微信半屏小程序解除类别限制 最多可以连续打开10个

站长之家（ChinaZ.com）3月9日 消息:今日，微信官方发布半屏小程序使用限制调整公告称，为方便小程序间进行合作，平台已内测以半屏形态快速打开另一个小程序的能力。

微信表示针对内测期间的开发者反馈，平台将对使用限制进行如下调整:

小程序 A 若想要半屏调用小程序 B，需在管理后台向小程序 B 发起调用申请:开发者可在 小程序管理后台「设置」-「第三方设置」-「半屏小程序管理」-「我调用的」板块向被半屏打开的小程序发起调用申请。若申请未通过，接口调用效果将自动切换为普通的小程序跳转小程序;

小程序 B 在处理调用申请时，默认设置为 “需管理员验证” :开发者可在 小程序管理后台「设置」-「第三方设置」-「半屏小程序管理」-「我授权的」修改为 “自动通过授权”、“拒绝授权邀请”;

每个小程序最多打开的半屏小程序数量由2个增加至10个:开发者仍需在 app.json 的 embeddedAppIdList 字段中声明需要通过半屏形态打开的小程序，最多可声明的数量将从2个增加至10个;

被半屏打开的小程序类目限制由特定类目变更为所有非个人主体小程序（不含小游戏）。

以上调整将于2022年3月18日 生效。

调整后使用限制说明:

小程序调用半屏打开小程序接口时，若不符合以下所有条件将被自动切换为普通的小程序跳转小程序，不影响用户使用:

被半屏打开的小程序需要通过来源小程序的调用申请，开发者可在 小程序管理后台「设置」-「第三方设置」-「半屏小程序管理」板块发起申请;

被半屏打开的小程序需要在 app.json 的 embeddedAppIdList 字段中声明;

当前小程序需为竖屏;

被半屏打开的小程序需为非个人主体小程序（不含小游戏）。