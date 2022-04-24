网信办开展“清朗·网络暴力专项治理行动”

站长之家(ChinaZ.com) 4月24日 消息:据网信中国微信公众号，近日，中央网信办就加强网络暴力治理进行专门部署，要求网站平台认真抓好集中整治，建立健全长效机制，确保治理工作取得扎实成效。

中央网信办有关负责人表示，这次“清朗·网络暴力专项治理行动”主要聚焦网络暴力易发多发、社会影响力大的 18 家网站平台，包括新浪微博、抖音、百度贴吧、知乎等，通过建立完善监测识别、实时保护、干预处置、溯源追责、宣传曝光等措施，进行全链条治理。

一是建立健全识别预警机制，进一步细化网络暴力信息分类标准，强化行为识别和舆情发现，及时预警网络暴力苗头性、倾向性问题。

二是建立健全网络暴力当事人实时保护机制，调整私信功能规则，及时过滤“网暴”内容，强化“一键防护”等应急保护措施，建立快速取证和举报通道，加大弹窗提醒警示力度，加强重点群体救助保护。

三是严防网络暴力信息传播扩散，以社交、直播、短视频、搜索引擎、新闻资讯和榜单、话题、群组、推荐、弹窗等环节为重点，及时清理处置涉及网络暴力的评论、弹幕等内容。

四是加大对违法违规账号、机构和网站平台处置处罚力度，针对首发、多发、煽动和跟风发布等不同情形，分类处置网络暴力相关账号，连带处置违规账号背后MCN机构，严肃问责处罚失职失责网站平台，会同有关部门依法追究相关人员法律责任。

五是强化警示曝光和正向引导，及时公布典型案例处置情况，推动权威机构和专业人士友善评论、理性发声。

中央网信办有关负责人强调，重点网站平台要按照统一部署，结合平台特点进一步细化明确目标要求、工作措施和完成时限，抓好任务落实。中央网信办将组织督导检查，对于落实不力、问题突出的网站平台，采取严厉处置处罚措施。互联网不是法外之地，各网站平台要加强宣传，引导广大网民严格遵守法律法规，尊重社会公德和伦理道德，共同抵制网络暴力行为，坚决防止网民遭受网络暴力侵害。

（举报）