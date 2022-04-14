王者荣耀S27赛季全部内容汇总 新赛季S27更新内容一览

王者荣耀在4月14日开启了更新维护，并且上线了S27的新赛季，很多玩家还不清楚新赛季到底更新了什么，下面就来为大家详细的介绍一下。

S27赛季一触即发!快来看看我们为大家准备了哪些精彩活动吧!

画中游-桑启皮肤兑换

S27赛季开启，桑启上线!桑启-画中游兑换开启，桑启的信物兑换桑启皮肤时可抵扣5个皮肤碎片，未在更新前领取“桑启的信物”的玩家可在碎片商店中直接兑换

活动时间:4月14日更新后-4月20日23:59

（活动仅限正式服）

赛季征途-送无限连徽章

新赛季开启!活动时间累计参与排位和巅峰赛即可领取无限连徽章等好礼

活动时间:4月14日-4月20日

对局模式:排位赛、巅峰赛

S27赛季-惊喜签到礼

活动期间累计签到即可领取无限连徽章等好礼!

新英雄桑启上架

上架时间:4月14日更新后

英雄价格:588点券或13888金币

首周价格:388点券

首周时间:4月14日更新后-4月20日23:59

次周价格:488点券

次周时间:4月21日0:00-4月27日23:59

桑启-画中游上架

上架时间:4月14日更新后

价格:288点券

桑启限时礼包上架

上架时间:4月14日更新后-4月20日23:59

礼包价格:578点券

吕布末日机甲优化上线

上线时间:4月14日更新后

吕布英雄&吕布-末日机甲皮肤点券折扣

活动时间:4月14日更新后-4月20日23:59

折扣价:吕布英雄:588点券（原价688点券）

吕布-末日机甲:710点券（原价888点券）

活动时间拥有吕布-末日机甲还可在活动面板领取皮肤专属个性动作

每日充值活动

活动时间:4月14日更新后-4月17日23:59

皮肤碎片&积分自选礼盒:打开礼包可任意选择以下奖励之一:荣耀积分*10或皮肤碎片*1

春日超值礼包:打开礼包可任意选择以下奖励之一:铭文碎片*600、战令币*40、战令经验*2000

春日豪华礼包:打开礼包可任意选择以下奖励之一:铭文碎片*600、战令币*80、战令经验*4000、紫星币*5

头像框自选礼包:打开后可任意选择以下奖励之一:阖家欢乐头像框、万象回春头像框、福寿康宁头像框、钻石*50

回城特效礼包:打开后必得400铭文碎片，可额外随机获得以下回城特效:虎啸风生回城特效、爱心气球回城特效其中之一。重复获得的回城特效会转换为90钻石。

（获得两种回城特效的概率各为50%）

积分夺宝折扣

活动时间:4月14日更新后-4月18日23:59

折扣价:

单抽:45荣耀积分（优惠前60荣耀积分）

五连抽:200荣耀积分（优惠前270荣耀积分）

局内特效礼包上架

上架时间:4月15日0:00-4月18日23:59

砰砰砰礼包

购买红蓝对决（1日），可额外随机获得以下之一:程咬金专属回城特效-饮食乾坤、专属击败特效-砰!砰!砰!、专属动作-快乐奔跑、功夫厨神、星际陆战队、爱与正义、皮肤碎片*2、荣耀积分*20、新品皮肤抽奖券*1。累计225次必得全部局内特效及专属动作。

价格:20点券

概率公示:

天下无双礼包

购买红蓝对决（1日），可额外随机获得以下之一:吕布专属击败和回城特效-天下无双、吕布、圣诞狂欢、末日机甲、皮肤碎片*2、荣耀积分*20、新品皮肤抽奖券*1。累计150次必得全部局内特效。

价格:20点券

概率公示:

趣味表情随机礼包上架

上架时间:4月15日0:00-5月1日23:59

打开后可随机获得以下未拥有的表情之一:哮天犬、香香生气、羡慕（动态）、伤心(动态)、略略略(动态)。

价格:75点券

限购5个

头像框礼包上架

上架时间:4月15日0:00-4月18日23:59

打开后可随机获得以下奖励之一:萌小乔头像框、2017情人节-女朋友头像框、2017情人节-男朋友头像框、大队长头像框、双倍金币卡:1日、双倍经验卡:1日、铭文碎片*158/128/88/58。

价格:600金币

概率公示:

皮肤特权体验礼包上架

上架时间:4月20日-4月30日23:59

打开礼包可任意选择下列皮肤7日体验卡一张:特工魅影、舞动绿茵、乘风破浪、功夫厨神、青蛇、千年之狐或者皮肤碎片*2。

价格:20点券

夺宝更新

更新时间:4月14日更新后

积分夺宝奖池更新:李白、成吉思汗替换为宫本武藏、诸葛亮

钻石夺宝奖池更新:太乙真人、鲁班七号、甄姬、龙域领主（3天）替换为杨玉环、张飞、刘邦、天使之翼(3天)

玲珑夺宝奖池更新:苏烈-爱与和平、蔡文姬、女娲体验卡（3日）、澜体验卡(3日)替换为盘古-创世神祝、露娜、孙策体验卡(3日)、弈星体验卡(3日)

玲珑水晶兑换更新:守护之星回城特效、金色闪光击败特效替换为五五狂欢回城特效、守护之星击败特效

玲珑碎片兑换更新:金秋岁月头像框、天美Timi头像框、牛运亨通荣耀播报、旺德福荣耀播报、伽罗-拉弓搭箭、娜可露露-欢乐相逢、大乔-灯于身游、小乔-跃扇起舞替换为霹雳雷鹏头像框、东风祭坛头像框、黄金海岸荣耀播报、猪事顺利荣耀播报、大乔-逗猫、孙策-逗狗、橘右京-归鞘·纳灵、不知火舞-舞·上场

碎片商店更新

更新时间:4月14日更新后

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