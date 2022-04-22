王者荣耀五五朋友节主题头像框票选活动详情 主题头像框票选方法

王者荣耀的五五朋友节主题头像框票选活动开启了，很多玩家还不清楚在可以参加，下面就来为大家详细的介绍一下。

亲爱的玩家们:

创意互动营-互动小任务第十六期开启啦!本期小任务将要进行的是五五朋友节主题头像框的方案票选~

我们基于今年五五朋友节的核心主题——约定，衍生设计了两款头像框方案，使用了今年五五的独有元素“不咕鸟”和象征着约定的手势符号“击掌握手”作为创意元素。

选择一个你心仪的头像框方案，为它投票，助力其成为今年的五五朋友节头像框吧!

获胜的头像框设计方案将在后续落地游戏，通过游戏内活动免费产出，快来为你喜欢的头像框设计方案投票吧~

【方案一】我们能赢!

五五不咕，打出高光一起上星

【方案二】等你来战!

握手相约，峡谷开局有你才行

活动时间:4月22日-4月24日

活动参与路径:

1、游戏内-社区-发现-创意互动营

2、游戏内-活动-共创基地-创意互动营

活动规则:

1.账号≥15级的玩家，每天登录游戏即可获得一次投票机会，可从两版头像框设计方案中，选择心仪的方案投票，助力其成为最终游戏内五五朋友节主题头像框（不同的投票机会可用于不同方案，即不限制活动期间只能给同一方案投票）。

2.设计稿主要为大家呈现头像框的整体设计，在投票结束后的头像框制作过程中，可能根据实际情况对方案进行适度的调整

3.成功参与本期互动小任务投票的玩家，将获得共创策划基地成长值*5。可在游戏内-社区-我的-共创策划中查看。（成长值发放可能会有延迟，预计24小时内到帐，请耐心等待~）

4.我们为大家准备了答疑邮箱地址，如对创意互动营的活动有任何疑问或反馈，请发送邮件至hdy_help@tencent.com。

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