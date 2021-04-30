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苹果或在 2024 年推出 第一款真全屏 iPhone 16 Pro

2022-04-21 17:02 · 稿源：站长之家

日前天风国际分析师郭明錤在社交媒体上预测，苹果公司可能在 2024 年推出其第一款真全屏手机，也就是彻底去掉刘海，前置镜头和面部识别等装置放在屏幕下方。

「iPhone 16 Pro有可能成为苹果第一款采用面部识别和屏幕下前置摄像头的设备，」郭明錤说，「我认为真正的全屏iPhone将在 2024 年面世。在 2024 年，高端iPhone将采用一个屏下显示前置摄像头和面部识别装置。光线不足会影响前置摄像机的质量，而ISP和算法是提高前置摄像机质量的关键。」

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