DNF数字解密答案汇总 2022数字解密正确暗号

DNF在最近开启了最新的数字解密赢好礼的活动，本次的活动持续到4月7日，一周一个答案，下面就来为大家分享一下DNF数字解密答案汇总。
DNF第一周数字解密答案是多少？
正确答案：06
活动时间 :2022年3月10日维护后~2022年4月7日维护前
活动期间，点击疲劳值上方的活动图标即可出现活动面板，
活动面板上会随机出现81个1-50的数字。
可以使用在推荐地下城中掉落的解密礼盒随机开出各种数字，开出对应的数字即会自动填入解密板中。
另外勇士们可以点击中间的问号图标回答暗号，答对暗号后可以点亮中间一格的图标。
解密版将在每周四凌晨6:00进行重置，请及时解密。
累积5次获得重复数字时，勇士们可以自行填选一个数字。
活动期间，Lv17及以上的勇士通关推荐地下城有一定几率可以得到[解密礼盒]，
可以从解密礼盒中的5种密码箱里获得各种数字用于填进活动面板中，
累积5次获得重复数字时，勇士们可以自行填选一个数字。
|道具名
|道具说明
|交换类型
|解密礼盒
|开启后， 可以从5种密码箱之中随机获得1个。
|账号绑定
*解密礼盒、密码箱以及开出来的数字将于每日凌晨6:00删除。
每当解密板中的数字点亮一排，即可获得对应的奖励!
各种奖励每周只能获得1次，每周四凌晨6点重置。
|点亮一排数字的
累积次数
|道具名
|道具说明
|交易类型
|1次
|使用后， 裂缝注视者地下城中100%出现普利昂。
组队状态下或普通地下城中， 不会触发该药水的效果。
使用1个药水， 可以在进入1次地下城期间生效。
该道具的效果将于每日凌晨6点初始化。
只能在城镇使用。
|账号绑定
|2次
|使用后， 可以选择一件Lv85的史诗防具、
Lv95的史诗防具或Lv100的传说、 史诗或神话防具，
转换其材质， 且不消耗传说灵魂、
转换各材质所需的特殊材料以及金币。
|账号绑定
|3次
|开启后， 随机获得2~5个装备品级调整箱。
|账号绑定
|4次
|开启后， 可以获得1个华丽的徽章
自选礼盒 （2个） 和1个镶嵌栏开启装置。
|账号绑定
|5次
|使用后， 可以调整一次装备的品级和属性，
调整后的品级选取最上级， 属性会选取上等数值。
（该道具无法调整魔法封印属性，
且无法用于称号和神话装备）
|账号绑定
|6次
|开启后， 可以从Lv100史诗自选礼盒
和史诗助力药剂礼盒中，随机获得1个。
|账号绑定
|7次
|开启后， 可以获得10个次元玄晶碎片。
|账号绑定
|道具名
|道具详情
|交易类型
|开启后，可以从Lv100史诗武器自选礼盒
和Lv100史诗装备自选礼盒（武器除外）中，选择获得1个。
无法选择可交易的武器，获得的装备无法分解，
无法用于黑暗灵魂转换器。
|账号绑定
|开启后，可以获得3个完美的普利昂追击药水
和3个冒险家支援药剂。
|账号绑定
|使用后， 可以获得Buff，
获得的Buff仅对使用该道具的角色生效。
力量、智力 +14000移动速度、施放速度、
攻击速度 +50% 效果持续300秒。
|账号绑定
1.以上活动礼盒均为账号绑定，且将于2022年4月7日维护后统一删除，请及时使用。
2.数字解密板将于每周四凌晨六点重置，解密礼盒及礼盒中获得的各种密码箱会在每天凌晨6点删除。