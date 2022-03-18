B站、喜马拉雅、蜻蜓FM等上海企业送市民免费会员

站长之家(ChinaZ.com) 3月18日 消息:据网信上海公众号消息，当前，上海正处于疫情防控关键时期。哔哩哔哩、百视TV、喜马拉雅、蜻蜓FM、咪咕视频、PP视频等多家上海互联网企业为“宅家抗疫”的上海市民送出免费会员卡。
哔哩哔哩为上海市民免费赠送 100 万份大会员双周卡， 3 月 18 日起可扫码领取。 3 月 18 日至 3 月 22 日，B站还将免费放映 20 多部电影，为大家抗疫期间的生活增加一些充实与乐趣。
会员领取链接：https://b23.tv/XyYLTJ7
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百视TV发挥主流媒体的流量担当和文化价值引领作用，丰富疫情期间民众文化生活。作为SMG旗下的流媒体平台，百视TV整合全集团优质资源， 3 月 17 日起至 3 月 31 日，向市民免费开放所有线上付费内容，原付费用户会员有效期顺延两周。为致敬最美守护者，百视TV之前向上海市奋战在疫情防控、医疗救治一线的工作人员、医务人员、基层和志愿服务者赠送出的【百视TV月卡加油包】，也将同步顺延一个月。
会员领取链接：
https://app.bestv.cn/activity/imgShare/index.html
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喜马拉雅特别精选优质音频内容，定制开发内容大礼包，从 3 月 17 日开始的两周内，上海地区用户均可免费领取 15 天喜马拉雅会员卡。面对居家学习的中小学生，喜马拉雅准备了“ 10 万+好故事大礼包”， 3 月 17 日起向上海中小学生免费发放 90 天的喜马拉雅儿童会员卡。
会员领取链接：
https://pages.ximalaya.com/mkt/act/5df7452c4120db7c
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蜻蜓FM向上海广大市民赠送 15 天免费会员，努力提供多样、优质的文化内容、丰富市民疫情期间的文化生活。
会员领取链接：
https://bp.qtfm.cn/topic/6232b78418700c133e43c25f/index.html
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咪咕视频将加强优质内容供给，为上海市民赠送 15 天视频会员卡，自 3 月 19 日起至月底可免费领取观看，丰富市民精神生活。
会员领取链接：
https://m.miguvideo.com/mgs/promotion/provincevml/prd/index.html?pageId=84a75c93c87947e68b6d6fd36a16c0cb&pwId=44a2b05d8cf247969e2c22402ecabb03
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PP视频将向上海市民发放免费会员，自 3 月 18 日起可领取 15 天SVIP会员卡。
会员领取链接：
https://acmd.api.pptv.com/2022/JYfighting_act_h5.html?ppi=302c32