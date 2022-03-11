继有赞，微盟上线导购分享视频号直播间带参能力

站长之家(ChinaZ.com) 3月11日 消息:继此前有赞分销员功能接入视频号，支持分销员分享直播间赚佣金之后，微盟也上线导购分享视频号直播间带参能力。

据微盟智慧零售消息，近日，“视频号直播间分享员”能力上线，微盟微商城&智慧零售支持商家将导购、微客设置为分享员，通过分享直播间为商家视频号引流，同时赚取佣金。

具体而言，微盟商家可通过微商城或智慧零售后台生成“邀请分享员”的小程序码，定向邀约导购、微客扫码绑定，随后导购成为该品牌视频号直播间分享员，分享员可以将商家视频号直播间分享到朋友圈、社群，引导用户交易转化，交易后导购可获得提成，微客可获得佣金。

▲视频号直播分享员操作指引

官方表示，此举不仅有利于帮助品牌增加直播间的流量，基于对分享员业绩的考核并设定激励措施，还将帮助品牌进一步提升导购分享卖货的能力，促进导购成长。

微盟指出，此前企业视频号的主页新增了更多模块展示功能，包括微信客服、小程序等，这意味着企业视频号未来可以直接为用户提供服务，承担部分官网功能，而这也让视频号主页变成了一个新的购买路径，用户可以通过视频号主页直接进入小程序，完成商品购买。进入 2022 年以来，视频号团队不断加大在视频号上的投入，视频号作为微信生态内一个能够撬动公私域流量的桥梁，其能力将不断的被完善。

据了解，微盟自布局视频号以来，一方面通过微盟分销市场打通微信视频号带货中心，帮助微盟商家以商品的形式连接视频号号主，新增带货通道（微盟支持视频号分销带货，为商家拓宽流量通道）。

另一方面，将微盟微商城、智慧零售两大解决方案与视频号融合，帮助商家搭建“视频号+直播+公众号+企微+社群+小程序”的私域运营矩阵，通过运营的杠杆撬动公域流量，再将公域流量沉淀进私域，形成正循环。微盟还表示，将进一步加大在视频号上的投入，帮助商家串联“社交、内容、消费”三大生态，实现品牌的智慧增长。