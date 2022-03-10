抖音：鲜花类商品标题中商品名称应与商品品种一致

抖音电商发布了短视频推荐商品分佣上线通知...据当消费者浏览视频，点击-购物车-“你可能还会喜欢”模块的商品成交时，若成交商品为有佣金的联盟商品，你可以获得相应的佣金收入...联盟佣金订单中可能会出现非挂车商品的订单，这些视频推荐商品订单产生的佣金收入可以在--类型中体现...你的挂车短视频，用户点击购物车-“相关商品推荐”-“你可能还会喜欢”模块，在该模块产生的商品订单的佣金都会结算给你...在联盟订单明细-导出的数据中，新增“视频推荐”订单类型，可以看到来自视频下方-“你可能还会喜欢”模块的成交分佣订单......