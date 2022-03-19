利好运营者!微信广告上线流量主无纸化结算功能 结算更方便

站长之家(ChinaZ.com) 3月19日 消息:日前，微信公众号团队宣布，微信广告上线对公无纸化结算服务，支持对公合作伙伴的电子发票结算，以流量主结算效率

据了解，流量主可联系当地税局开具电子发票，线上提交审核，提高结算效率。此外，电子发票可直接进行数字化管理，可在纸质、快递运输等方面帮助企业降低运营成本。同时，线上信息管理也可有效解决因信息填写出错、盖章失误带来的发票重开、补开的难题，从而规避发票邮寄丢失、损坏等问题，保障结算过程更安全、更环保。

官方表示，流量主需满足以下三个条件时，登录结算主体下任意账号，均可进入电子发票上传入口:

1. 结算主体为对公账户。

2. 在当地税局申请开具电子发票（非纸质发票的电子版）。

3. 开通流量主财务助手（开通方法见正文指引）。

另外，当前只支持电子专票进行结算，暂不支持电子普票。流量主上传正确的电子发票并审核通过后，平台将于10-15个工作日内支付结算款。

据悉，流量主只需四步即可完成结算，有效缩短结算流程，具体如下:

流量主操作指南

可在当地税务局申请电子发票的流量主，在确认已开通“流量主财务助手”功能后，即可正式开始使用流量主无纸化结算功能。

步骤一:进入电子发票上传页

流量主可登陆微信公众平台，进入财务管理 - 收入结算页面，点击“上传电子发票”，跳转至电子发票上传页。

步骤二:正确上传电子发票

选择对应结算单后，点击“上传发票”，并在弹出上传电子发票页面后核对结算单详情，完成核对后即可点击“上传”按钮，上传PDF或JPG格式的电子发票文件。

步骤三:查询电子发票处理状态

上传完成后，可返回电子发票上传页，选择“上传记录”，查询电子发票的处理状态。

步骤四:付款审核

电子发票经审核通过后，系统将提交平台进行付款审核。如审核材料无误，平台将在10-15个工作日内完成支付;如审核材料有误，平台将发送修改提示，建议流量主关注审核状态。