钛动科技被TikTok For Business授予“ 2022 年度TikTok For Business出海突破合作伙伴“,这也是继获评 2022 年度TikTok For Business出海卓越合作代理商后,钛动科技再获殊荣...在短视频服务场景下,钛动科技能提供达人营销、广告投放、创意策划等服务,通过钛动科技的赋能,出海企业不仅能高效利用TikTok的资源,也有助于TikTok成为出海品牌积累粉丝,扩大品牌认知的主阵地......