劳动节特辑丨字体超市携手文道字库“字”敬劳动者 100%正版可商用哦！

作为一个努力上进的打工人，

除了涨工资，最令人激动的当属放假啦！

翻看日历，距离上一个小长假还没过去多久，

劳动节就已经悄悄地在向我们招手。

眼瞅着各路放假通知、品宣海报都已齐刷刷上线，

字体超市也安耐不住激动的心情，

赶紧来给大家安利一下来自文道字库的精彩字体，

让我们一同以字致敬劳动者吧！

【文道积木体】该款字体富有童趣，笔画极具个性里和表现力。适用于平面广告，书籍印刷，包装设计等场景。

【文道古典黑】文道古典黑笔画有力，舒展有度，结构平稳。适用于标题，书刊印刷，屏幕阅读等场景。

【文道趣黑】该款字体风格简洁大气，流畅自然，充满趣味。适用于文艺类的书刊，品牌广告，包装设计，屏幕阅读等场景。

【文道落花楷宋】该款字体融合了宋体的特征，又富有楷书的特点，结构平稳端正。适用于标题，书籍印刷，平面广告等场景。

【文道江湖体】该款字体笔画大气有力，整体字形豪放不羁，充满力量感。适用于标题，书刊印刷，广告包装设计等场景。

在文道字库众多字体作品中，基本上以细体手写风格居多。本期字体超市为大家安利的这5款字体均为粗体艺术风格字体，每款字体均均含有简体中文6763字符，常用的标点符号和24个英文字母，基本可以满足用户日常用字需求。

在授权方面，这5款字体在字体超市平台虽然不是会员字体，但是也支持个人商业授权和企业商业授权模式，其中商业授权涵盖新媒体平台应用、企业指定汉字、企业电商线上应用、企业线下活动应用、影视作品字幕和企业全媒体应用这7种类型。

在价格方面，为了让更多的人可以使用到心仪的文道字体，个人商业用途的用户仅需100元，即可实现终身商业授权，再也不需要为无休止的续费问题而烦恼啦！

而在企业商业授权价格方面，企业指定汉字仅需88元/字，既可以终身商用，这对于不需要整套字库的企业而言，可以说是很实惠的呦。

当然，对于其他不同类型的企业授权价格，文道字库也制定了合理的价格清单，有需求的小伙伴可以登录字体超市官网或者字体超市客户端实时查看哦！

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