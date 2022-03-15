DNF数字解密答案汇总 2022数字解密正确暗号

DNF在最近开启了最新的数字解密赢好礼的活动，本次的活动持续到4月7日，一周一个答案，下面就来为大家分享一下DNF数字解密答案汇总。

DNF第一周数字解密答案是多少？

正确答案：06

活动时间 :2022年3月10日维护后~2022年4月7日维护前

活动期间，点击疲劳值上方的活动图标即可出现活动面板，

活动面板上会随机出现81个1-50的数字。

可以使用在推荐地下城中掉落的解密礼盒随机开出各种数字，开出对应的数字即会自动填入解密板中。

另外勇士们可以点击中间的问号图标回答暗号，答对暗号后可以点亮中间一格的图标。

解密版将在每周四凌晨6:00进行重置，请及时解密。

累积5次获得重复数字时，勇士们可以自行填选一个数字。

活动期间，Lv17及以上的勇士通关推荐地下城有一定几率可以得到[解密礼盒]，

可以从解密礼盒中的5种密码箱里获得各种数字用于填进活动面板中，

累积5次获得重复数字时，勇士们可以自行填选一个数字。

道具名 道具说明 交换类型 解密礼盒 开启后， 可以从5种密码箱之中随机获得1个。 账号绑定

*解密礼盒、密码箱以及开出来的数字将于每日凌晨6:00删除。

每当解密板中的数字点亮一排，即可获得对应的奖励!

各种奖励每周只能获得1次，每周四凌晨6点重置。

点亮一排数字的 累积次数 道具名 道具说明 交易类型 1次 使用后， 裂缝注视者地下城中100%出现普利昂。 组队状态下或普通地下城中， 不会触发该药水的效果。 使用1个药水， 可以在进入1次地下城期间生效。 该道具的效果将于每日凌晨6点初始化。 只能在城镇使用。 账号绑定 2次 使用后， 可以选择一件Lv85的史诗防具、 Lv95的史诗防具或Lv100的传说、 史诗或神话防具， 转换其材质， 且不消耗传说灵魂、 转换各材质所需的特殊材料以及金币。 账号绑定 3次 开启后， 随机获得2~5个装备品级调整箱。 账号绑定 4次 开启后， 可以获得1个华丽的徽章 自选礼盒 （2个） 和1个镶嵌栏开启装置。 账号绑定 5次 使用后， 可以调整一次装备的品级和属性， 调整后的品级选取最上级， 属性会选取上等数值。 （该道具无法调整魔法封印属性， 且无法用于称号和神话装备） 账号绑定 6次 开启后， 可以从Lv100史诗自选礼盒 和史诗助力药剂礼盒中，随机获得1个。 账号绑定 7次 开启后， 可以获得10个次元玄晶碎片。 账号绑定

道具名 道具详情 交易类型 开启后，可以从Lv100史诗武器自选礼盒 和Lv100史诗装备自选礼盒（武器除外）中，选择获得1个。 无法选择可交易的武器，获得的装备无法分解， 无法用于黑暗灵魂转换器。 账号绑定 开启后，可以获得3个完美的普利昂追击药水 和3个冒险家支援药剂。 账号绑定 使用后， 可以获得Buff， 获得的Buff仅对使用该道具的角色生效。 力量、智力 +14000移动速度、施放速度、 攻击速度 +50% 效果持续300秒。 账号绑定

1.以上活动礼盒均为账号绑定，且将于2022年4月7日维护后统一删除，请及时使用。

2.数字解密板将于每周四凌晨六点重置，解密礼盒及礼盒中获得的各种密码箱会在每天凌晨6点删除。