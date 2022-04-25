河南省消协诉请永封辛有志快手账号

站长之家(ChinaZ.com) 4月25日 消息:据澎湃新闻报道，河南省消协就“燕窝事件”诉快手、辛有志等侵害消费者权益案件，将于5月9日开庭。诉请包括退赔、永封辛有志快手账号等。
1 月 14 日，河南省消费者协会针对“辛巴直播带货即食燕窝消费民事公益诉讼案件”举行诉讼情况新闻通报会。
河南省消费者协会诉求为：北京快手科技有限公司、辛巴（辛有志）、广州融昱贸易有限公司、广州和翊电子商务有限公司共同承担退一赔三的责任，退还“茗挚碗装风味即食燕窝”产品销售总价款人民币1992. 8539 万元，并处以销售总价款 3 倍的惩罚性赔款共计人民币5978. 5617 万元，退赔金额总计人民币7971. 4156 万元。
河南省消费者协会称，经调查，辛巴公开承认的销售金额约为1549. 5760 万元，但实际调查后得到的数据为，仅线上旗舰店交易总金额已达到1992. 8539 万元。
当时，辛巴旗下辛选集团发布说明回应称，经市场监管部门查明认定两次直播成功交易共 47474 盒，实际销售金额 12513173 元。截止到 2022 年 1 月 14 日，已向与此事件有关的消费者赔付人民币共计41439216 元。
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