图片秒变视频，一键轻松搞定，运营人必备工具！

日常生活中我们常见的营销海报大多都是平面的，动态化的海报见的比较少，相对静态的海报，动态的海报不仅制作要求高，价格也偏高，因此常常劝退了很多人。

这不，最近图夫设计上线了一个新功能，不花一分钱，动一动你的手指，就能迅速拥有一张动效的营销海报，它还可以将平面的海报生成视频!通常我们想将图片转为视频都需要用视频剪辑的工具来实现，操作起来相对麻烦。但图夫设计就可以很快速的帮你实现图片变视频，只需要三步:

第一步:选择一张你喜欢的模板，点击进入编辑页面

第二步:可以点图片上方的蓝色【3D】按钮或直接点击图片下方的【三维模式编辑视频】进行图片的编辑

第三步:选一个你喜欢的动画效果

效果演示:

简单的图形经过动效的加持，质感上获得成倍的提升，作为海报的主视觉在海报完成的一瞬间就足够吸引眼球，在营销上也会给人的大脑留下深刻的印象，我记得一位做运营的朋友说过这么一句话:“让人记住一个东西往往比让人实际消费后忘了要难得多”。现在想来，确实如此。

美食的

招聘的

教育的

防疫的

覆盖行业之广，海报模板之多，视觉效果之绝，重点是免费可商用，还能下载多种不同格式，视频、图片、动图，只有你想不到，没有我们做不到。

点击下方链接，立即体验

https://www.tufu.cn/

在使用过程中遇到任何问题都可以在公众号留言哦!

扫码关注我吧~

（举报）