国家广电总局：2021年互联网视频年度付费用户超7亿

站长之家(ChinaZ.com) 4月25日 消息:今天上午，国家广电总局发布了《2021 年全国广播电视行业统计公报》，截至到2021年底，全国交互式网络电视（IPTV）用户超过 3 亿户，互联网电视（OTT）用户 2 数10. 83 亿户，互联网视频年度付费用户7. 1 亿，互联网音频年度付费用户1. 5 亿，短视频上传用户超过 7 亿。
2021年，全国网络视听收入3594. 65 亿元，同比增长22.10%。其中：用户付费、节目版权等服务收入大幅增长，达974. 05 亿元，同比增长17.24%；网络直播、短视频等其他收入增长迅速，达2620. 60 亿元，同比增长24.02%。
截至 2021 年底，全国开展广播电视和网络视听业务的机构约 6 万家。其中，广播电台、电视台、广播电视台等播出机构 2542 家，持证及备案网络视听机构 675 家，超过 2000 家县级融媒体中心取得网络视听节目许可证，从事广播电视节目制作经营机构超过 5 万家。
2021 年全国广播电视行业总收入11488. 81 亿元，同比增长24.68%。其中，广播电视和网络视听业务实际创收收入9673. 11 亿元，同比增长25.43%；财政补助收入968. 76 亿元，与去年基本持平；其他收入846. 94 亿元，同比增长58.45%。
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