找药”。针对远距离订单，下单成功后会唤起“跑腿服务”，帮忙取送药品。

OPPO骁龙7Gen1新机入网 OPPO新机Reno8通过国家质量认证，正式入网，型号为PGAM10。这款新机将会搭载骁龙7Gen1处理器，主摄为5000万像素主摄（IMX766），屏幕采用6.55英寸120Hz高刷OLED打孔屏。

马斯克回应要收购可口可乐公司 继社交网站推特4月25日宣布已与特斯拉CEO埃隆·马斯克达成收购协议后，4月28日马斯克发推文称，“接下来我要收购可口可乐公司，再把可卡因重新加进去。随后，马斯克再发文回应称，这只是玩笑，自己并不能创造奇迹。

联发科发布第一季度财报 报告显示，联发科第1季营业收入净额为新台币1427.11亿元，季增10.9%、年增32.1%。营业毛利为717.8亿元，季增12.5%，年增47.9%，毛利率为50.3%，季增0.7%，年增5.4%。

茅台拟考虑在自营App上线飞天茅台 贵州茅台相关人士表示，未来i茅台正式运行后，公司会考虑上线飞天茅台。

知网在库作品赔付金额或超1200亿 在中国庭审公开网最近的一场直播庭审中，中国知网的委托诉讼代理人坦言，如果都按照中南财经政法大学赵德馨教授200元/千字的标准赔偿的话，知网在库作品大概要赔偿1200亿元。

苹果推出自助维修服务客户 可以通过线上自助维修店获取维修手册和原装苹果零件和工具。工具租赁套件价格为49美元。研究机构CIRP最新统计表明，这项服务绝大多数用户都用不上。

计算机世界杂志回应停工停业 《计算机世界》宣布正式做出了纸媒业务停工停产的决定，并称品牌还将一直为行业服务下去。

（举报）