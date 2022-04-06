抖音公布2022年潮流东方季活动招商规则 多措施扶持国货商家

站长之家(ChinaZ.com) 4月6日 消息:今日，抖音电商正式公布了 2022 年抖音潮流东方季活动招商规则。本次活动以线上的国风带货直播和短视频话题、热点等相结合，联动热点矩阵传播，聚合国风国潮国货类商家、商品及内容，弘扬非遗、传统和国风文化。

招商规则对活动节奏 、准入条件、活动玩法等作出了明确的说明。对于商家需要重点关注的信息包括：

活动时间：

报名时间： 2022 年 4 月 6 日00:00:00- 2022 年 5 月 4 日23:59:59

活动时间： 2022 年 4 月 23 日00:00:00- 2022 年 5 月 4 日23:59:59

商家准入范围

鉴于本次活动为国风主题，且活动资源有限，为保障消费者的活动体验，本次活动招商将在珠宝文玩、酒/滋补保健、服饰鞋包、食品饮料、美妆、智能家居、母婴图书行业中采取定向邀请的方式邀请符合活动主题的商家参与。商家如参与同期其他平台扶持/补贴活动的，不再重复参与本活动。

活动玩玩法包括：好物直播间、短视频玩法、直播任务赛。

好物直播间

其中，好物直播间为活动期间平台重点扶持的直播间玩法。平台给各行业符合门槛的头部创作者/自播商家提供运营支持或货品补贴，助力其在大促期间冲刺目标，实现跃迁。

活动节奏为：

报名时间： 2022 年 4 月 8 日12:00:00- 2022 年 5 月 4 日23:59:59

活动时间： 2022 年 4 月 23 日00:00:00- 2022 年 5 月 4 日23:59:59

活动权益：有机会获得运营扶持或货品补贴；有机会获得抖音潮流东方季活动主会场及行业分会场展

短视频玩法

短视频玩法为活动期间平台各行业扶持的短视频相关玩法（如短视频话题挑战赛、短视频任务赛等）。发短视频内容，达成各行业设定的玩法要求，即有机会获得行业的短视频玩法激励。

报名时间：2022 年 4 月 8 日12:00:00 -2022 年 5 月 4 日23:59:59

活动时间：2022 年 4 月 23 日00:00:00 -2022 年5 月 4 日23:59:59

活动权益：有机会获得面额不等的小店随心推优惠券等奖励，具体奖励以行业相关规则为准；直播任务赛为抖音潮流东方季各行业的开播冲刺任务赛，完成相应开播任务的作者，即有机会获得小店随心推优惠券等运营扶持。

直播任务赛

直播任务赛为抖音潮流东方季各行业的开播冲刺任务赛，完成相应开播任务的作者，即有机会获得小店随心推优惠券等运营扶持。

报名时间：2022 年 4 月 8 日12:00:00 -2022 年 5 月 4 日23:59:59

活动时间：2022 年 4 月 23 日00:00:00 -2022 年5 月 4 日23:59:59

活动权益：完成任务的参与者即有机会获得小店随心推优惠券等运营扶持奖励，具体奖励金额以行业相关规则为准。小店随心推优惠券可用于创作者的直播间，小店随心推优惠券等奖励的有效期及使用规则以券面信息及相关规则为准。

关于《 2022 年抖音潮流东方季活动招商规则》更详细内容可点击这里查看。

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