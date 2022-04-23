快手旗下磁力金牛宣布“疫情退单”赔付政策

站长之家(ChinaZ.com) 4月23日 消息:快手磁力引擎旗下电商营销平台磁力金牛发布“疫情退单”赔付保障政策，即日起至5月21日，凡通过磁力金牛投放短视频“商品购买”和“ROI”转化目标的广告主，若因疫区物流等因素导致用户侧主动取消的订单，快手将返还相应的广告费，最高返还比例将达20%。

据悉，截至2021年底，磁力金牛累计服务客户数已突破13万。快手方面表示，该政策的出台，旨在保障众多电商广告主在疫情地区的投放权益，减轻疫情对平台电商商家的影响。

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