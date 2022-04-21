华山黄山在支付宝直播PK，“云游五岳”正式开启

站长之家（ChinaZ.com）4月21日 消息:4月21日，黄山景区与华山景区分别以“云开疫散，云游黄山”和“人在华中游”在支付宝生活频道内开启景区直播。期间，在直播间观众的互动下，华山、黄山两派主播开始了千里隔空对话，说云海谈奇石讲侠客，上天入地穿越时空“争夺”光明顶。

据了解，这场隔空互动的两山直播联动不仅带给全国网友别样的“云游”体会，也是文旅行业山岳型景区首次在支付宝生活频道以直播的形式，相互推荐对方旅游特色，在方寸之间展现祖国大好河山。这样的“云游”尝试，既为景区自有品牌建设及品质提升搭建了全新的运营场景和展示平台，也为疫情下消费者走进山岳、了解景区文化和历史提供了更便捷方式。

华旅集团及黄山景区今年在打造“数字景区”上动作连连，4月20日起华旅集团在支付宝平台线上发放8万份价值2.67亿元的“华宝福袋”文旅消费券;黄山景区也会在支付宝小程序上展开云直播、云导游等系列“云游”活动。景区数字藏品、数字纪念票等等…华山和黄山也将在多个维度上打造属于景区的数字ip形象。黄山旅游发展股份有限公司党委书记、董事长章德辉表示:“我们也在积极推进数字文旅产业发展升级的新路径，平台中还会增加一系列内容交互能力，真正将当地风土人情以展览的形式搬到线上，让用户以全新体验逛景点。”

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