抖音：鲜花类商品标题中商品名称应与商品品种一致

站长之家(ChinaZ.com) 3月10日 消息:今天，抖音发布修订《【鲜花园艺】行业管理规范》（修订）公示，该规则于 2022 年 3 月 10 日进行公示，将于 2022 年 3 月 17 日生效执行。
公示显示，该规则【农资绿植】经营大类更名为【鲜花园艺】；“农用物资”、“鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺”部分类目资质调整；增加商品标题要求；调整商品主图要求并增加示例图；增加商品类目要求；调整商品详情要求。
本规范适用于经营鲜花园艺类目下的农用物资、农机/农具/农膜、鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺、畜牧/养殖物资的商家及推广上述类目商品的达人。
规范指出，鲜花类、花卉/绿植、果树类商品标题中的“商品名称”应与商品品种一致，没有品牌的商品不得随意写商品品牌 。肥料、农药等标品“商品标题”应该与实物包装品名一致 。
商品主图要求尺寸不小于 600 像素* 600 像素，主图数量不得少于三张， 清晰完整，不得有涂改、水印不得有其他品牌商品信息和商品无关信息。
此外，花卉、绿植、种苗、果树类等盆栽商品必须描述商品基本信息，包括商品品种、品种特性需详细说明，盆栽植物株高、冠幅、分枝状态，是否包含花盆、开花植物需要描述开花周期及时间范围等；商品养护说明；不得包含“100%发芽”，“包成活”等绝对化描述。 商品基本属性必须填写清楚。