快手旗下磁力金牛宣布“疫情退单”赔付政策

站长之家(ChinaZ.com) 4月23日 消息:快手磁力引擎旗下电商营销平台磁力金牛发布“疫情退单”赔付保障政策，即日起至5月21日，凡通过磁力金牛投放短视频“商品购买”和“ROI”转化目标的广告主，若因疫区物流等因素导致用户侧主动取消的订单，快手将返还相应的广告费，最高返还比例将达20%。
据悉，截至2021年底，磁力金牛累计服务客户数已突破13万。快手方面表示，该政策的出台，旨在保障众多电商广告主在疫情地区的投放权益，减轻疫情对平台电商商家的影响。
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4月22日，快手磁力引擎旗下电商营销平台磁力金牛发布了“疫情退单”赔付保障政策...
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快手上线“疫情求助入口”，为有需要的群众提供求助渠道...据快手工作人员介绍，求助者在站内找到疫情求助入口后，在求助信息收集表中填写填写姓名、联系方式、求助信息与具体地址并提交...
天猫发布公告称，受疫情影响，针对全国范围暂停天猫延迟发货自动赔付...特殊策略：订单付款时间在下述周期内的，暂停天猫延迟发货自动赔付...截止时间： 2022 年 4 月 04 日23:59:59（原截止时间为 3 月 28 日）...（天猫将视实际情况考虑是否调整截止时间，并提前公告）...
快手发布关于持续开展涉上海疫情有害信息治理的公告（第十三期）...此期间，快手将重点处置网络谣言和网络暴力有害信息：一方面是涉疫情网络谣言，如为达到蹭热度、博眼球、攒流量目的，编造、发布、传播涉疫情的虚假信息；另一方面是涉疫情网络暴力，如借疫情发布地域攻击、人身攻击的网暴信息...
公告显示，快手将持续对有害信息进行打击，升级网络谣言和网络暴力发现、识别治理机制，清存量、抑增量，对违规内容和帐号从严从重从快处置，维护社区秩序和清朗网络空间...截至快手已收集包括“上海黑快递核酸造假 ”、“援沪物资被销售”、“市民哄抢超市”、“上海高速口用生命探测仪检查车辆是否藏人”等多条谣言线索，对相关信息进行排查清理，累计处置违规视频 339 条......
分销带货模式下，若商品有问题，带货达人仍进行推广宣传，平台除依据《快手小店商户违规管理规则》的规定追究发布商品的商户的违规责任外，将根据《快手小店营销违规管理规则》对带货达人进行违规处理；若商品无违规，但带货达人出现推广违规行为，平台将根据《快手小店营销违规管理规则》对带货达人进行违规处理......
昨天发布的财报显示， 2021 年全年，快手平台上促成的电商交易的商品总交易额为人民币 6800 亿元，较去年同期的人民币 3812 亿元增长78.4%——刚好略有盈余的达成目标...快手极速版、快手人均单日使用时长分别为105. 8 分钟、106. 3 分钟，抖音极速版、抖音人均单日使用时长分别为91. 8 分钟、106. 3 分钟...财报显示， 2021 年，快手的毛利率达到42%，比 2020 年提升了1. 5 个百分点...对在快手做电商的商家来说，肯定也存在不少机会......
今天，瑞幸咖啡发布声明称：由于 18 日公司内部人员误操作，饿了么平台套餐出现价格错误导致大量用户被退单，为表歉意，瑞幸咖啡称将于今日陆续为饿了么所有退单用户账户补发“ 32 元代金券”，有效期至 4 月 30 日...超低的价格导致短期内大量订单涌入，瑞幸官方紧急关闭了线上店铺...瑞幸咖啡官方微博发布致歉信，称由于饿了么后台价格配置问题，导致瑞幸椰云套餐价格短时内出现错误，门店受到大量异常订单挤压...
据钱江晚报消息，快手电商推出了“快手春茶节”活动以传播茶文化，推广当季茶品...活动期间，用户、茶品商家只需带“春天的第一口茶”话题标签，发布春茶相关短视频即可参与话题互动，并有机会获得视频助推奖励，完成单日销售额提升任务的茶品商家，还可领取相应的快币奖励...参与春茶节的商家只需在活动期间完成短视频数量、开播次数、开播时长、开播商业化投入等商家成长指标，即有机会获得每天 5 万至 30 万不等的直播流量曝光定向扶持、 1 万元流量奖励或 1000 元至 2000 元不等的返现奖励...
4月22日，由艾媒咨询主办的“2022年中国虚拟人商业化趋势报告发布暨年度创新势力奖颁奖典礼”在线上隆重举行...来自于《全职高手》的叶修，在众多..
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