王者荣耀S27赛季全部内容汇总 新赛季S27更新内容一览

王者荣耀在4月14日开启了更新维护，并且上线了S27的新赛季，很多玩家还不清楚新赛季到底更新了什么，下面就来为大家详细的介绍一下。
S27赛季一触即发!快来看看我们为大家准备了哪些精彩活动吧!
画中游-桑启皮肤兑换
S27赛季开启，桑启上线!桑启-画中游兑换开启，桑启的信物兑换桑启皮肤时可抵扣5个皮肤碎片，未在更新前领取“桑启的信物”的玩家可在碎片商店中直接兑换
活动时间:4月14日更新后-4月20日23:59
（活动仅限正式服）
赛季征途-送无限连徽章
新赛季开启!活动时间累计参与排位和巅峰赛即可领取无限连徽章等好礼
活动时间:4月14日-4月20日
对局模式:排位赛、巅峰赛
S27赛季-惊喜签到礼
活动期间累计签到即可领取无限连徽章等好礼!
新英雄桑启上架
上架时间:4月14日更新后
英雄价格:588点券或13888金币
首周价格:388点券
首周时间:4月14日更新后-4月20日23:59
次周价格:488点券
次周时间:4月21日0:00-4月27日23:59
桑启-画中游上架
上架时间:4月14日更新后
价格:288点券
桑启限时礼包上架
上架时间:4月14日更新后-4月20日23:59
礼包价格:578点券
吕布末日机甲优化上线
上线时间:4月14日更新后
吕布英雄&吕布-末日机甲皮肤点券折扣
活动时间:4月14日更新后-4月20日23:59
折扣价:吕布英雄:588点券（原价688点券）
吕布-末日机甲:710点券（原价888点券）
活动时间拥有吕布-末日机甲还可在活动面板领取皮肤专属个性动作
每日充值活动
活动时间:4月14日更新后-4月17日23:59
皮肤碎片&积分自选礼盒:打开礼包可任意选择以下奖励之一:荣耀积分*10或皮肤碎片*1
春日超值礼包:打开礼包可任意选择以下奖励之一:铭文碎片*600、战令币*40、战令经验*2000
春日豪华礼包:打开礼包可任意选择以下奖励之一:铭文碎片*600、战令币*80、战令经验*4000、紫星币*5
头像框自选礼包:打开后可任意选择以下奖励之一:阖家欢乐头像框、万象回春头像框、福寿康宁头像框、钻石*50
回城特效礼包:打开后必得400铭文碎片，可额外随机获得以下回城特效:虎啸风生回城特效、爱心气球回城特效其中之一。重复获得的回城特效会转换为90钻石。
（获得两种回城特效的概率各为50%）
积分夺宝折扣
活动时间:4月14日更新后-4月18日23:59
折扣价:
单抽:45荣耀积分（优惠前60荣耀积分）
五连抽:200荣耀积分（优惠前270荣耀积分）
局内特效礼包上架
上架时间:4月15日0:00-4月18日23:59
砰砰砰礼包
购买红蓝对决（1日），可额外随机获得以下之一:程咬金专属回城特效-饮食乾坤、专属击败特效-砰!砰!砰!、专属动作-快乐奔跑、功夫厨神、星际陆战队、爱与正义、皮肤碎片*2、荣耀积分*20、新品皮肤抽奖券*1。累计225次必得全部局内特效及专属动作。
价格:20点券
概率公示:
天下无双礼包
购买红蓝对决（1日），可额外随机获得以下之一:吕布专属击败和回城特效-天下无双、吕布、圣诞狂欢、末日机甲、皮肤碎片*2、荣耀积分*20、新品皮肤抽奖券*1。累计150次必得全部局内特效。
价格:20点券
概率公示:
趣味表情随机礼包上架
上架时间:4月15日0:00-5月1日23:59
打开后可随机获得以下未拥有的表情之一:哮天犬、香香生气、羡慕（动态）、伤心(动态)、略略略(动态)。
价格:75点券
限购5个
头像框礼包上架
上架时间:4月15日0:00-4月18日23:59
打开后可随机获得以下奖励之一:萌小乔头像框、2017情人节-女朋友头像框、2017情人节-男朋友头像框、大队长头像框、双倍金币卡:1日、双倍经验卡:1日、铭文碎片*158/128/88/58。
价格:600金币
概率公示:
皮肤特权体验礼包上架
上架时间:4月20日-4月30日23:59
打开礼包可任意选择下列皮肤7日体验卡一张:特工魅影、舞动绿茵、乘风破浪、功夫厨神、青蛇、千年之狐或者皮肤碎片*2。
价格:20点券
夺宝更新
更新时间:4月14日更新后
积分夺宝奖池更新:李白、成吉思汗替换为宫本武藏、诸葛亮
钻石夺宝奖池更新:太乙真人、鲁班七号、甄姬、龙域领主（3天）替换为杨玉环、张飞、刘邦、天使之翼(3天)
玲珑夺宝奖池更新:苏烈-爱与和平、蔡文姬、女娲体验卡（3日）、澜体验卡(3日)替换为盘古-创世神祝、露娜、孙策体验卡(3日)、弈星体验卡(3日)
玲珑水晶兑换更新:守护之星回城特效、金色闪光击败特效替换为五五狂欢回城特效、守护之星击败特效
玲珑碎片兑换更新:金秋岁月头像框、天美Timi头像框、牛运亨通荣耀播报、旺德福荣耀播报、伽罗-拉弓搭箭、娜可露露-欢乐相逢、大乔-灯于身游、小乔-跃扇起舞替换为霹雳雷鹏头像框、东风祭坛头像框、黄金海岸荣耀播报、猪事顺利荣耀播报、大乔-逗猫、孙策-逗狗、橘右京-归鞘·纳灵、不知火舞-舞·上场
碎片商店更新
更新时间:4月14日更新后
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