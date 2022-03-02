2022年3月2日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于古代知识的，问题是“中国古代女子常用哪种植物，作为美甲材料?”这个问题怕是很多人都不了解，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。

蚂蚁庄园小课堂每日答案小程序（可提前查看明天答案，每天更新）

>>>>>>>点击进入

中国古代女子常用哪种植物作为美甲材料 3月2日蚂蚁庄园最新答案

问题:中国古代女子常用哪种植物，作为美甲材料?

A、凤仙花

B、山茶花

正确答案:凤仙花

凤仙花，别名:指甲花，急性子，凤仙透骨草，拉丁文名:Impatiens balsamina L.，为凤仙花科、凤仙花属一年生草本花卉，全株分根、茎、叶子、花、果实和种子六个部分。因其花头、翅、尾、足俱翘然如凤状，故又名金凤花。花颜色多样，有粉红，大红，紫色，粉紫等多种颜色，花瓣或者叶子捣碎，用树叶包在指甲上，能染上鲜艳的红色，非常漂亮，很受女孩子的喜爱。

民间常用其花及叶染指甲。茎及种子入药。茎有祛风湿、活血、止痛之效，用于治风湿性关节痛、屈伸不利;种子称“急性子”，有软坚、消积之效，用于治噎膈、骨鲠咽喉、腹部肿块、闭经。

•京东2022年年货节会场入口一览

•主会场入口，

•电脑数码分会场入口-热卖投影|智能音频|打印生活|电脑整机

•京东生鲜分会场入口-家乡水果|美食厨房|猪牛羊肉

•爆款手机分会场入口-5G运营|手机狂欢|游戏手机|手机嘿市

•爆款家电分会场入口-电视影音|图书预售|小家电

•品质居家分会场入口-运动户外|家居百货

•服饰鞋包分会场入口-美妆预售|风尚女装|国际奢品|品质内衣