苹果或在 2024 年推出 第一款真全屏 iPhone 16 Pro

日前天风国际分析师郭明錤在社交媒体上预测，苹果公司可能在 2024 年推出其第一款真全屏手机，也就是彻底去掉刘海，前置镜头和面部识别等装置放在屏幕下方。
「iPhone 16 Pro有可能成为苹果第一款采用面部识别和屏幕下前置摄像头的设备，」郭明錤说，「我认为真正的全屏iPhone将在 2024 年面世。在 2024 年，高端iPhone将采用一个屏下显示前置摄像头和面部识别装置。光线不足会影响前置摄像机的质量，而ISP和算法是提高前置摄像机质量的关键。」
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分析师郭明錤预测，屏下摄像头和屏下Face ID将在2024年的高端iPhone发布中出现。郭明錤再次从他以前的报告中推断，而不是有任何新的信息，他在Twitter上发表了对2024年"真正的全面屏iPhone"的预期。这条推文是对2022年4月2日推文的回应，在该推文中，郭明錤同意分析师Ross Young关于显示屏下的Face ID将于2024年出现的观点。郭明錤当时说，他认为"时间表与其说是技术问题，不如说是营销目的"。新的推文重复了Face ID的论断，并增加了前置自拍相机也将在显示屏下方的预测。郭明錤并不清楚这将如何实现，因为他说"光线不足的情况下，对前置?
一位分析师称，未来的iPhone升级版为iPhone引入用于Face ID的屏下摄像头可能要到2024年才会到来，对"iPhone16"的预测可能是一面清晰而完整的显示屏。目前关于"iPhone 14Pro"机型的传言让苹果公司考虑摆脱臭名昭著的刘海。然而，在一条推文中，天风证券的郭明錤认为，刘海及其替代品可能会在未来的机型中被显示屏下的版本所淘汰。针对DSCC分析师罗斯-杨3月30日发布的一条推文，预测iPhone 16将采用显示屏下的Face ID，郭明錤在周六上午提出，他的预测是一样的:"显示屏下的Face ID将在2024年到来（iPhone 16）。"至于为什么这个概念会在那个
从2017年的iPhone X算起，刘海屏设计已经在苹果手机上延续了5年时间，这期间只有去年的iPhone 13系列第一次显著缩小了刘海面积。那么，苹果何时完全消除屏幕异形元素，实现真全面屏呢？知名分析师郭明錤给出的最新答案是2024年，也就是最快iPhone 16时代了。郭明錤还特别指出，在高端型号（也就是iPhone 16 Pro）上会应用屏下前摄、屏下Face ID等技术。他特比提到，光线弱对屏下前摄的成像很不利，这对ISP以及算法提出了特别高的要求。尽管此前郭明錤还披露过苹果考虑上马屏下指纹，但这一想法已经被推翻，苹果仍旧希望把精力集中在Face I
苹果分析师郭明錤表示，苹果最早将于2025年推出首款可折叠产品，或许是可折叠的 iPad 或 iPad 和 iPhone 混合体...郭明錤还认为，苹果可折叠产品的开发最初集中在中型设备上，之后是采用更大屏幕的设备，最后才扩展到像 iPhone 这样的小型设备...
在 iPhone 13 推出之后 iPhone 12 Pro 和 iPhone XR 宣布停产，而最新消息称苹果在推出 iPhone 14 系列之后会停产 iPhone 11...苹果曾在 2020 年停产了 iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 8 和 iPhone 8 Plus，现在，它正在考虑逐步淘汰剩余的两款 iPhone 11 机型...
海外爆料大神@ianzelbo 带来了最新的iPhone 14 Pro效果图，同时还与iPhone 13 Pro做了个对比...从图片中可以看到，iPhone 14 Pro虽然采用了挖孔，但这个感叹号”挖孔的面积非常大，相比小刘海并没有太大优势...而且这两个孔是组合一起来居中放置的，单独看两者都不居中，这种不对称的效果看起来让人非常不自在，强迫症患者可能会被逼疯”，让人有一些失望...你觉得iPhone 14 Pro的挖孔能接受吗？......
昨晚，数码博主@宇宙奥特机 就曝光了一份配件厂商手中的图纸，展示了iPhone 14系列的外形差异...首先可以确定的是，iPhone 14系列将依然采用四款机型同发的策略，但这其中mini机型被彻底取消，取而代之的是一款名为iPhone 14 Max的机型，相比iPhone 14的尺寸更大，两者分别为6.1英寸和6.7英寸...至于iPhone 14 Pro，可以明显看出后摄的面积非常巨大，这或许也意味着传闻的升级4800万像素成真，这是多年以来苹果首次将1200万像素的镜头升级......
知名分析师郭明錤表示，苹果的下一代高端手机iPhone 14 Pro和Pro Max，可能会拥有更厚更凸的摄像头模组...他表示，与iPhone 13 Pro的主摄单元相比，新一代 4800 万模块的对角线长度将增加约25%至35%，而其7P镜头的高度（厚度）将增加5%至10%...
供应链还透露苹果会减少iPhone13和AirPods订单量，iPhone13系列的部分型号已经开始停产，部分原因在于，还有5个月iPhone14即将发布...日前根据美国证券交易委员会（SEC）4月5日披露的文件，苹果两高管(首席运营官Jeffery E. Williams以及零售与人事部高级副总裁Deirdre O'Brien合计售出135，099股苹果股份，价值约2404.48万美元...但今年，苹果在中国市场的增长曲线可能会进入到一个新的拐点，iPhone销量迎来大滑坡的可能性非常大......
知名分析师郭明錤（Mig Chi Kuo）之前说，苹果可能在2024年推出其第一款真全屏智能手机，也就是彻底去掉刘海，前置镜头合面部识别等装置放在屏幕下方...按照供应链的说法，苹果在2024年采用显示屏下的Face ID的路线图，而当前的硬件和软件限制也可能是苹果致力于完善屏下技术的一个因素...但苹果在发布会前不会透露任何信息，目前这些还都是只是猜测...有供应链消息人士表示，在2024年，高端 iPhone 将采用一个屏下显示前置摄像头和面部识别装置...
值得注意跌势，年报数据显示，360已实现向数字安全转型的突破，2021年安全及其他”业务收入13.81亿元，同比增长70.91％，同时毛利率达到67.26％....
曾经风光无限的微商女王”，张庭及其丈夫林瑞阳创办经营的TST庭秘密品牌和达尔威公司涉嫌传销被查，6亿元资金被冻结、被认定传销并罚没2100万元、..
趣头条发布公告称，趣头条基于长远的内容规划，将于2022年6月30日停止自媒体创作平台的服务和维护...趣头条基于长远的内容规划，将于2022年6月30日..
过去几年中，自媒体发展火爆，国内也涌现出了一大堆自媒体平台，其中就包括趣头条，不过今天该公司确认将调整业务，停止自媒体平台...根据趣头条发..
3月16日，黄冈至黄梅高速铁路（以下简称黄黄高铁”）联调联试圆满结束，正式进入运行试验阶段。时隔一个多月，中国铁路今日正式官宣，4月22日，新..
三星Galaxy Z Fold 4和Z Flip4将是该公司即将推出的可折叠手机，根据最近的传言，三星离将它们带到公众面前并不遥远。现在，根据Display分析师Ros..
一家位于俄罗斯的律师事务所表示，它将代表俄罗斯人提起集体诉讼，认为ApplePay在该地区的关闭对该地区民众造成了"蓄意的精神损害"。受到美国和其..
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今天，创见宣布推出最高1TB的JetDrive Lite 330存储卡，主要面向14/16英寸MacBook Pro定制设计...根该卡可提供最高95MB/s的读取和75MB/s的写入速度..
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4月21日消息，中国移动今日发布2022年第一季度财报，财报显示，中国移动第一季度营业收入2273亿元，同比增长14.6%；归属于母公司股东的净利润为25..
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2020年11月，苹果发布了M1处理器。随后M1的变体M1 Pro、M1 Max、M1 Ultrea等先后登场，几乎完成了对Mac产品线的覆盖。据ETNews报道，鲜为人知的是..
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4月21日，一加手机举办“王牌登场快稳狠”新品发布会，正式发布全新Ace系列，带来新系列首款产品一加 Ace。一加Ace采用独家定制天玑8100-MAX芯片，..
2021年，翻新智能手机市场比前一年增长15%，超过了新智能手机市场4.5%的增长。CounterpointResearch报告说，翻新机在消费者和智能手机制造商中越来..