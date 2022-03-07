文章目录 微博治理调侃战争等不良言论

抖音治理恶意八卦违规行为

吉利回应李书福退出吉利汽车集团董事

微博治理调侃战争等不良言论

3 月 5 日，微博官方表示，将重点加大对“乌克兰美女”等低俗恶搞、调侃战争等不良言论的治理，同时对相关内容进行了细致的溯源核实。经站方严密排查，发现了平台上重要的传播节点、规律和关键账号。

微博称，在广泛且分散的参与者中，个别账号发布了放大炒作、引战带节奏的不良言论，经过层层传播造成了负面消极影响。站方依据《微博社区公约》，对其中转发传播量最高的营销号，视程度予以禁言180天至关闭账号的处理，对1000余个普通违规账号，视程度采取禁言7天至30天的处罚。

微博强调，站方再次重申，微博反对任何形式的侮辱攻击、宣扬仇恨、调侃战争等行为，对违规不良内容，一经发现果断处理，相关违法线索及时提交公安机关。站方愿与大家携手，共创文明友善讨论环境，共同营造风清气正的网络空间。

抖音治理恶意八卦违规行为

今日，抖音官方发布了关于“恶意八卦”专项治理处罚公告（第二期），称将严格管控在直播过程中针对他人进行恶意八卦攻击、负面热点炒作等违规行为。

抖音公布数据称，1- 2 月期间，抖音直播专项小组处罚相关违规直播间共计536 个。

抖音强调，一直以来，抖音直播严禁以下违规行为：

·“教唆煽动”行为

平台严禁“煽动举报、煽动攻击他人、恶意干扰他人直播、开设攻击专场”等行为。一经发现，抖音直播将视违规情节严重程度给予封禁直播权限 30 天及以上的处罚，并对相关视频进行下架、限制发布。

·“引战拉踩 、激化矛盾”行为

平台严禁“对他人或事件进行 挑拨/谩骂/暗讽、负面言论攻击、制造矛盾、引发纠纷”等违规行为，此类行为包括但不限于：恶意带节奏、挑拨主播与用户、主播与主播之间关系，宣传、发酵有负面性质的事件等。一经发现，抖音直播将视违规情节严重程度给予封禁直播权限及限制连麦1- 15 天不等的处罚，并对相关视频进行下架、限制发布。

·“负面炒作热点、恶意内容营销”行为

平台严禁“对热点事件进行恶意解读、夸大解读、歪曲解读，以及在热点事件相关区域以违背公序良俗的方式开展内容传播活动，干扰当事人正常工作生活”等行为。一经发现，抖音直播将视违规情节严重程度给予封禁直播权限及限制连麦1- 15 天不等的处罚，并对相关视频进行下架、限制发布。

·“侮辱、诽谤、泄露他人隐私、未经授权使用他人肖像”行为

平台严禁“恶意侮辱他人、故意捏造事实诽谤他人、泄露他人隐私、未经授权使用他人肖像”等行为。一经发现，抖音直播将视违规情节严重程度给予封禁直播权限 30 天及以上的处罚，并对相关视频进行下架、限制发布。

吉利回应李书福退出吉利汽车集团董事

据澎湃新闻报道， 3 月 5 日，针对“李书福退出吉利汽车集团董事”一事，吉利汽车回应称，本次工商信息变更为公司基于治理架构优化的调整，更好地匹配未来公司业务发展需要。变更后，公司的经营、股权结构等均未发生变化，李书福仍为吉利实控人。

此前，据天眼查App显示，近日，吉利汽车集团有限公司发生工商变更，李书福、杨健退出董事职位，新增孙宏、王兴贵分别为监事、董事。