快手电商修订快手小店规则总则及违规管理规则

站长之家(ChinaZ.com) 3月18日 消息:3 月 17 日，快手发布关于快手小店规则总则及违规管理规则的修订公告，宣布对《快手小店规则总则》、《快手小店商户违规管理规则》、《快手小店营销违规管理规则》、《快手进口电商平台总则》、《快手进口电商平台商户违规管理规则》、《快手进口电商平台营销违规管理规则》，进行修订，规则将于 2022 年 3 月 25 日生效。

修订内容主要是在以上规则的违规处理措施中，新增以下内容：

（九）违约金：违规方违反平台规则，给用户或平台造成经济损失的，平台可依据与违规方签署的平台协议及平台规则的规定就其违规行为收取一定金额的违约金。如违规方未在规定时间内支付违约金的，平台有权暂停其继续使用购物车功能或下架全部商品、禁止上架新商品、冻结违规方的货款、并有权从违规方的货款或保证金中划扣等额资金，以弥补违规行为给用户或平台造成的损失。

（十）限制发布特定类目商品：平台限制违规方或违规方及其关联主体发布特定类目的商品。

（十一）禁止直播：分为有限期禁止直播和永久禁止直播。

有限期禁止直播，是指在一定期限内暂停违规方使用快手平台直播功能。封禁期限结束后，违规方的直播权限自动解封。

（十二）禁止发短视频：分为有限期禁止发短视频和永久禁止发短视频。

有限期禁止发短视频，是指在一定期限内暂停违规方使用快手短视频上传功能，但观看、点赞、转发等功能不受限制。

（十三）限制流量：在一定期限内减少违规方直播和短视频作品的曝光量。

（十四）禁止商业化投放：分为有限期禁止商业化投放和永久禁止商业化投放。

有限期禁止商业化投放，是指对商户/带货达人在商业化的推广行为进行一定期限的权限限制；永久禁止商业化投放，是指对商户/带货达人在商业化的推广行为进行永久的权限限制。