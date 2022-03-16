滴滴T3出行等6家出租车企业被约谈 违反疫情防控要求将被封停

站长之家(ChinaZ.com) 3月16日 消息:据江苏交通公众号消息， 3 月 15 日下午，江苏省交通口岸防控组联合南京交通口岸防控组约谈滴滴、T3 出行等 6 家主要出租车（含网约车平台）企业，要求落实平台主体责任，加强线上抽查和线下暗访，加大对违反疫情防控要求的处罚力度。

江苏交通表示，当前疫情防控形势严峻复杂，发现出租车疫情防控措施落实主要存在三个方面问题：

一是个别出租车驾驶员未配戴口罩，或口罩配戴不规范 二是乘客未佩戴口罩乘车，部分出租车驾驶员未及时提醒 三是部分出租车驾驶员没有按要求查验乘客健康码

会议要求出租车企业高度重视疫情防控各项措施的落实，坚持底线思维，严格按照国家和省有关要求，全方位排查出租车领域疫情防控风险隐患，确保各项规范、要求有效落地。

1、 确保企业管理人员和驾驶员熟知防控政策

对交通运输部《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情分区分级防控指南（第六版）》，省交通运输厅、省卫健委印发的全省道路运输及城市公共交通防控指南和督查清单等文件，企业要加强宣传引导，组织企业管理人员、出租车驾驶员学习，熟知出租车疫情防控消毒通风、健康码查验等具体标准和要求。

2、 全面加强从业人员管理

对出租车等一线运输服务从业人员的核酸检测，中高风险地区所在设区市要每 2 天检测 1 次，低风险地区所在设区市要每月至少检测 1 次（当出现本土疫情时调整为每 2 天检测 1 次）。各出租车企业要按最新要求，严格落实核酸检测制度，全面加强从业人员风险隐患排查和行程管理，全面建立从业人员健康档案，动态分析研判，每天上岗前必须检测从业人员体温、查验健康码，出现发热情况或出现健康码黄码、红码的从业人员不得从事运营，平台不得派单。

3、 高标准严格落实疫情防控措施

各出租车企业要严格落实乘客健康码查验制度，明确专人负责，采取行前提醒、视频监控、现场抽查多种形式，每天抽查驾驶员健康码查验情况。一旦发现违反疫情防控规定，未规范佩戴口罩、未核验乘客健康码、未提醒乘客全程佩戴口罩的出租车驾驶员，企业要立即召回，并采取停运、封禁等措施。

4、全面加强出租车经营管理

各出租车企业要严格落实乘客健康码查验制度，明确专人负责，采取行前提醒、视频监控、现场抽查多种形式，每天抽查驾驶员健康码查验情况。一旦发现违反疫情防控规定，未规范佩戴口罩、未核验乘客健康码、未提醒乘客全程佩戴口罩的出租车驾驶员，企业要立即召回，并采取停运、封禁等措施。

5、 维护好行业稳定

各出租车企业要严格落实乘客健康码查验制度，明确专人负责，采取行前提醒、视频监控、现场抽查多种形式，每天抽查驾驶员健康码查验情况。一旦发现违反疫情防控规定，未规范佩戴口罩、未核验乘客健康码、未提醒乘客全程佩戴口罩的出租车驾驶员，企业要立即召回，并采取停运、封禁等措施。