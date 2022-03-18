微软再次提醒Internet Explorer浏览器将于6月15日停止支持

站长之家(ChinaZ.com) 3月18日消息:据Softpedia报道，我们已经知道IE浏览器将在今年被淘汰，但微软想确保每个人都知道它的退役日期正在临近。

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微软公司在Windows消息中心发布了一个新的警告，专门提醒用户IE浏览器将在今年6月退役，并强调Microsoft Edge包含一个专门的IE模式，专门为兼容目的而整合。换句话说，虽然IE将不再作为一个独立的应用程序存在，但它将作为Microsoft Edge功能的一部分继续存在。

微软表示:「正如之前所宣布的，Windows上IE浏览器未来将整合进Microsoft Edge中。Internet Explorer模式（IE模式）在Microsoft Edge内提供传统的旧版浏览器支持。正因为如此，Internet Explorer11(IE11)桌面应用程序将于2022年6月15日退役。这意味着IE11桌面应用程序将不再被支持，之后如果用户试图访问它，将重定向到Microsoft Edge」。

与此同时，微软Edge的市场份额正在迅速增加，因为它现在是Windows的默认浏览器。微软Edge也是一个跨平台的浏览器，所以除了Windows10和Windows11之外，它也可以在其他操作系统上使用，不仅包括Mac和Linux，还包括安卓和iOS。