Meta将于2024年推出第一代AR眼镜 可独立于手机工作

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日消息:据9To5Mac报道，苹果和Meta已经在应用商店和隐私问题上多次交锋，而且两者准备很快成为硬件竞争对手。在苹果准备自己的AR和VR头显和眼镜产品时，Meta公司也在争取最快于2024年发布AR眼镜。

图片来自 Meta

The Verge的一份新报告显示，马克·扎克伯格对这些AR眼镜的推出有宏大的想法。Meta 的 AR 眼镜项目被称为「Project Nazare」，将独立于手机而工作，意味着无需借助手机的计算能力。尽管有这样的希望和2024年发布的时间表，但Meta公司显然离AR眼镜成为现实还很远。Meta公司目前并没有一个「可用的、可穿戴的眼镜原型」，而只是有一个「放置在桌子上的固定演示产品」。

尽管已经花费数十亿美元开发其AR眼镜，但Meta公司内部对第一个版本的销售预期不高，只有几万个，该版本将针对早期采用者和开发者。价位尚未决定，但该设备肯定会比该公司299美元的Quest VR头显更贵。除了内部称为「Nazare」的高端AR眼镜外，Meta公司还在开发一副较低端的AR智能眼镜，也计划在2024年发布。

同时，苹果正在计划自己的AR和VR产品，首先是一个混合现实头显，可能最快在明年发布。事实上，分析师郭明錤曾表示，苹果希望「在十年内用AR取代iPhone」。Meta或苹果的目标是否扎根于现实，还有待观察。

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