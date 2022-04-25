国家广电总局：2021年互联网视频年度付费用户超7亿

3月30日晚，国内最大的晶圆代工厂中芯国际发布了2021年报，公司实现收入54.43亿美元，比上年同期增加39.3%；实现净利润17.75亿美元，比上年同期增加165.3%...中芯国际表示，公司预计2022年资本开支为50亿美元，超过公司2021年度经审计净资产的10%...鉴于公司2022年资金需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公司2021年度拟不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配......