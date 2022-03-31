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“以租代买”成大学生消费趋势，爱租机推“支付宝学生价”半年新增20万会员

2022-03-31 11:11 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月31日 消息:大学生的消费习惯呈现出精打细算的理性趋势，“以租代买”、“学生专享价格”越来越受到年轻群体的青睐。3月31日，信用租赁平台爱租机发布的数据显示，过去一年，学生人群以租赁形式使用商品的频次提升了60%。此外，其在支付宝平台推出“学生价”半年以来，学生群体会员量新增超20万，单个用户获客成本降低65%。

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爱租机于2021年10月起在支付宝上推出“学生价”，以信用租赁模式和学生专享的价格优惠，为学生提供3C等商品的租赁服务。学生用户可以先体验、再决定是否需要购买，能更合理、理性地使用资金。无人机、运动相机等时尚潮玩品类，前三天每日1元等模式，则可以让学生以低成本短期租用，替代购买和使用。

爱租机副总裁张涛表示，“学生群体代表了未来的购买力，是十分重要的客群。他们对价格相对敏感、偏好时尚和体验式的消费。运营学生群体的挑战在于识别出他们，并提供有针对性的权益和服务。所以我们上线了支付宝‘学生价’，陆续接入学生专享券、学生验证、芝麻信用免押等能力，并通过支付宝小程序、生活号持续运营学生群体。”

据了解，“支付宝学生价”是一套面向商家开放的学生人群运营工具，包含学生认证能力、联名学生会员卡、学生专项优惠券等数字化产品。通过这一系列数字化工具，商家除了能用专属价格吸引学生，还能叠加收藏有礼、加入会员有礼等工具，把目标用户沉淀在自己的支付宝生活号、小程序和社群等私域阵地持续运营。

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