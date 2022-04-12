瑞幸咖啡宣布完成金融债务重组；微信农场在状态上线 ；港股游戏股大涨

每日简报

260天后游戏版号恢复发放 4月11日，国家新闻出版总署公布的信息显示，45款国产网络游戏于4月8日获批版号。这是自2021年7月22日之后，时隔260天，版署首次发放游戏版号。

vivo X Fold折叠屏手机发布 vivo X Fold搭载骁龙8Gen1SPU定制版处理器，内屏8英寸，外屏采用6.53英寸微曲面屏，首发3D超声双屏幕指纹，续航方面，vivo X Fold配备了4600mAh电池，支持66W双电池闪充，50W 无线闪充和10W 反向充电，售价方面，12+256GB售价8999元、12+512GB售价9999元。

苹果员工重返办公室 结束了在疫情期间实施的为期两年的在家工作政策。苹果并没有强制员工每周返回办公室五天，而是采取了渐进式返回策略和混合家庭/办公室工作政策。

瑞幸咖啡宣布完成金融债务重组 瑞幸咖啡在官网公告称，公司完成了金融债务重组，走完美国破产法第15章的程序。由此，瑞幸咖啡在任何司法管辖区不再受到破产或破产程序的约束。

创业焦虑在抖音变为流量密码 这几年创业是个高热度词，特别是每到就业季，抖音上这种创业导师多如牛毛，很多博主树立着多金多才的人设，抄着过期的故事会内容侃侃而谈，最终的引导方向都是直播卖课。

微信农场在状态上线用户 只需点击微信状态 +，选择一个表情状态，点击键盘上方的圆脸表情符号，点击键盘圆脸表情左边的搜索按钮，在搜索中搜索“农场”关键词，并下拉到下面，点击“搜一搜更多表情”，就可以将各种动物添加到微信状态。

港股游戏股大涨 香港恒生指数开盘涨0.33%，恒生科技指数涨1.33%。游戏股大涨，港股心动公司开涨近15%，哔哩哔哩港股开涨近13%，网易港股涨超4%，腾讯涨近3%。

TikTok今年广告收入或超110亿美元 相比去年增加两倍，超过竞争对手推特与Snapchat二者之和。

小米vivo等知名企业启用.CN.中国域名 近日，包括维沃公司（vivo手机.中国）、小米科技(mi.中国、小米科技有限责任公司.中国)、腾讯云计算(wesingapp.cn)等十家国内500强企业纷纷启用了国家顶级域名“.cn”和“.中国”。

北京将发超3亿元绿色节能消费券 今天，北京市发布促进绿色节能消费政策，将于今年4月至9月，面向在京消费者发放超过3亿元北京绿色节能消费券。适用包括笔记本电脑、平板电脑、电视机、空调、洗衣机、空气净化器在内的满足相应能效或水效要求的商品共计20类2万余件。

抖音音乐App“汽水音乐”上线目前，抖音音乐App“汽水音乐”，已上线各应用市场开放下载，需要邀请码才能注册。据介绍，汽水音乐是抖音出品的官方音乐app，汽水音乐会根据用户和品味相似的人的听歌偏好，推荐感兴趣的歌曲。同时，汽水音乐支持抖音音乐收藏同步，还具有特色榜单、分类电台等功能。

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