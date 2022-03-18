B站、喜马拉雅、蜻蜓FM等上海企业送市民免费会员

无论短剧或「小剧场」，在被内部统称为「微短剧」的这一内容题材上，B站还没有摸索出完整的商业化链条...只即使内容分散也已做出声量...如果说，社区在此前对于短剧内容的运营，都属于较为「野生」的尝试，那么试图让不规则的创作变得有方法可循，则是从 2021 年开始，B站在短剧——或其内部更习惯称之为微短剧的内容上进行的向前推进的动作...毫无疑问的是，B站短剧是强内容的短剧...更为重要的是，「小剧场」是不是短剧、能否带有广告性质，或怎样由平台统筹运营，是B站在解决短剧商业化的需要思考的另一重问题......