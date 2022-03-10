首页 > 业界 > 关键词  > 抖音最新资讯  > 正文

抖音：鲜花类商品标题中商品名称应与商品品种一致

2022-03-10 15:59 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月10日 消息:今天，抖音发布修订《【鲜花园艺】行业管理规范》（修订）公示，该规则于 2022 年 3 月 10 日进行公示，将于 2022 年 3 月 17 日生效执行。

公示显示，该规则【农资绿植】经营大类更名为【鲜花园艺】；“农用物资”、“鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺”部分类目资质调整；增加商品标题要求；调整商品主图要求并增加示例图；增加商品类目要求；调整商品详情要求。

1.jpg

本规范适用于经营鲜花园艺类目下的农用物资、农机/农具/农膜、鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺、畜牧/养殖物资的商家及推广上述类目商品的达人。

规范指出，鲜花类、花卉/绿植、果树类商品标题中的“商品名称”应与商品品种一致，没有品牌的商品不得随意写商品品牌 。肥料、农药等标品“商品标题”应该与实物包装品名一致 。

image.png

商品主图要求尺寸不小于 600 像素* 600 像素，主图数量不得少于三张， 清晰完整，不得有涂改、水印不得有其他品牌商品信息和商品无关信息。

此外，花卉、绿植、种苗、果树类等盆栽商品必须描述商品基本信息，包括商品品种、品种特性需详细说明，盆栽植物株高、冠幅、分枝状态，是否包含花盆、开花植物需要描述开花周期及时间范围等；商品养护说明；不得包含“100%发芽”，“包成活”等绝对化描述。 商品基本属性必须填写清楚。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 腾讯云服务器新春采购节大优惠：2核2G首年仅需40元 历史新低

    腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 40元/1年
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 74元/1年
    2核2G学生服务器

    2核2G学生服务器

    去看看
    2核2G学生服务器 3.33元/月起
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 有赞：订货商自主提货新增商品名称搜索

    有赞宣布订货商自主提货流程新增商品名称搜索功能， 3 月 11 日起，所有商家可使用...更新前，因无法搜索商品，订货商在商品多的情况下找起来十分费时，更新后，订货商可直接搜索关键词，选择数量进行提货，大大提高了效率...

    ​有赞 ​电商 ​微商

  • 速卖通新增盲盒福袋禁售规则 盲盒商品标题必须明确备注这个字样

    速卖通新增盲盒/福袋禁售规则和《全球速卖通盲盒/福袋商品管理规范》...根据规定，速卖通禁售的盲盒福袋商品包括：快递包裹盲盒/福袋；以盲盒/福袋形式售卖活体宠物、动物商品，如宠物盲盒；以盲盒/福袋形式提供脱单服务的商品，如脱单盲盒；其他可能损害消费者权益，不适合以盲盒/福袋形式发布的商品，如容易引发消费者大量投诉或纠纷的可获得手机、平板电脑等高价商品的低价盲盒......

    ​速卖通 ​盲盒 ​快递

  • 抖音上线短视频推荐商品分佣 非挂车商品也可获取佣金

    通知显示，当消费者浏览视频，，点击-购物车-“你可能还会喜欢”模块的商品成交时，若成交商品为有佣金的联盟商品，达人可以获得相应的佣金收入...达人的联盟佣金订单中可能会出现非挂车商品的订单，这些视频推荐商品订单产生的佣金收入可以在--类型中体现...为了保证达人的佣金能正常结算，请提前通过--完成正式账户的开通...

    ​抖音 ​短视频 ​佣金

  • 抖音发布购物车无法添加商品原因说明

    分析：商品须满足平台限制推广商品及类目要求，不可发布平台《实施细则》限制发布，及违反《发布非约定商品管理规则》要求的商品...分析：为保障商品质量、维护消费者权益，平台对易出现交易纠纷的“高风险商品”（包括但不限于知名品牌商品、美妆类目商品），仅开放店铺类型为旗舰店的店铺售卖，或者商品为第三方平台的自营商品...分析：为保障商品质量、维护消费者权益，平台对部分指定商品推广进行限制，未经平台允许或定向邀请，创作者不得发布限制推广的商品......

    ​抖音 ​购物车 ​电商

  • 抖音电商：个人护理用品不得违规使用医疗术语 不得夸大商品效果

    细则还明确个护家清产品不得夸大商品效果或规格，不得虚假暗示商品效果，不得虚假承诺商品效果，不得传播引人不适的内容，宣传商品成分等信息需与商品详情页一致，效果宣传涉及数据的需说明数据来源 ，套装商品物流包装方案须确保验证有效，使用“官方、旗舰店”等信息需经授权，宣传专利、荣誉等内容需提供证明，不得过度宣传“平替”，不得贬低第三方及第三方商品，不得使用广告“禁用词”，不得诱导消费者私下交易等......

    ​抖音 ​抖音电商 ​广告

  • 抖音：秒杀活动商品必须实物出境 关键信息不可遮挡

    细则详细列出了创作者的一些不规范操作，并明确秒杀信息发布要求...抖音要求，创作者在直播期间开展秒杀活动的，每场秒杀活动开始前，需在直播间背景板、OBS自播组件等场景清晰明确展示秒杀活动具体信息...需展示的秒杀活动信息，包括但不限于：...秒杀商品信息及数量（必填）：商品品牌+商品名称+商品数量+核心参数（如有）...秒杀活动限制条件（若有，必填）：例如，哪些地方快递无法送达，无法参与此活动等...秒杀商品信息及数量：iPhone 12 128G 10 部 ，颜色随机...

    ​抖音 ​秒杀活动 ​抖音电商

  • 达人注意！抖音电商宣布上线短视频推荐商品分佣

    抖音电商发布了短视频推荐商品分佣上线通知...据当消费者浏览视频，点击-购物车-“你可能还会喜欢”模块的商品成交时，若成交商品为有佣金的联盟商品，你可以获得相应的佣金收入...联盟佣金订单中可能会出现非挂车商品的订单，这些视频推荐商品订单产生的佣金收入可以在--类型中体现...你的挂车短视频，用户点击购物车-“相关商品推荐”-“你可能还会喜欢”模块，在该模块产生的商品订单的佣金都会结算给你...在联盟订单明细-导出的数据中，新增“视频推荐”订单类型，可以看到来自视频下方-“你可能还会喜欢”模块的成交分佣订单......

    ​抖音电商 ​抖音达人 ​分佣

  • 快手电商关闭“金镶玉”目 并禁售此商品

    快手点发布公告称，为了更好地推进平台业务生态发展，保障用户权益和体验，快手小店将关闭类目：珠宝/钟表-金银饰-金镶玉（三级类目）...快手点强调，对于真正贵金属镶嵌工艺的商品，不在此限制范围，商户可根据镶嵌类商品的主石材质选择珠宝/钟表下的对应细分类目进行发布...各位商户/带货达人请做好自查自纠，不得销售、推广此类商品，否则平台有权依照《快手小店商户违规管理规则》、《快手小店营销违规管理规则》等相关规定进行处理，采取包括但不限于下架商品、暂停使用购物车、关闭闪电购功能等违规处理措施...

    ​快手电商 ​快手政策 ​快手用户

  • 签收不得视为商品合格

    最高人民法院今天发布《关于审理网络消费纠纷案件适用法律若干问题的规定（一）》，《规定》主要对网络消费合同权利义务、责任主体认定、直播营销民事责任、外卖餐饮民事责任等方面作出规定，共 20 条，将于 2022 年 3 月 15 日起施行。

    ​网络消费 ​消费

  • 小红书笔记怎么挂商品带货？

    但小红书的带货，却完全不同，并非是作为一个博主可以挂其他店铺的商品（包含站内和站外），而是仅限于账号开店的店内商品，如果你是博主，那么你只能带自己店铺内上传的商品，如果是品牌方，也自然是同理...在投放以「商品销量」为营销目标的广告时，如果待投放的笔记上没有关联商品，在创建投放单元时可以添加「进店看看」或「购买同款商品」的营销组件...店铺展示很好理解，就是在博主的个人主页展示店铺的入口，关联商品就是kol发布笔记时可以关联商品，点击标记即可跳转到对应的笔记购买链接......

    ​小红书 ​小红书笔记 ​小红书带货

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM