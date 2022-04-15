R7 5700X在PassMark上测试优于英特尔i5-12600K

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日 消息:AMD Ryzen 7 5700X已在PassMark的测试中针对单线程性能和整体CPU Mark进行了测试。新的Zen 3 Ryzen 7 5700X测试结果更加出色，使其与英特尔酷睿 i5-12600K处于相似水平，但功耗比竞争对手低得多。

AMD 的新型Ryzen 7 5700X处理器已经出现在PassMark 上，现在共有三个样本通过了综合测试。Ryzen 7 5700X部分在测试中表现强劲，应该可以作为同级别ICore i5-12600K的优秀竞争对手。Ryzen 7 5700X 是一款8核16线程芯片，基本频率为 3.4 GHz，最高可达 4.6 GHz，建议零售价为 299 美元。

在单线程测试中，锐龙7 5700X的主频为 3374 分，英特尔酷睿i5-12600K 为 3964 分。这使得i5-12600K芯片具有17.49%的优势，但它还具有更高的 TDP和 4.9 GHz 的峰值速率，其性能内核采用 Turbo Boost技术。在 CPU Mark 多项测试中，差距缩小了，i5-12600K的领先优势缩小到仅2.42%（27346 分，而锐龙7 5700X芯片为 26701 分）。AMD芯片需要 65 W 的功率，而i5-12600K的处理器功率范围从 125 W到 150 W。

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