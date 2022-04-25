河南省消协诉请永封辛有志快手账号

要知道，快手 2021 年的日活用户就超过3. 2 亿了，全年电商GMV达到了 6800 亿...其实大家也可以把快手上卖的一些主流产品、价格、款式和抖音上做些对比，哪怕同样是纸巾...用户的购买力是存在的，在拼多多上买苹果手机、汽车、大家电的消费随处可见...我这里想要强调的并不是说快手没有底线，而是说快手对于产品销售的包容度上更高一点...所以，大家可以基于此，去关注下拼多多和淘宝上的一些小众产品，也许就能在快手找到不错的销路......